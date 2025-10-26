◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神2-1ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)

阪神とソフトバンクの日本シリーズ初戦は、阪神が1点差の逆転勝利。藤川球児監督が試合後の勝利監督インタビューで喜びを語りました。

阪神は初回、1アウト2塁のピンチを背負うと4番・近藤健介選手にタイムリーを放たれ先制点を献上。援護したい阪神打線でしたが、有原航平投手の前に5回まで無得点に抑えられました。

それでも1点を追う6回、先頭の近本光司選手がヒットで出塁すると、2番・中野拓夢選手もセーフティーバントを成功。さらに近本選手と中野選手はそれぞれ盗塁も決め、チャンスを拡大します。

そして森下翔太選手の内野ゴロの間に同点に追いつくと、佐藤輝明選手が勝ち越しタイムリーを放ち、この回逆転に成功。阪神はそのまま1点のリードを守り切り、初戦をものにしました。

藤川監督は「面白い野球でしたね。本当に普通のゲームの気持ちで、これだけ両チームとも応援してくれるファンの方がいますので、ゲームはどうなるかわからないですけれど、とにかく面白いゲームになればと思ってやっていました。厳しいですけど、面白いですね」と試合を振り返りました。

初回に1点を失うものの、2回以降は無失点の好投で7回1失点と試合を作った村上頌樹投手について聞かれると、「やはり立ち上がり、そんなに簡単じゃない中、先に近藤（健介）選手の素晴らしい打撃で1点を取られましたけど、シーズンでも同じような投球がありました。調子を上げていきながら自チームの攻撃を待つというシーズンそのままの投球でした。素晴らしかったです」と、その活躍をたたえました。

また6回に勝ち越しに成功した打線の活躍を「彼らの打撃で得点できたことは、タイガースにとっては明日以降にも非常に大きくつながると思います。期待してください」とコメントしました。

最後に明日の第2戦に向け「球場に今日来ていただいたファンのみなさま、本当にありがとうございます。明日も両チームとも非常に厳しい戦いがありますけれども、精いっぱい頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします」と力強く意気込みました。