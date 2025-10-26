この記事をまとめると ■2028年のロサンゼルスオリンピックでは大会関係者の輸送にBEVバスが使用される ■LAオリンピックで使用されるバスは現在導入が進んでいるBEVスクールバスを予定 ■とはいえLAを走る路線バスのほとんどはいまだにICE（内燃機関）バスばかりだ

EVスクールバスを選手輸送に使用予定のLAオリンピック

2025年９月29日、カレン・バス ロサンゼルス市長は記者会見を開き、ロサンゼルス市、LA28（ロサンゼルスオリンピック組織委員会）、そしてBEV（バッテリー電気自動車）バスメーカーの3組織が、2028年開催予定のロサンゼルス夏季オリンピック大会において、選手を含む大会関係者の輸送に500台のBEVバスを使うことを発表した。

たまたま現地でその報道を見たのだが、会見ステージの背後にはアメリカでは黄色地に黒いストライプの車体となるBEVスクールバスがずらりと並んでいた。

ロサンゼルス市ではすでにBEVスクールバスの導入が進んでおり、このまま普及を進めて2028年のオリンピック開催時には500台のBEVスクールバスを大会関係者輸送に使うということであった（開催期間中がちょうど学校が夏休みということもある？）。

路線バスや地下鉄といった公共交通機関がもちろん整備されているものの、通勤や買い物など日々の移動ではマイカーが必需品となっているのがロサンゼルス地域。リモートワークの普及もあり、朝の通勤ラッシュでは一部を除けば以前ほど激しい渋滞は目立たなくなってきているようにも見えるのだが、午後3時を過ぎると帰宅ラッシュの車両も加わりはじめ、ロサンゼルス地域のフリーウェイではあちこちで渋滞が目立ってきて移動時間がかなり読みにくくなってしまうのである。とにかくクルマが多い、それが筆者が頻繁にロサンゼルス地域を訪れていつも感じることである。

そのロサンゼルスで2028年に1932年、1984年に次いで３回目となるオリンピックが開催される。カレン・バス市長は「マイカーを使わないオリンピック」をすでに明言しており、いままで鉄道の乗り入れが行われていなかったロサンゼルス国際空港でもすでに近くまで延伸しているメトロ・レールが間もなく空港ターミナルまで乗り入れる予定となっており、「マイカーに頼らないオリンピック」開催へ向けさまざまな取り組みを行うひとつがこの500台のスクールバス活用となるようである。

LAの街を走る路線バスはいまだ内燃機関が多い

日本だと新規にBEVバス導入となるのだろうが、導入済みのBEVスクールバスを活用することで財政面でもスマートなオリンピック開催をめざしているのがよく伝わるし、そもそもオリンピックのために新たに大量に新規製造したBEVバスを導入するというのは、SDGsの観点からもいかがなものかと声が出そうなほど、自然エネルギー発電でほぼ電力供給を賄うほど、その方面では意識の高いカリフォルニアらしい取り組みといえるだろう。

とはいうものの、街を走る路線バスのほとんどはいまだにCNG（圧縮天然ガス）を燃料とするICE（内燃機関）バスばかり。一部報道ではLAメトロでの路線バスのBEV化率はわずか3.5％とのこと。当初2030年には100％BEV化ということで進めていたのを5年延長し、2035年には100％達成を目指しているとの別の報道もあるが、いまのペースではそれも難しいのではないかとの話も出ているようである。筆者は2025年９月下旬から２週間ほど南カリフォルニアに滞在したのだが、ついにBEV路線バスを見かけることはできなかった。

地元の報道を見ていると、BEV路線バス普及について別の不安があるようだ。それが“トランプ政権”である。トランプ大統領はBEV普及について否定的な考えを示していることはいまさら述べなくても有名な話。すでに全米各地の連邦政府庁舎内にある充電器の撤去を進めたり、2025年9月末で対象のBEVを購入すると受けられる最大7500ドル（約112万円）の所得税控除も終了となっている。LAメトロもBEV路線バスの整備に対し連邦運輸局から助成金を受けながら整備を進めているようだが、今後連邦政府の助成が受けられなくなる可能性も十分あり、路線バスのBEV化もとん挫する可能性が高い。

カリフォルニア州は2035年までにICE新車の販売を禁止するという姿勢を変えていない。一般市民に対し「新車はBEV以外買ってはいけない」といっておきながら、路線バスのはいつまでもCNG車のままでいいというのはどうみてもアンフェアである。

アメリカと日本で大きく異なるのは、とくに南カリフォルニアでは多くの一般市民が基本的に公共交通機関を利用しない（マイカー移動メインであるし、治安が悪くいつくるのかわからないなど使い勝手が悪いため）というので一般市民からも現状が見えていない（路線バスのBEV化が進んでいない）ことはあるが、気がつけば「なんで路線バスはいいんだ」ということにもなりかねない。

アメリカはトランプ政権という存在があり、次期大統領選挙で民主党へ政権交代が起きれば、再びBEVの普及が加速するかもしれないということで、“先行きがはっきりしない”なか問題が複雑化しているように見える。