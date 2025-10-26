¡ÖÇð¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿úÄ¤¯¤ó¤À¡×ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍá¤Ó¤¿Éî¿«¡¡Éâ¤«¤Ù¤¿¾Ð¤ß¡Ä·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¡ÈÆ®Áè¿´¡É
µþÅÔ¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢±ºÏÂ»þÂå¤ËÍá¤Ó¤¿Éî¿«¡Ö¥ì¥¤¥½¥ë¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿者¤¯¤ó¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²þ³×¤È¤Ê¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°¤¬1993Ç¯¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÏÇ¯´ÖºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¿¹¹§»ü´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Á°´ü¤ËÅö¤¿¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â¸å´ü¤Î¥Ë¥³¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤â¹ø¤ÎºÕ¤±¤¿»î¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Î¾¥·¥ê¡¼¥º¹ç¤ï¤»¤Æ8¾¡28ÇÔ¤È¤¤¤¦»¶¡¹¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á²ÏÌîÀµ¡Ë
¡¡³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢36»î¹ç¤ÇÁí¼ºÅÀ78¤È¤¤¤¦¡È¤¶¤ë¼éÈ÷¡É¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¤¿¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤è¤ê11ÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹52¤Ï»Ô¸¶¤Î¤Û¤Ü3ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¤¢¤¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹´ÆÆÄ¤Ï1993Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ò»ØÆ³¤·¤¿²£»³¸¬»°´ÆÆÄ¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î²¼Ì¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1993Ç¯12·î16Æü¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÍèµ¨¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¼êÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼éÈ÷¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤À¡£GK¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£½ÅÍ×ÅÙ¤Ç¸À¤¨¤ÐÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¶ÛµÞÅÙ¤Ê¤é¼éÈ÷¤Î²þÁ±¤È¤Ê¤ë¡£º£¤ÏÊä¶¯¤¬µÞÌ³¡£Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼éÈ÷¤Î¤Æ¤³Æþ¤ì¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ¡Ç½ÉÔÁ´¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë1Éô¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF者µ®ºÛ¤À¡£
¡¡者¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿1991Ç¯¡¢Çð¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë1Éô¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢JSLºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿1991-92¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¡£1992Ç¯¤È1993Ç¯¤ÏJFL¤Ë½êÂ°¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Ãé¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï1992Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°½à²ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢1993Ç¯¤ÎJFL¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ÐJ¥ê¡¼¥°»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢5°Ì¤Ç¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡者¤ÏÆüÎ©¤Ç¤âÇð¤Ç¤â¼éÈ÷¤ÎÍ×¿Í¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢1993Ç¯¤ÎJFL¤Ç¤ÏÁ´18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¡¢Í¦¤Þ¤·¤¯Î©¤Á²ó¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¿È¾å¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢1993Ç¯¤Î±ºÏÂ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë·çÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤ò2½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2·î27Æü¡¢±ºÏÂ¤Ï¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ê¸½¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢者¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£²£»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö者¤òÊä¶¯¤·¤¿¤Î¤ÏÀµ²ò¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤¿¡£
¡¡Åö¿Í¤â¡ÖÇð¤Ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ë¾å¤¬¤í¤¦¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â±ºÏÂ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1·î17Æü¤ËÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢者¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬2·î1Æü¤À¡£Ê¿ÄÍ¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤«¤é3Æü¸å¤Î3·î2Æü¡¢±ºÏÂ¤ÏJFL¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¡Ê¸½Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ2Æü¤Ç¤â¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡©¡¡¤È¤¤¤Ö¤«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÏËè½µ¿åÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ2Æü¤ÈÃæ3Æü¤Ç»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©ÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³«Ëë10ÆüÁ°¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÍ½¹Ô±é½¬¡É¤Ï¤¼¤Ò¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±ºÏÂ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ï¡¢¸¼´Ø¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÄ¹¤¤¤¹¤¬2¤Ä¤º¤ÄÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤ÎÂÔµ¡½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢者¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÉ³¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÁª¼ê¤¬¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢J¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¥ì¥¤¥½¥ë¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿者¤¯¤ó¤À¡×¤È¤«¤é¤«¤¤¡¢¿ô¿Í¤¬Îä¾Ð¤·¤¿¡£·Ú¸ý¤Ë¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÂç¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÏÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÎ©¤âÉÙ»ÎÄÌ¤â1992Ç¯¤ÎJFL°ì´üÀ¸¤À¡£者¤Ï1Éô¤Ç2¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÁª¼ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾éÃÌ¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¹¤Î®¤¹¤Ë¤Ï¾¯¡¹°¼Á¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·者¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤ÈÌµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹´ÆÆÄ¤ÎºßÇ¤Ãæ¤«¤é°ÜÀÒ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ®Áè¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¼éÈ÷¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ÁáÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¤ÎÍ¶¤¤¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ùÌ¾¿´¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¤·¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê¸½²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢者¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¸ýÄ÷Â§¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤À¤±¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¤¤¤¼é¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡者¤Ï¶þ¶¯¤ÊÌçÈÖ¤È¤·¤ÆÁ°´ü¤Ï22»î¹çÃæ21»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥®¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¤¬7·î¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸å´ü¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ê者¤Ïº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¡£18»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¤ÎÁ°´ü¤Ï26»î¹çÃæ20»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£¥ê¡¼¥°2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤34¼ºÅÀ¤Î·ø¿Ø¤ò»Ù¤¨¡¢1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ç¡È¤¶¤ë¼éÈ÷¡É¤Î²þÁ±¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¡£
¡¡¿§¹õ¤Ç¤³¤ï¤â¤Æ¤È¤¢¤ê¡¢¼ã¼ê¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë¹âÂ´¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ºØÆ£¹ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤·¤¿¤È¤¤â¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¾ÅÆî¤äµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î´ÆÆÄ¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Í¦´º¤À¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÇð¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤Éî¿«¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢°ì¸Ü¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÂÖÅÙ¤³¤½¡¢¤³¤ÎÃË¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿Æ®Áè¿´¤ÎÈ¯Ïª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¡Ê²ÏÌî Àµ / Tadashi Kawano¡Ë