10月24日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。クールポコ。のせんちゃんがコンビで経営するbarにて“2日間で120万円”という脅威の売上を達成した秘策を語った。

【映像】“2日間で120万円”の売上を達成した秘策

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は「脳汁の虎」。今や芸能界は“大副業時代”。そこで3人の志願者が「狩野がやれば絶対に儲かる」と思うビジネスプランをガチプレゼン。狩野が投資するかジャッジする。

登場したのはクールポコ。・せんちゃん（48）。せんちゃんは五反田で相方・小野とbarを経営し9周年を迎えた、れっきとしたbarのオーナーだ。

せんちゃんは「イベントでは2日で120万円の売り上げ」と好調な経営をアピール。「だんだんと人気が出てきた」と語り、狩野に「せんbar2号店のオーナーになってほしい」と訴えた。ちなみに、場所は1号店と同じく五反田を想定しているそう。

売上を伸ばせたポイントはクールポコ。ならではの持ちネタ。「売上が一番上がるのはシャンパン」「シャンパンが入った時に餅つきネタをする戦略」と明かし、きつね・大津と「シャンパン入れてくれたお客さんがいたんですよ〜」「なーにぃ、やっちまったなー！！」と餅つきシャンパンコールを実演した。

スタジオが沸くと、せんちゃんは「これでシャンパンが入ります」と得意げ。狩野らは「これは見たいなぁ」「シャンパン入れたくはなる」と歓声を上げた。

しかし、餅つきシャンパンコールはクールポコ。不在だとできないという欠点が。狩野が「2号店は目玉がないのでは」と危惧すると、せんちゃんは「スタッフ〜！」「ドンペリそうめん僕イケメン」と狩野バージョンを前向きに提案。投資希望額を300万円に設定した。狩野はせんちゃんのプランに投資するのか？