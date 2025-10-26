アインシュタインや吉田松陰の言葉にも表れる「論理的発想」…78歳現役数学者が人生の指針にしてきた「数学的思考法」

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第18回

『「男はつらいよ」が数学の本に!?…数学者が発見した国民的ヒーローの天才的な思考法と山田監督の驚きの共感』より続く。

アインシュタインが飛ばした「数学的な皮肉」

If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign? Albert Einstein

（ごちゃごちゃに散らかっている机が、机の持ち主の心がごちゃごちゃに乱れていることの証なら、スッキリ片付いて何も置かれていない机は、その人の心がどうなっていることの証しなんだ?）

アインシュタイン（物理学者）

再び脱線して申し訳ないが、お許しいただこう。

前節で、「寅さんのセリフを介して数学的思考というものをみんなにわかりやすく紹介しよう」と試みた旨を書いたが、ここで、数学の思考や数学的論法が表れている私の好きな偉人の言葉を２つ紹介しよう。

まず、一つめが冒頭のアインシュタインの言葉だ。アインシュタインには感動的な名言も多いが、この言葉は“整理整頓マニア”から嫌味を言われた時の“散らかしっ放し名人”の皮肉が込められた反論になっていて絶妙だ。

私も子供の頃、この言葉を知っていたら、親や先生、整頓マニアたちに、「アインシュタインだってこう言っているよ」と言って反論できただろう。

アインシュタインが用いた「背理法」とは

アインシュタインが冒頭の言葉で用いた論法は「背理法」と呼ばれている。アインシュタインは整理整頓が大嫌いで、いつも机の上を散らかしていたようだ。それを咎める人たちに彼が放った言葉が冒頭に記したものだ。背理法とは「ある主張が仮に正しいとすると、何らかの矛盾が生じてしまう。よって、その主張は間違っている」とする論法である。

アインシュタインの言葉の中では、

「机の上の状況がその机の持ち主の心の状況を表す」という主張が仮に正しいとしたら、「スッキリ片付いて何も置かれていない机の持ち主の心の中は何もなくカラッポ」

ということになってしまい、そんなことはありえない。

だから、そもそもの最初の主張である「机の上の状況がその持ち主の心の状況を表す」という命題が間違っているのだ。

かくして「“机の上がごちゃごちゃだからといって、その持ち主の心もごちゃごちゃにに乱れている”とは言えない」という具合に、散らかっている机について説教がましいことを言ってくる相手を撃退している。お見事！

吉田松陰の名言に使われている「三段論法」

もうひとつ紹介したい数学的論法を用いている言葉は、幕末の時代に新たな時代を切り拓く若者たちを育てた吉田松陰（1830〜1859）の言葉だ。それを紹介する前に、「三段論法」というものをまず思い出してもらおう。“AならばC”ということを論理的に示したい時に、

「一段：AならばB。二段：BならばC。三段：よって、AならばCである」と論を進める手法を三段論法という。たとえば、「猫が減るなら、桶屋が儲かる」ことを論理的に言いたい時に、

一、猫が減ると鼠が増える。

二、鼠が増えると噛｛かじ｝られてダメになる桶が増えて桶屋が儲かる。

三、よって、猫が減ると桶屋が儲かる。

という具合に議論を進めるのが三段論法だ。

松陰は、「夢を抱かなければ、成功といえるようなものは果たせない」ということを、次のように三段論法どころか五段論法を使って論じている：

夢なき者に理想なし。

理想なき者に計画なし。

計画なき者に実行なし。

実行なき者に成功なし。

故に、夢なき者に成功なし。

松陰は夢という言葉で、「現時点では到底叶いそうにないと思える、自分の憧れの状況」を指しているようだ。

大福を買ったことを後悔するストイックさ

松陰は数え年10歳の時に藩の学校・明倫館の兵学師範に就任するほど、幼い頃から神童の誉れ高い人物だった。藩の支援のもと長崎や江戸に遊学し、生涯に亘って和書、漢書、洋書と沢山の書を読み漁り、佐久間象山ら有名な学者たちとも交流したバリバリのアカデミアンだ。江戸に遊学していた時の日記に、当時、江戸で売り出され大人気だった大福について、

「ああ、今週は2回も大福を食べてしまった。藩から支給されている資金をそんなものに費やさなければ書物をもう一冊買えただろうに」

等といった内容の記述があるとTV番組で聞いたことがある。

甘い物も好きだったようなので、もし、私が松陰の友人だったら、「時にはそれぐらい自分を甘やかしたっていいじゃないか。そんなふうに考えるのはストイック過ぎるよ。むしろ週に2回ぐらい大福を楽しむぐらいの心のゆとりがあったほうがいいよ」と言ってやりたいと思う。そんなこと言ったら、「あのストイックさこそ松陰先生の偉大な個性じゃないか」と松陰ファンから叱られてしまいそうだが、これも私なりの松陰先生へのシンパシーの表れと、許していただきたい。

こんなストイックで学識の高い松陰が、現代のような民主的でない時代に生きていたにも拘わらず、人や社会、教育に対して、むしろ現代的で柔軟な考えを持っていたことは興味深い。

松陰が掲げた、現代社会にも必要な考え

万巻の書を読み、幼い頃から要職を与えられた環境から、ともすると既存の思想や体制の枠組の中で考え、現実路線を踏襲する人間になりがちだと思うのだが、五段論法で論じているように、「現時点では到底叶いそうにないと思えるような未来の像（デッカイ夢）を抱かなければダメだ」と説くのだから常人ではない。また、人間観についても、

「世の中には賢い人も愚かな人もいるが、各人それぞれひとつふたつは、何がしかの才能（得意）を持っている。各人のよいところを引き出し統合すれば、不可能だと思えるような大きなことも必ず成し遂げられる」

という松陰の有名な言葉に表れているように、家柄あるいは知力等といった一律のものさしで人を判断せず、多元的に人の能力や価値を見出そうとしていた。そして、今の言葉でいうと“多様性の尊重と共生の精神”をもって新しい世の中を創っていこうと言っているのだ。

だから、松下村塾で若者たちを教えていた時、松陰は一人一人の長所を見出し、それを本人に伝え、長所を伸ばすことに重点を置いた育て方をしたそうだ。そして、教育は書物にのみ頼るのではなく、一人一人の生徒に考えを述べさせ、師である自分と意見を交わし、時には共に登山や水泳等の活動をしながら考え行動する“生きた学問”を説いたと言われている。

時代の転換点に立ち合って、多くの人が幸せに生きていける未来を拓き築いていくためには、人々の多様な能力を結集させ、また、近視眼的にばかりものごとを考えるのではなく、現時点では不可能とも思えるぐらいの未来像を抱いてそれに向かって突き進んでいかなければいけない、と説く松陰の考えは、時代の変革期を迎えた昨今、世界中がともすると理想を忘れ、閉塞的、利己的になり、かつ、分断化されている現状への警鐘に思えてならない。

『「NHKの数学講座」で奇抜な数学者が披露した「伝説の講義」…視聴率が取れない教育番組で「驚異的な視聴率」を叩き出せたワケ』へ続く。

【つづきを読む】「NHKの数学講座」で奇抜な数学者が披露した「伝説の講義」…視聴率が取れない教育番組で「驚異的な視聴率」を叩き出せたワケ