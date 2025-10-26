「ミソジニーは性差別の執行機関だ」…「強姦被害者」を「魔性の女」に変える、女性に向けられた「証言的不正義」

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

「マンスプレイニング」とは

フェミニスト作家のレベッカ・ソルニットは、エッセイ『説教したがる男たち』で、アスペンの別荘で開かれたパーティーでの奇妙な状況について説明している。

知ったかぶりの男が、ソルニットの著書について、あれこれと講釈を垂れたのだ。「マンスプレイニング」-「man」と「explaining」を合わせた造語で、男性が女性に尊大な態度であれこれと説明すること-という言い回しが普及すると、あらゆるところにその例が見つかりはじめる。

マンスプレイニングは、イギリス人哲学者のミランダ・フリッカーが「認識的不正義」と呼んだ一般的な現象の一形態に過ぎない。認識的不正義とは、知識の主体としての役割においてある人物に与えられる不正義のことを指す。ある人物に特定の経験を適切に理解するための概念手段が与えられない場合、その人物は「解釈的不正義」を被ったことになる。

たとえば、「セクシャルハラスメント」という概念の存在を知らない女性秘書は、ボスから言い寄られたとしても、じっと我慢するしかない不可避の日常とみなすかもしれない。もしその秘書が自らの経験をよりよく理解できれば、その出来事を正しく評価し、自分には苦情を言う資格があると気づくだろう。

「マンスプレイニング」の発端

「証言的不正義」は、知識の出どころ、つまり情報提供者、目撃者、権威、あるいは専門家などとして正当な扱いを受けない場合を指す。

若い女性教授は博士課程の学生と同等に、博士課程の女学生は普通の学生と同じように扱われることが多い。強姦被害者はヒステリックな魔性の女として不信の目を向けられ、外国人の同僚の言葉は遮られ、無視され、沈黙を強いられる。マンスプレイニングは傲慢な自己認識から生じる。

男性の権威者が自らの知識を過大評価し、たとえ相手が専門家でも女性であるという理由で権威がないとみなし、自分のステータスを上に置く行為だ。

女性が経験するそのような証言的不正義は、さらに深い病巣の存在を示唆する。家父長制とミソジニーという2つの顔をもつ病だ。オーストラリア人社会哲学者ケイト・マンの優れた著作『ひれふせ、女たち』の表現を借りるなら、ミソジニーは性差別という立法府に属する行政府だ。

性差別は、家父長制で男性支配を維持するために女性の従属と抑圧を正当化するイデオロギーである一方で、ミソジニーは女性嫌悪の感情ではなく、念入りに考案した社会制裁をもって反抗的な女性を封じ込めるための社会構造、言い換えれば、性差別イデオロギーの執行機関なのである。

一方の男性には-当の男性の言い分によると-「ヒムパシー」が向けられる。（有力な）男性に対して、（有力な）男性であるという理由だけで向けられる過剰な共感や同情のことだ。

