今回は、「人に面倒なことを押し付けて自分は何もしない」ママに反撃したエピソードを紹介します。

あまりに何もしないママが許せず…

「あるとき近所に村瀬さんという人が引っ越してきて、私がまとめ役をしている子ども会に村瀬さんが入ることに。しかし村瀬さんは、子ども会のことで何も手伝ってくれないと他のママたちが愚痴っているのをよく聞いていたんです。ちなみに私は、自治会長もしています。

そして夏休みになりましたが、夏休みは子ども会のイベントが多く、とにかく忙しいんです。また夏休みの間、公民館で子どもたちが宿題するのを保護者が見守ることになっているのですが、村瀬さんは『私もやるよ』と言っておきながら、結局一度も見守りをしませんでした。

夏祭りの準備にも村瀬さんは『急用があるから手伝えない』と言って来なかったけど、本当は急用なんかなくて家族で遊びに行っていたみたい。で、夏祭り当日、村瀬さんは旦那さんと子どもを連れて堂々と登場。

さすがにこれはないと思った私は、村瀬さんの旦那さんに『お宅の奥さん、かなりヤバいですよ？』『面倒なことを全部他のママたちに押し付けているんです』と話し、村瀬さんが子ども会の手伝いを一切しないことをバラしました。私なりの反撃です」（体験者：40代 女性・主婦／回答時期：2023年8月）

▽ 図々しい人には、これぐらいしないとダメなのかもしれませんね。これで、村瀬さんが反省してくれるといいですが……。

