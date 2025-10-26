「つ、疲れた」ママ友との初ランチで「どうしたらいいと思う！？」まさかの『相談』にぐったりしたワケ

知り合って間もないママ友との初めてのランチ。

楽しみにしていましたが──、まさかの“パワハラ相談会”が始まってしまい、少し気が重くなってしまいました。

今回は、筆者の知人・A子さんのエピソードをご紹介します。

ママ友とランチがまさかのパワハラ相談会に……

そのママ友とのランチは、仕事から離れてリラックスできるよう、休日にすることにしました。

そのほうが互いに落ち着いて話ができ、じっくり聞き合うこともできて、心地よい時間を過ごせていると感じます。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：Emma.I

長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。

現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。

特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。