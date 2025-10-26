◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。大谷翔平投手（３１）が２８日（同２９日）に本拠地で行われる第４戦に先発することを明言した。第３戦はグラスノーを投入する。

この日、ブ軍のシュナイダー監督は第３戦が通算２２１勝のシャーザー、第４戦はビーバーが先発すると発表。大谷は２０年サイ・ヤング賞右腕とマッチアップすることが決まった。

２３年９月の右肘手術から今年６月に復帰した「投手・大谷」は今季、レギュラーシーズンでは１４試合で１勝１敗、防御率２・８７。ポストシーズン初登板となった４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦では６回３安打３失点９奪三振で勝利投手となると、１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦では復帰後最多１００球の熱投。術後初めて７回のマウンドに上がり、６回０／３を２安打無失点で２勝目。こちらも初めて２ケタ奪三振となる１０Ｋをマークし、打っては先頭打者アーチ、場外弾を含む３本塁打と規格外の活躍を見せた。