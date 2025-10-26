JRA公式YouTubeチャンネルで公開

JRAは24日、公式YouTubeチャンネルで「ICHIRO MEETS KEIBA 2025」を公開した。米大リーグ、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏と武豊騎手が行った昨年のスペシャル対談に続く、新たなコラボレーション企画。イチロー氏はまさかの場所で、まさかの勧誘を受けていた。

日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏が足を踏み入れたのは、競走馬がトレーニングなどを行う栗東トレーニングセンター（滋賀県栗東市）だった。

武豊と福永祐一調教師の出迎えを受けると、福永厩舎を見学。馬房から出されたデビュー前のサラブレッドに「かっこいいっすね〜。うわぁ〜」と感嘆の声を上げた。

練習用木馬にまたがり、騎乗フォームを取ったイチロー氏を見た武豊は、「綺麗なフォーム。まったく乗ったことない人は、この姿勢を取れない」と称賛。イチロー氏は「嬉しい嬉しい」と笑った。

栗東トレセンで心躍る体験をしたイチロー氏。武豊から「どうですか、馬主になられては？」と勧誘されると、「またぁ、まだ飲んでないんだから武さん」と驚きの表情を浮かべた。

武豊が「福永厩舎に預けてというのはどうですか」と畳みかけると、イチロー氏は「むちゃくちゃ言いますね」としながら「それは夢として。それはいいですね。そういうこと考えていたら楽しいし。片隅に置いておきます」と笑っていた。

イチロー氏は昨年に続き、今年もジャパンC当日の11月30日に東京競馬場に来場。ジャパンCの表彰式プレゼンターを務め、全レース終了後にトークショーを行う。



（THE ANSWER編集部）