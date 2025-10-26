【プレミアリーグ第9節】(Gtech Community Stadium)

ブレントフォード 3-2(前半2-1)リバプール

<得点者>

[ブ]ダンゴ・ワッタラ(5分)、ケビン・シャーデ(45分)、イゴーリ・チアゴ(60分)

[リ]ミロシュ・ケルケズ(45分+5)、モハメド・サラー(89分)

<警告>

[ブ]ケビン・シャーデ(76分)、キーン・ルイス・ポッター(90分+4)、イゴーリ・チアゴ(90分+10)

[リ]ミロシュ・ケルケズ(33分)、モハメド・サラー(57分)

観衆:17,214人

昨季王者リバプールが屈辱のプレミア4連敗…CL大勝から中2日でブレントフォードに3失点