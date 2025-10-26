¡ÚMLBÆüËÜ¿ÍÁª¼êÎóÅÁ¡Û°æ¸ý»ñ¿Î ¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤ÇÀ¤³¦°ì¡¡¶¯¿´Â¡¤ÈÂî±Û¤·¤¿½ç±þÀ
¿·Å·ÃÏ¤Ë½ç±þ¤¹¤ë´ïÍÑ¤µ¤È¶¯¿´Â¡¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿°æ¸ý»ñ¿Î photo by Getty Images
MLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»
Ï¢ºÜ14¡§°æ¸ý»ñ¿Î
ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè14²ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸ý»ñ¿Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤âÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤¤¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë3¿Í¤¬ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤Î»³ËÜ¡¢º£Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î¤è¤¦¤ËÅÏÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ¾Î"¥Õ¥©¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯"¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊÌ¾Î¡Ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬°æ¸ý»ñ¿Î¤À¡£2005Ç¯¡¢2Ç¯470Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£µ²¯2000±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°æ¸ý¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÎ¨.278¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÅðÎÝ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹×¸¥ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤¹°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î88Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÁ°Ç¯²¦¼Ô¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿µÕÅ¾£³¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢°æ¸ý¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¤Ê°ìÈ¯¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È°Ê¾å¤Ë¡¢¼ç¤Ë£²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ò¤®Ìò¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡££±ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿½ÓÂ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ý¥É¥»¥É¥Ë¥Ã¥¯¡¢Ãæ¼´¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥³¥Í¥ë¥³¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¡¦¥À¥¤¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¨¥Ð¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎMVP¤Ï°æ¸ý¡£°æ¸ý¤ß¤¿¤¤¤ËÌîµå¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤¤¤¿¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥ª¥¸¡¼¡¦¥®¡¼¥¨¥ó¤¬°æ¸ý¤ò»¾¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö»þ¤Î»Ø´ø´±¤ÏÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï"¥¹¥â¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë"¤Ê¤é¤Ì"¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊÁïÌÀ¤ÊÌîµå¡Ë"¤òÉ¸ÜÖ¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç´ïÍÑ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°æ¸ý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍýÁÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾¯¤·¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤Ï°æ¸ý¤ÈÆ±¤¸ÅìµþÅÔÅÄÌµ»Ô¡Ê¸½ºß¡¢À¾Åìµþ»Ô¡Ë¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï"ÅÄÌµ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼"¤È¤¤¤¦Æ±¤¸Æð¼°¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯Îð¤Ï°æ¸ý¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¼ç¾¡õÊá¼ê¤À¤Ã¤¿°æ¸ý¤Ë¡¢£±³ØÇ¯²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢°æ¸ý¤Ï¤Þ¤¿¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤À¡£¸ø¼°Àï¤Î½ªÈ×¡¢±äÄ¹Àï¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ²÷ÂÇ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡¢°æ¸ýÍÍ¡ª¡×¤È´¿´î¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤âµ¤¸å¤ì¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¶¯¿´Â¡¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¿È¤âÅà¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ë°î¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤âÊ¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Á¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢°Ê¹ß¡¢°æ¸ý¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNPB¡¢MLB¤È½çÄ´¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÂ¨Å¬±þ¤Ç¤¤ëÎÏÎÌ¡Û
¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î2005Ç¯¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ photo by Getty Images
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£´Ç¯¤ÇÂÇÎ¨.268¡¢44ËÜÎÝÂÇ¡¢205ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ÏNPB¤Ç¤Î¼ÂÀÓ´ð½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ÈÆ±¤¸¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î£²Ç¯ÌÜ¤âÂÇÎ¨.281¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÅðÎÝ¤È¾å¼Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2007Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥È¥ê¡¼¤Î±¦¼ê¹üÀÞ¸å¤ËÂåÌò¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨.304¡¢½ÐÎÝÎ¨.361¤ÈÍ¥¤ì¤¿Æ¯¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¿´Â¡¤È´ïÍÑ¤µ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤â»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦°ì¥Á¡¼¥à¤Ç¼çÎÏ¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê°æ¸ý¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡ÊÃí¡¦2008Ç¯¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡»þ¤ÏÆþÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÅÐÏ¿´ü¸Â¤è¤ê¤â¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿°æ¸ý¤Ï20ËÜ°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬4¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÆ¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¤Ï15ËÜ¡¢2006Ç¯¤Ë¤â18ËÜ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë¸ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌò³ä¤È¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Î·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤È£²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ò¤®¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡MLB.com¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥¥óµ¼Ô¤Î¤³¤ÎÉ¾²Á¤ÏÀµ¤·¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É»êÆñ¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢°æ¸ý¤ÎÎÏÎÌ¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û¤¤¤°¤Á¡¦¤¿¤À¤Ò¤È¡¿1974Ç¯12·î£´Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ô¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¡½ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡½1996Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡ÊÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¡£
¡üNPB½êÂ°Îò¡Ê17Ç¯¡Ë¡§Ê¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê1997¡Á2004¡Ë¡½ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê2009¡Á17¡Ë
¡üNPBÄÌ»»À®ÀÓ¡§1915»î¹ç½Ð¾ì¡¿ÂÇÎ¨.270¡¿1760°ÂÂÇ¡¿251ËÜÎÝÂÇ¡¿1017ÂÇÅÀ¡¿176ÅðÎÝ¡¿½ÐÎÝÎ¨.358¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.450
¡üMLB½êÂ°Îò¡Ê£´Ç¯¡Ë¡§¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2005¡Á07ÅÓ¡¿¥¢¡Ë¡½¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2007¡¿¥Ê¡Ë¡½¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2008¡¿¥Ê¡Ë¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2008¡Ë¡¡¡ö¥¢¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ê¡á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°
¡üMLBÄÌ»»À®ÀÓ¡§¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡á493»î¹ç½Ð¾ì¡¿ÂÇÎ¨.268¡¿494°ÂÂÇ¡¿44ËÜÎÝÂÇ¡¿205ÂÇÅÀ¡¿48ÅðÎÝ¡¿½ÐÎÝÎ¨.338¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.401¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡á15»î¹ç½Ð¾ì¡¿48ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇÂÇÎ¨.188¡¿1ËÜÎÝÂÇ¡¿£µÂÇÅÀ¡¿½ÐÎÝÎ¨.291¡¿Ä¹ÂÇÎ¨.271
¡üMLB¤Ç¤Î°Î¶È¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡£²²ó¡Ê2005¡¢2008¡Ë