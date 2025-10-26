¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û·ãÀï¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡¢µ³¼ê¤È·ìÅý¤ò½Å»ë¤·¤¿Èþ¿Í¾¡Éé»Õ¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯ËÜÌ¿¤È¤Ï¡©
Èþ¿Í¾¡Éé»Õ¤ÎºÇ½ª·ëÏÀ
·§¹¾Î°°á¡ÁµÆ²Ö¾ÞÊÔ
µÆ²Ö¾Þ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·§¹¾Î°°á¤µ¤ó¡¡photo by Fujimaki Goh
¡¡¤³¤Î½©¤ÎJRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢£Ç¶ËèÆü²¦´§¤ÈÀè½µ¤Î£Çµ½©²Ú¾Þ¤ÎÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢º£½µ¤Î£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÆ²Ö¾Þ¤Ï3000£í¤ÎÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êµ³¼ê¤È·ìÅý¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡£Àè½µ¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µ³¾è¤ò¸«¤»¤Æ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ºÇ½é¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¡£¸þÀµÌÌ¤ÇÁá¤¯¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Î¤Ò¤È¸À¡£¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤â¡¢Ã±¾¡¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç£´¾¡¡£ÇÏ·ô·÷Æâ¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë£·²ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ëº£²ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Î·ìÅý¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤ÏµþÅÔ¤¬ÆÀ°Õ¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤ÏÆ±»º¶ð¤Î¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê2021Ç¯¡Ë¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÅìÇÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁá¤á¤Ë·ªÅìÆþ¤ê¤·¤ÆÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¿Ø±Ä¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌµÇ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÂÐ¹³¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÀè¹ÔÎÏ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿°ÂÄê´¶¤ÏÆÃÉ®¤â¤Î¡£¤µ¤é¤ËÊìÉã¤¬¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Á¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê£²Æ¬½Ð¤·¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥é¥¤¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½ÐÁö¡Ë¤Î»þ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¨¥¿¥ê¥ª¥¦¡Ê£²Ãå¡Ë¤È¥æ¡¼¥¥ã¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ê£³Ãå¡Ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À2018Ç¯¤Ï£²Æ¬¤¬¡¢¥Ý¥Ý¥«¥Æ¥Ú¥È¥ë¡Ê£³Ãå¡Ë¤È¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ê15Ãå¡Ë¤¬½ÐÁö¤·¤¿2017Ç¯¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê£³Ãå¡Ë¤È¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡Ê13Ãå¡Ë¤¬½ÐÁö¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«£±Æ¬¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¥¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê¹Ë¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÉðËµ³¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¶¯Ä´ºàÎÁ¡£Æ±µ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ï"Äí"¡£µÆ²Ö¾Þ¤âÎòÂåºÇÂ¿¤Î£µ¾¡¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤ÏÀäÂç¤Ê¿®Íê¤¬ÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£Æ±µ³¼ê¤Îµ³¾èÇÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¼«¿È¡¢Á°Áö¤Î£²¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¶å½½¶åÎ¤ÆÃÊÌ¡Ê£¹·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤òÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¡£¸åÂ³¤Ë£·ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÉðËµ³¼ê¤ÏÀè½µ¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤âÆ¨¤²ÇÏ¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ"¤¢¤ï¤ä"¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÆ¸½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÏÉÔÎÉÇÏ¾ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤Ë¤âÅ¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÈ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¤¤Ï£²Æ¬¡¢¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤È¥é¥¤¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ»ýµ×ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï£³¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ³¤£Ó¡Ê£¸·î30Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¡£°ìºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¢¡¢ºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¤Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¤È¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¿ÇÏ¤¬¹¥Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¡ÖÍ§Æ»±¹¼Ë¤Î£²Æ¬½Ð¤·¡×¤Î¤â¤¦£±Æ¬¡£Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤éÄ¹µ÷Î¥Å¬À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¤ÎÏÓ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆþÇ°¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤òÆÃÃí¤Î¡ù°õ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ£²Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ýµ×ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¥Ð¥´¤Î»º¶ð¤Ç¤¹¤·¡¢Êì¥é¥¥·¥¹¤Ï£Çµ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍÎ¼Ç¤Î»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÇÏ¾ì¤¬½Â¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢°ìÃÊ¤ÈÌÌÇòÌ£¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÏ·ô¤ÎÇã¤¤ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÎÃ±¾¡¤È¡¢Æ±ÇÏ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÇÏÏ¢¡¢»°Ï¢Ê£¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£