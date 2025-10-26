本日10月26日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、阿部サダヲと松たか子が登場！

SixTONESの楽曲「こっから」が大好きだという松は、“こっから愛”をジェスチャーで一生懸命伝えるものの、メンバーから「なんですかそれ？」とツッコまれて照れ笑い！ゲストにも容赦なくツッコミを入れるヤンチャなSixTONESに、阿部も「すごく楽しそう。男子校みたい」と思わず笑顔に。

何度も夫婦役を演じて息ぴったりの阿部と松が、6人のヤンチャなアイドルと新感覚の脳トレゲームで真っ向勝負。ダジャレ対決ではコーナー始まって以来の珍事が勃発！動体視力ゲームではまさかの大苦戦!? 秋の夜長にてんやわんやの1時間！

◆ダジャレ対決で松たか子「カッチーン！腹立ちました！」

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメをゲット。最後まで残った1人だけご褒美なし。今回のご褒美は、ラム焼肉専門店の絶品ラムバーグ。

「土の中からコップを掘り起こす人」「寝台列車で苦しむ医師」「観光バスに置いて行かれるバスガイド」など、これらの映像の中にどんなダジャレが隠れているのか？

ご褒美のハンバーグに目がない松村北斗は、1問目からエンジン全開で名解答！「ま、こんな感じだから」と松村に挑発された松は「カッチーン！ちょっと腹立ちました！」と闘志がメラメラに！そんな松を一歩引いて見守る阿部も虎視眈々とチャンスをうかがうが…。満を持してダジャレを叫ぶ阿部に、進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）がコーナー初の“失格”を宣告！一体何が!?

さらに、京本大我の10年越しの夢がついに実現！10年前から披露している持ちギャグで、ご本人・松と念願の初コラボ。すると阿部がまさかの乱入!?

ジェシーも森本慎太郎もボケまくり、新ルール“東京ホテイソンルール”も発動して一同大混乱！てんやわんやのダジャレ対決、最後まで残ってしまうのは一体誰なのか？

問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、どぶろっく、武藤敬司が登場！

◆動体視力ゲームで元野球部・阿部サダヲが大ピンチ!?

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できれば、ご褒美グルメ、松の大好物「馬肉のすき焼き」をゲット。

小中高と野球部だった阿部はユニフォーム姿も様になり、「気合い入れてくよ！しまっていこう！」とみんなを鼓舞するものの、当の本人が1問目から大ピンチに！なかなか答えにたどり着けない阿部を助けるため、松がこっそり反則スレスレのジェスチャーでアシスト。途中で気付いた藤森は「松さん何やってるんですか！」と大慌て！

続く2問目は打って変わって松が大苦戦！落下したのは丸いもの？クリーム色？チーズの塊？色と形は分かっているのに正解を導き出せず…。全員そろってご褒美グルメゲットなるか!?

