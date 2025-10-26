◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で出場することが発表された。試合前の練習では敵地ファンから愛情たっぷりのコールを受けながら、練習を進めた。

練習のためグラウンドに姿を現すと、敵地ファンが一気に活気づいた。キャッチボールをする大谷に対して「ショウヘイ！ショウヘイ！」との声が飛ぶ。キャッチしたフリー打撃の球をスタンドに投げ込むとスタンドでは“争奪戦”もぼっ発した。

大谷はキャッチボールの最後に、捕手役が座った状態でスライダー、スイーパーなど4球を投じて投球を締めた。キャッチボール後には客席に向けてボールを掲げ、欲しい人を“募集”するなど敵地ファンとコミュニケーション。試合前の大サービスは異例の光景で、敵地ファンも大盛り上がりだった。

前日の初戦では完全アウェーの洗礼を存分に浴びた。試合開始前のセレモニーで名がコールされると、大音量のブーイングがドーム球場内に響き渡った。打席ごとに轟音のようなブーイングを浴び続け、さらに9回の第5打席では客席から「We don't need you」（お前なんて要らない）の大合唱も沸き起こった。

ブルージェイズファンにとって、大谷が23年オフにエンゼルスからFAとなった際には、移籍先の最終候補に残り、獲得を信じて疑わなかった。結局、大谷はドジャースに入団しただけに、愛憎が入り交じる唯一無二の存在のようだ。