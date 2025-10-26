◆プレミアリーグ第９節 マンチェスターＵ４―２ブライトン（１８日、英国・オールド・トラフォード）

プレミアリーグの第９節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでマンチェスターＵと対戦し、２―４で敗れた。

相手は前節で宿敵リバプールをアウェーで下して勢いに乗るマンチェスターＵ。三笘はこの試合もベンチ外。これで３試合連続の不在となった。

前半２４分にクーニャが左サイドから右足を振り抜き、対角線上の右隅に決められ先制点を奪われた。続くマンチェスターＵの２点目はラッキー弾。ベテランＭＦカゼミーロが右足で放ったシュートはブライトンＭＦアヤリの背中に当たって大きく角度を変えると、ＧＫフェルブルッヘンが逆を突かれた形になって、無人のゴールに飛び込んだ。

後半も先手を取ったのはマンチェスターＵ。今夏加入のＦＷムベウモが左足でブライトン主将ダンクの股を抜く技ありのシュートを放ち、３点目を奪われた。

これで３―０となり、マンチェスターＵの楽勝かと思われた。しかしブライトンは後半２９分にウェルベックが古巣を相手に見事な直接ＦＫを叩き込み１点を返すと、「７分」と表示された同アディショナルタイム２分、ミルナーのコーナーキックにニアでコストゥラスが頭を合わせて２点目を奪い、土壇場で１点差に詰め寄った。

しかしこの５分後にムベウモに左足でダメ押しの４点目を奪われ万事休す。ブライトンはこの敗戦で１２位に順位を落とし、マンチェスターＵは暫定ながら欧州ＣＬ出場権内の４位に順位を上げた。

試合後の会見でヒュルツェラー監督は「何度も簡単にミスを犯してしまった。ボールを安易に失いすぎた」と敗因を語ると、三笘に関しては「復帰は近い」と一言。関係者も「次節は出場できるはず」と話して、日本代表の盟友田中碧との対戦となるリーズ戦の復帰を示唆した。