前日の動画で無期限活動休止を報告していたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として再出発した。２５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルをいつも通りに更新。３歳牡馬３冠最終戦となる菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）の予想を公開した。

冒頭から何の前触れもなく「生涯収支マイナス５億円君」として始まった今回の動画。本命には「出走が確定した時点で決めていました」と１５番のエリキングを挙げた。春２冠は不発に終わったが、「２戦とも負けた理由は明確で気性面と態勢さえ整えば世代トップクラスの能力だと確信しています」と強調。続けて「ダービーでの上がり最速や神戸新聞杯での走りを見ると、瞬発力勝負のイメージがあるんですが、個人的にロングスパートの持久力戦の方が向いていると思っているので、ここは自信をもって本命に挙げます」と説明した。

対抗には、木曜日の段階でエネルジコを挙げる予定だった粗品だが、「週末の天気予報を見て印を上げました」と馬場を考慮して１１番のマイユニバースに変更したことを説明。さらに、雨予報から穴には６番のミラージュナイトを取り上げた。

今回の買い目は３連複で（５）―（７）―（１５）の１点と（９）（１５）の軸２頭から（３）（４）（６）（８）（１１）（１２）（１８）の７点へ流す２種類に、３連単のフォーメーションを選択。１着（１５）―２着（１１）―３着（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１２）（１８）で、２、３着の折り返しを含めた計１８点を加えた。

動画の後半では今回の名前変更について「ちまたでは生涯収支３億円君になるんちゃうかみたいな。収支もプラスやったし。普通に平場とか含めて５億円ということで。これリアルなんでね、あくまで」と説明。リニューアル最初のレースとなるが、菊花賞は「バチ当てしてから始まった歴史がありますから」と自信を見せていた。

今回の動画にコメント欄では「新シーズンありがとう」「ぬるっと始まって安心しました」「１年が始まったー」「待ってましたっ！」「タイトルホルダーから４年経ったのかという衝撃を同時に実感」「やっぱり始まった」「安定の継続」「５億円くん爆誕おめでとう」「予想通り」「一年の風物詩になりつつあるわ」「さよなら４億円くん」「誰もが出てくると確信していた５億円君」「おかえりなさい」「今回、最短復帰」「通常運転」「くそ！だまされた！」「平場で１億負ける男」などの声が寄せられている。