「頭に入ってきやすい文章」を書く上で、〇〇以上に重要なことはない！　直木賞作家・小川哲が断言する、意識べき超重要な要素。

プレゼン、商談、メール、ES、作文、雑談、SNS--。

人に「伝わる」言葉、文章を生み出すために、私たちはどんなことを考え、何を意識すればいいのでしょうか？

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

小川さんには、文章で何かを表現する際に、これ以上に重要なことはない！ と考えているある要素があるそうです。

小川さんが頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』の第4章「「文体」とは何か？」の中から、一部を抜粋してご紹介いたします。（読みやすさのため、改行などを編集しています。）

まずはこちらの文章を読んでみてください。

＜小向と会うのは十年ぶりになるだろうか。

最後に会ったときを思い出す。たぶん深夜の一時くらいで、僕はミスチルの「名もなき詩」を歌っていた。カラオケボックスの中には八人くらいいて、僕と垣内と田辺を除いてみな眠っていた。小向はドアの前に立ったまま部屋の中を見渡し、Ｐコートを脱いで壁についていたフックに掛け、同窓会の一次会でたんまり酒を飲み、酔っ払って眠りについた同級生たちをかきわけながら、空いていた黒いエナメルのスツールに座った。僕は「名もなき詩」を途中で止めて、マイクを口に当てたまま「おお、久しぶり」と言った。「ずいぶん遅かったな」

「仕事が終わらなくてさ」小向はそう答えた。

それ以来、小向には会っていなかった。彼の仕事が忙しかったし、僕にもいろんな事情があった。小学生のときは、毎日一緒に下校して、日曜に野球の練習が終わったあとは、夕方のチャイムが鳴るまでお互いの家で遊んだものだった。あのころは、こんな関係が永遠に続くものだと思っていた。でも現実には互いの友情には十年の空白が横たわっている。大人になるとはそういうことなのかもしれない。

この十年で、小向はどう変わったのだろうか。それとも、何も変わっていないのだろうか。

なんとなく気まずくて注文したビールはすっかりぬるくなっていた。約束していた午後十一時から二十分ほど過ぎて、「すまん」という声が背後から聞こえた。

「おお、久しぶり」と僕は言った。

「仕事が終わらなくてさ」と小向が答えた。

という文章を読んでどう思っただろうか。この文章からわかるのは、語り手の「僕」と「小向」は小学校の同級生で、昔は仲が良かったけれど、同窓会の二次会で会ってから十年間会っていなくて、久しぶりに居酒屋か何かで再会するところ、ということだ。ひょっとしたら、カラオケで歌っていたミスチルの曲から「僕」と「小向」が八〇年代生まれであろうことや、「小向」がブラック企業で働いているか、あるいは夜勤などの仕事をしているかもしれない、という点まで読みとる人もいるかもしれない。

ここで僕が問題にしたいのは、この文章が「何を表現しているか」ではない。「どう表現しているか」だ。参考のために、もうひとつだけちょっとした文章を読んでみてほしい。＞

ドアが開いて、リクルートスーツを着た若い男女四人がぞろぞろと部屋に入ってきた。私が担当するグループ面接はこれで最後だ。

体育会系のがっしりとした体つきの男が二人。眼鏡をかけた三人目の男は院卒だろうか。そして女性は─どこかで見たことがある。それも最近の話だ。

女性が椅子に座り、足元に鞄を置く。私はもう一度女性の顔を見てから、慌てて名簿を確認する。

眞田みちる。

私は思わず声が出てしまいそうになるのを必死に堪える。間違いない─彼女は「ミッチー」だ。

「ミッチー」は、私が初めてマッチングアプリを通じて知り合った女性だった。一緒に食事をしてバーへ行って、午後十一時に解散した。彼女が就活中の大学生だということはそのとき聞いていたけれど、こんな場所で再会してしまうとは思わなかった。

問題が二つあった。

一つは、私が自分の年収を「一千万円」だと偽っていたこと。ミッチーは、この会社の二十代社員が「一千万円」の給与を受け取ることなどできるはずがないと知っているだろう。私がこの会社の社員だとバレてしまえば、必然的に私の噓もバレるだろう。

もう一つは、食事をしたあともう一度私はミッチーを誘っていたが、今もなお無視されていること。三日前に「もう一度、ご飯でも食べに行きませんか？ 就活の相談も乗るよ！」と送ったきり、まだ返事が来ていない。

一次面接でミッチーを通せば恩を売るような形になってしまうし、落ちることがあれば私の腹いせに見えてしまうかもしれない。合格だろうが不合格だろうが気まずい思いをする。

私はミッチーの方を見ることができないまま「それでは眞田さまから順に自己紹介をお願いします」と口にする。

「眞田みちるです」

私と目が合うと、ミッチーはにっこりと微笑んだ。

こちらの文章は、「私」がマッチングアプリで知り合った女性「ミッチー」と就活面接の場で再会してしまったというシーンだ。面接官を務めている（おそらく）男性は、一度会って以来、脈がなさそうな女性と思わぬ邂逅をして驚き、気まずい思いをしている。

先ほどの文章も、この文章も、今僕が書いたシーンなので、出典があるわけでもないし続きもない。「僕」と「小向」がどうなるのか、「私」と「ミッチー」がどうなるのか、僕も知らない（というか考えてもいない）。

二つの文章は「どう表現するか」という観点において、まったく異なるコンセプトで書いたものだ。二つの文章を比較して読んで、どう感じただろうか。＞

最も重要なのは、「情報の順番」

＜文章で何かを表現するとき、「順番」をどうするか決める必要がある。というか、僕は「順番」を決めること以上に重要な要素はない、と考えていたりもする。視点をどうするか、修飾語を増やすか、どういう比喩を使うか、一文の長さはどうするか─そういう点に頭を悩ます人は多いが、そもそも正しい「順番」で書くことができなければ意味がない。

「情報の順番」は小説という空間の立ち上げ方を規定する。書き手が生みだした小説空間に、読み手をどのように招き入れるかを決める。そういう意味において非常に重要な要素なのだが、実際にはあまり考慮されていないような気もする。

冒頭に書いた「僕」と「小向」の挿話は、主に「僕」の主観的な思弁に寄り添った「情報の順番」で描かれている。書き出しの「小向と会うのは十年ぶりになるだろうか」という文章を読んだ時点では、この文章が何を意味するのか読者にはわからない。

つまり、語り手の「僕」が知っている情報と読者が本文から読み取ることのできる情報の量に常に差がある状態で文章が進んでいく。「僕」の思弁の断片から、徐々に「僕」と読者の情報量の差が埋まっていくが、終盤の「なんとなく気まずくて注文したビールはすっかりぬるくなっていた」という文章を読むまで、「僕」がどこで何をしているのかはわからないままだ。読者はある種、宙吊りにされたまま文章を読まされることになる。

それに対して、二番目に書いた「私」と「ミッチー」の挿話は、読者の客観的な視点に寄り添った「情報の順番」で描かれている。書き出しからすぐ、私が就活面接の場にいることや、そこに就活生がやってきたことがわかる。この文章においては、「私」が知っている情報と読者が本文から読み取ることのできる情報の量に差が生まれないことが重要視されている。

そもそも僕の文章が下手くそだったら申し訳ないが、多くの人が冒頭の文章より「読みやすい」と感じたのではないか。「読みやすさ」とは「視点人物と読者の情報量の差を最小化する」ことによって感じられるものなのではないか、と僕は考えていて、それを実践するために書いた文章なのだ。

