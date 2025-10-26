◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

第43回全日本大学女子駅伝の区間エントリーが大会前日の25日に発表されました。

前回9年ぶり11度目の優勝を飾った立命館大学は、昨年の優勝メンバー4人がエントリー。優勝のフィニッシュテープを切った土屋舞琴選手(4年)は最長9.2キロの5区に配置。前回4区で区間3位だった池田悠音選手(2年)が最終6区を託されました。

前回2位で悲願の初優勝を狙う大東文化大学は、エースのサラ ワンジル選手(3年)を3年連続5区に配置。関東大学女子駅伝でも快走をみせた秋竹凛音選手(1年)や成瀬結菜選手(1年)のルーキーたちに加え、アンカーを走る野田真理耶選手(3年)も控える布陣となっています。前回4区で区間賞だった蔦野萌々香選手(3年)は補欠登録となりました。

前回3位の城西大学は、前回1年生で1区を走った本澤美桜選手(2年)がエース区間5区へ。2区に兼子心晴選手(4年)や6区に金子陽向選手(4年)ら上級生が名を連ねますが、前回アンカーを託された郄橋葵選手(4年)はメンバー外となりました。

前回大会で連覇が7で止まった名城大学。1区は細見芽生選手(1年)、最長区間5区に橋本和叶選手(1年)を登録。前回1区で9位と苦しんだ米澤奈々香選手(4年)が3区に入るなど、2区から3人の最上級生がつなぎ、アンカーは村岡美玖選手(3年)の布陣で女王奪還を目指します。

大会は26日、午後0時10分に号砲。全26チームが仙台の地を駆け抜けます。

▽出場チーム一覧

【シード】

立命館大学(関西)、大東文化大学(関東)、城西大学(関東)、名城大学(東海)、東北福祉大学(東北)、大阪学院大学(関西)、拓殖大学(関東)、筑波大学(関東)

【各地区学連代表チーム】

北海道大学(北海道)、仙台大学(東北)、帝京科学大学(関東)、玉川大学(関東)、中央大学(関東)、順天堂大学(関東)、日本体育大学(関東)、駿河台大学(関東)、新潟医療福祉大学(北信越)、中京学院大学(東海)、関西大学(関西)、関西外国語大学(関西)、環太平洋大学(中国四国)、福岡大学(九州)

【5000m 6名のチーム記録】

東洋大学(関東)、京都産業大学(関西)、大阪芸術大学(関西)

【オープン参加】東北学連選抜