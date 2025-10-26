『ポツンと一軒家』まさかの情報から辿り着いた建物に1人の男性…その半生にスタジオも涙

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

10月26日（日）は、ゲストに榊原郁恵と藤原大祐を迎えて放送される。

鳥取県の深い山の中でポツンと一軒家を発見。そこは、広大な敷地に耕作地が広がっており、建物もいくつか密集しているように見える。

だが、捜索隊が当初目指していたのは5キロほど離れた場所に建つ別のポツンと一軒家だった。

山麓に田園風景が広がる大きな集落へとたどり着いた捜索隊。そこで見かけた男性に声をかけると、10人以上の人だかりが。

どうやら地元住人が集まって地域の草刈りを終えた後の慰労会を行っていたよう。そんななか、親切に「地元に詳しい人がいますよ！」と捜索隊に声をかけてくれ、80歳の組合長の男性が衛星写真を確認してくれることに。

すると、写真を一目みるや「ここは20年ほど前に廃業した養豚場ですね」と即答。落ち込む捜索隊だったが、慰労会のメンバーから「別のポツンと一軒家があるよ」とまさかの情報を得る。

一軒家までの案内役を快く買って出てくれたのは組合長と76歳の男性。「30分ほど走りますよ」という言葉通り、集落からはかなり距離がある場所だ。

延々と続く急こう配でつづら折りの山道の先には、どこまでも続く深い山の景色だけが広がっている。そんな山道を登り切った先に突然、建物が見えてくる。

この日は不在だったため翌日あらためて訪れると、70歳の男性が笑顔で迎えてくれる。住民たちは山を下り、現在ここで暮らしているのは男性だけになってしまったのだという。

「生まれ育ったこの環境に慣れていますから」と笑う男性。

スタジオでは、男性の半生と現在の暮らしぶりを見守っていた榊原が「あれ？なんで涙があふれてきちゃうんだろう？」と目に大粒の涙を浮かべる。藤原も「とても格好よかったですね…いろんな幸せのカタチってあるんだなとあらためて感じました」とVTRの余韻に浸り続けていた。