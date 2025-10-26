¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡×¹ñÂ¦¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÎ²²«Åç¤Ø¤Îµ¢Åç¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
»Ä¤µ¤ì¤¿Ææ
µìÅçÌ±¤ÎÌ¤µ¢ÅçÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÎ²²«ÅçÌäÂêÄ´ºº¸¦µæ²ñ¤È¡¢¤½¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿Î²²«ÅçÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ò½»Ì±ÉÔºß¤Î¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¹±µ×Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÂ¦¤ÎÊý¿Ë¤Î¶¯¸Ç¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÄê½»º¤Æñ¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¸½ºß¤ÎÅçÌ±Ì¤µ¢´Ô¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤ÎÃµµá¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿Ææ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢µìËÉ±ÒÄ£¤Ê¤É¤Î¹ñÂ¦¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¤éµ¢Åç¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²òÌÀ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤¬ÊÝ´É¤¹¤ëµìËÉ±ÒÄ£¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¡Ö´Ø·¸»²»ö´±²ñµÄµÄ»ö³µÍ×¡¡¾åÅÄ¹Ì°ìÏº»á¤Î¼ÁÌä¼ç°Õ½ñÂè8¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆâÉôÊ¸½ñ¤ÎÆüÉÕ¤Ï1979Ç¯5·î16Æü¡£Î²²«ÅçÌäÂêÄ´ºº¸¦µæ²ñ¤¬Åú¿½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò»¶¤·¤¿Æ±Ç¯3·î¤Î2¥õ·îÈ¾¸å¤Ç¡¢¸¦µæ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÎ²²«ÅçÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÎ©¡ÊÆ±Ç¯5·î31Æü¡Ë¤ÎÈ¾·îÁ°¤À¡£
¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢¾åÅÄ¹Ì°ìÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬Æ±Ç¯5·î11Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡Ö¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜÂ¦¤ÎÅúÊÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤ËµìËÉ±ÒÄ£Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µìËÉ±ÒÄ£¤Î´±Î½¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»öÌ³¼¡´±¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´±Ë¼Ä¹¤È³Æ¶ÉÄ¹¡¢¿³µÄ´±¡¢³Æ²ÝÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëºÇ¹â°Ìµé¤Î²ñµÄ¤À¡£
¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¤È¤Ï¡¢µÄ°÷¤¬¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤Ë¡¢µÄÄ¹·ÐÍ³¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ëÊ¸½ñ¤À¡£¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅúÊÛ½ñ¤Ï´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ç¶¨µÄ¤·¤ÆºîÀ®¤·¡¢³ÕµÄ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£¾åÅÄ¤Ï¡¢¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¤Ç¡Ò¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤È¤½¤Î³ÈÄ¥°Õ¿Þ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËµìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¿¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ò·ûË¡¤Î´ðËÜÅª¿Í¸¢¤¬À¯ÉÜ¤Î¼ê¤Ç¤Õ¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÀ¯¾å¤â¿ÍÆ»¾å¤âÀäÂÐµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¶¯Ä´¤·¡¢Î²²«Åç¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ò´ðÃÏ¤Î½Ì¾¯(¥Þ¥Þ)Å±µî¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¡Ó¤È¤¿¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡×
ÆâÉôÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢µìËÉ±ÒÄ£¤ËÂÐ¤·¤Æµì¹ñÅÚÄ£¤¬¼¨¤·¤¿°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò49¡¦6¡¦18¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®³Þ¸¶½ôÅç¿¶¶½·×²è¡×¤ÎÃæ¤Ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»Ý¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÅÚÄ£¤Î´±Ë¼Ä¹¡¢¿³µÄ´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡¡Ö³«È¯¡¢µ¢Åç¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«±ÒÂâ¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤¬¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡££¡Ê¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÅú¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿°Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ó
µì¹ñÅÚÄ£¤Ï¡¢Î²²«ÅçÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯ÂÁ°¤«¤é¡¢µìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ò¼«±ÒÂâ¤Î¹±µ×Åª¤Ê´ðÃÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë·×²è¤¬´û¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µìÅçÌ±¤¬ºÆµï½»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Åç¤ò¹±µ×Åª¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ï¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¸øÉ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£µìÅçÌ±¤Î´Ö¤Ç¶¯¤¤È¿È¯¤¬À¸¤¸¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢ÂçÊ¿ÀµË§¼óÁê¤¬Î²²«Åç¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ðÌä¤¹¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£»ðÌä¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢µìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢»ðÌä¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÅúÊÛ½ñ¤Ï¼¡¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÒÎ²²«Åç¤Î³«È¯µÚ¤ÓµìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¼¥í²óÅú¡È¤È¤¤¤¨¤ëÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¸øÊ¸½ñ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¾åÅÄÊ¸½ñ¡×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î·ëÏÀ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
Î²²«Åç¤Î¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤Î¹±µ×²½¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1979Ç¯¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤»¤º¤Ë¡¢ÂçÊ¿¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Î²ñµÄ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢µìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹ñºö¤È¤·¤Æ¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¢Åç¤ÏÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
