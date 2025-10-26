À¶°ì¿§¤Ï¤³¤¦¥¢¥¬¤í¤¦¡ª¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Î·èÃÇ¤È¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ö¥Á¥ó¥È¥ì¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿ËÜ¤¬Çä¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂçÊª¼ê¤ÎÀ¶°ì¿§¤òÀ®½¢¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÀîÆñÇÈ¡È¥Á¥ó¥È¥ì¡É¼ÂÀïÊÔ¤È¤¤¤¦°ì¶É
¡¡½ÂÀî¤È¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¡¢Ãø½ñ¡Ö½ÂÀîÆñÇÈ¤Î¥Á¥ó¥¤¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÀ¶°ì¿§¡¢º®°ì¿§¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ÷¤á¼ê¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀ¶°ì¿§¤ÏÌÄ¤¤¤Æ¤â5ËÝ¡¢ÌçÁ°¤Ê¤é6ËÝ¤È¤¤¤¦¡¢ÌòËþ¤ò½ü¤±¤ÐºÇ¶¯Ìò¡£¤³¤ÎËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¶°ì¿§¤ò¥¢¥¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ó¥¤¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¼ÂÀïÊÔ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¶É¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Æî2¶É4ËÜ¾ì¡¢½ÂÀî¤ÎÇÛÇ×¤Ï1¡¦1¡¦2¡¦3¡¦4¡¦ÀÖ5¡¦7¡¦8¡¦9¤È¡¢6Åû¤¬Íè¤ì¤Ð°ìµ¤ÄÌ´Ó¤¬´°À®¤È¤¤¤¦¹¥ÇÛÇ×¡£»Ä¤ê¤Î4Ëç¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥ó¥º¤ÎÀ¶°ì¿§¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È2½äÌÜ¤Î8º÷°ú¤¤Ç7¡¦8º÷¤ÎÎ¾ÌÌ¥¿¡¼¥Ä¤¬´°À®¡£Æ»Ãæ¡¢¥Þ¥ó¥º¤ÇÎ¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î6Åû¤ò°ú¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥º¤¬¿¤Ó¤¿¡£
¡¡10½äÌÜ¡¢À¶°ì¿§¤Ë¸þ¤«¤¦·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1Åû¤¬¥Ý¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡£À¶°ì¿§¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡¢¤·¤«¤â¥Ô¥ó¥º¤Ï¤É¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦Àä¹¥·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢11½äÌÜ¤Ë2Åû¤â¥Ý¥ó¡£3¡¦6¡¦9Åû¤Î»°ÌÌÄ¥¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»³¤Ë¤Ï6Åû¤¬»Ä¤ê1Ëç¡£¥¢¥¬¤ì¤Ð¤â¤ì¤Ê¤¯Ä·Ëþ¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È°ìÈ¯¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÀÚ¤Ã¤¿5º÷¤ò¥Á¡¼¡£¤³¤ì¤¬½ÂÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹Ç×¤À¤Ã¤¿6Åû¤¬¼ê¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤ê¡¢À¶°ì¿§¡¦ÀÖ¤ÎÄ·Ëþ1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü1200ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹¥ÇÛÇ×¤ò³Î¼Â¤Ë³è¤«¤¹ÁªÂò¡¢»Å³Ý¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥ó¥È¥ì¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥·¥Ö¥Á¥ó¤¤¿¡¼¡×¡ÖÀ¶°ì¿§¹ÖºÂ¤¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë