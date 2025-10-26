¡Ö¤¤¤Þ¤Î20Âå¤ÎÃË¤Î¥³¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËìÅÍß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡ÄÅö»þ31ºÐ¤Î¡É¹â»ÔÁáÉÄ¡É¤¬ÂÐÃÌ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¡×
¤Ä¤¤¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï33Ç¯Á°¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¾ë¿·¸à»á¤È½é½ÐÇÏ¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¢¤È¤ËÂÐÃÌ¤·¡ÖÁªµóÃæ¤Ë¤¤¤¤ÃË¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¡£¤¤¤Þ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
Åö»þ¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤Þ¤è¤ê¤âÍÍ¡¹¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤¬²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤¹¤®¤ëÎø°¦»ö¾ð¤ò¡¢½µ´©¸½Âå1992Ç¯9·î19Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡¡
Âè3²ó
¡Ø²áµî¤Ë¡Ö10¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Î°¦¿Í¡×¤È±½¤µ¤ì¤¿¡Ä¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÇº¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄ
»³¾ë¿·¸à¡§¤½¤¦¤¤¤¦¶ìÏ«¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Þ¤ä°¦¤ÎÊë¤é¤·¤À¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ï¤±¡©
¹â»ÔÁáÉÄ¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦30ºÐ²á¤®¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥à¥Àµå¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¾ë¡§¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤ÄÎø¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£
¹â»Ô¡§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¥¥á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍîÃÀ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤µ¡¢·ë¶É¡¢ÂçÂ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¥Ï¥Ï¥Ï¡£
»³¾ë¡§ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¥ª¥È¥³¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Í¡£
¹â»Ô¡§¤½¤¦¤è¡£¥À¥á¤â¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È½÷¤ò¹¶¤á¤ë¤Ù¤¤è¡£¤È¤¯¤Ë¤¤¤Þ¤Î20Âå¤ÎÃË¤Î¥³¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¥É¥óÍß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
»³¾ë¡§¤½¤¦¡£¤ï¤ê¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤È¤ë¤è¤Ê¡£
¹â»Ô¡§¤À¤«¤é¡¢½÷¤Î¥³¤Î¤Û¤¦¤¬¥à¥é¥à¥é¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤ë¡£ ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÃË¤Î¥³¤ò¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ªÍÎÉþÃ¦¤¤¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷¤Î¥³¤«¤éÅÅÏÃ¤ä¼ê»æ¤ÇÊ¹¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥«¥ì¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤è¡£
»³¾ë¡§¥ª¥ì¤¿¤Á¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¤â¿©¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥«¤â¿©¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¹â»Ô¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÍßµáÉÔËþ¤¬Â¿¤¤¤Î¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¡£Èà½÷¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£
»³¾ë¡§¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ª½õ¤±¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ì¤¿¤Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¡ÖÆüËÜ¤ÎÃË¤Ï¥Û¥á¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×
¹â»Ô¡§¤À¤«¤é¡¢³°¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢½÷¤Î¥³¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤È¤«¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£ »ä¤Ï2Ç¯´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¤ò¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
»³¾ë¡§¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥¤¥±¥¤¥±¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥³¤Ï¡¢ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¥ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤è¡£ÆüËÜ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤½÷¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¹â»Ô¡§¤½¤ì¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÃË¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¡¢¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¤À¤È¤«¡¢¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤À¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¤Û¤É¡¢¿ì¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃË¤Î¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢½÷¤ò¡¢¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤ÎÃË¤¬¥Û¥á¤Ê¤µ²á¤®¤ë¤Î¤è¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¡¢ÃË¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë³¤³°¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤Î¤Ë¤Í¤§¡£
»³¾ë¡§ÃË¤ÎÀÕÇ¤¤À¤è¤Ê¡£
¹â»Ô¡§¤¤¤¤Éþ¤À¤Í¤È¤«¡¢¥¥ì¥¤¤À¤Í¤È¤«¡¢º£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¢¥Ï¥Ë¡¼¤È¤«¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤ã¤µ¡£
»³¾ë¡§¥ª¥ì¤Ï¤¤¤¦¤è¡£
¹â»Ô¡§¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¾ë¡§¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤Ê¤ó¤«¡¢¥ª¥ì¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö»ä¤â¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¡¢Ç¤ÎÌÄ¤À¼¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¯¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â»Ô¡§¤Ø¤§¡¼¡¢¤½¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡£
»³¾ë¡§¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤¤¡×¤È¤«¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥´¥í¥´¥í¥´¥í¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¡£
¹â»Ô¡§¤¤¤¤ÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¤¾¡£¤è¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£º£ÈÕ¤ä¤ë¤¾¡¼¥Ã¡£
