「甘さ控えめ」がイイ！【niko and ...】40・50代に似合う♡「楽ちんスカート」

ロマンチックムード高まる今シーズン。一点投入するだけでトレンド感アップを狙えるスカートは、ますます出番が増えそう。甘さ控えめに着こなしたいミドル世代にぴったりのスカートを、今回は【niko and ...（ニコアンド）】からご紹介。レースづかいやヴィンテージ感のあるデザインがおしゃれなスカートは、プラスワンでセンスアップを狙えるかも。40代のママスタッフRenaさんの着こなし術もぜひ参考にして。

楽ちんおしゃれを楽しめる主役級スカート

【niko and ...】「レースパッチワークマキシスカート」\3,990（税込・セール価格）

パッチワーク風のレースデザインと、裾を切り替えたティアードフレアシルエットが特徴。オックス生地にシボ加工を施し、ヴィンテージライクな雰囲気も演出。公式オンラインストアで「甘さを控えたシルエット」と紹介されているように、ガーリーになりすぎないため、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。ウエストはゴム仕様で穿き心地も楽ちん。

おしゃれ上級者の個性派コーデ

風景グラフィックデザインのシアートップスや、レイヤード風デザインのフェザーベストを合わせれば、周りと差がつくおしゃれ上級者コーデに。あらゆるカラーにすんなりなじむアイボリーのスカートを合わせることで、個性派アイテムともまとまりのある着こなしに仕上がりそうです。

デイリーコーデが垢抜けるオールブラックコーデ

フェミニンなスカートをクールに着こなしたいなら、オールブラックコーデがおすすめ。ロゴスウェットでラフに着崩せば、デイリーコーデにも取り入れやすそう。スタッフのRenaさんのように赤いトップスを差し色に、レオパ柄のバッグでエッジをプラスするのもマネしたいポイントです。

ミドル世代に似合う最旬フェミニンスタイル

落ち着いた雰囲気も華やかさも与え、大人の可愛さを引き出してくれそうなベージュ。ストライプ柄のシャツを羽織ってきちんと感を備えれば、ミドル世代に似合うコーデが完成。インナーと色を繋げることでIラインが強調され、スタイルアップも狙えます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i