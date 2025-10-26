ブレントフォードvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第9節】(Gtech Community Stadium)
ブレントフォード 3-2(前半2-1)リバプール
<得点者>
[ブ]ダンゴ・ワッタラ(5分)、ケビン・シャーデ(45分)、イゴーリ・チアゴ(60分)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(45分+5)、モハメド・サラー(89分)
<警告>
[ブ]ケビン・シャーデ(76分)、キーン・ルイス・ポッター(90分+4)、イゴーリ・チアゴ(90分+10)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(33分)、モハメド・サラー(57分)
観衆:17,214人
└昨季王者リバプールが屈辱のプレミア4連敗…CL大勝から中2日でブレントフォードに3失点
ブレントフォード 3-2(前半2-1)リバプール
<得点者>
[ブ]ダンゴ・ワッタラ(5分)、ケビン・シャーデ(45分)、イゴーリ・チアゴ(60分)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(45分+5)、モハメド・サラー(89分)
<警告>
[ブ]ケビン・シャーデ(76分)、キーン・ルイス・ポッター(90分+4)、イゴーリ・チアゴ(90分+10)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(33分)、モハメド・サラー(57分)
観衆:17,214人
└昨季王者リバプールが屈辱のプレミア4連敗…CL大勝から中2日でブレントフォードに3失点