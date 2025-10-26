【太平洋戦争】意識を失いながらも祭文を読み上げた…「海軍ラバウル方面会」最後の会長の壮絶な慰霊祭

戦後80年。テレビアニメ「葬送のフリーレン」劇中（♯7）の台詞を借りれば、「もう80年以上前になります。人間にとって何かを忘れ去るのに十分すぎる時間です」という、それだけの時間が過ぎた。

だからこそ、「忘れない」ためにいまも戦没者追悼式や慰霊祭があちこちで開催されている。だが、戦後、当事者である元軍人が集っていた戦友会やそれによる慰霊祭、慰霊法要は、すでにほとんどが消滅している。消滅の事情はさまざまだが、ここでは私が30年におよぶ取材活動のなかで、終焉を当事者の間近で見届けた2つの慰霊法要、慰霊祭について紹介しよう。

前編記事＜GHQの目をぬすんで集まった元特攻隊員たちが始めた、特攻隊戦没者の慰霊法要「神風忌」が60年で迎えた「幕引き」＞から続きます。

全国の戦友会の統合に大反対

「神風忌」が終焉を迎える頃、元陸軍中佐で、大本営陸軍部参謀、関東軍参謀などを歴任、戦後、伊藤忠商事会長を務めた瀬島龍三が、全国の戦友会を大統合して新しい財団をつくろうと言いだした。門司は、この構想にはじめから「大反対」の意思を表明していた。

呼びかけを受けた海軍の戦友会から相談を受けると、門司は、

「戦友会は、共通の体験を持つ戦友同士が集まるからうまくいくんで、統合して上納金みたいな会費をとるようになっちゃダメになる。実情を知らないもの同士がくっついても、うまくいくはずないでしょう。

慰霊というのは一人一人の心の問題なのに、団体をつくったり財団を維持することが目的になって、そのために会員を勧誘するようでは本末転倒。瀬島さんが亡くなるまで、あまり細かいことは決めないほうがいい。

統合して、やれ慰霊碑の管理だとか、ほかの戦友会の手伝いとか、手を広げさせられても大変なことになるし、現実を見据えて慎重にやろう。それに、大本営陸軍部にひきずられるのは、戦争で懲りた」

と、アドバイスを続けた。もともと門司は、「全国の戦友会を大統合する」などという大風呂敷を広げられるのは嫌いだった。

「海軍ラバウル方面会」も解散を宣言

世田谷山観音寺で開催される特攻観音慰霊法要でも、門司はテントの最前列に用意された来賓席には絶対に座ろうとせず、元下士官兵特攻隊員と一緒に雑談しながら一般参加者の一人としてお参りをする。いっぽう、瀬島は、お付きの者を大勢従えて、将官を迎えるときの儀礼喇叭譜「海行かば」（国民歌謡として戦時中、広く愛唱された「海行かば」とは別旋律）の軍隊ラッパに迎えられて境内の会場に現れる。

「あれ、将官ラッパ？ 瀬島さんって中佐じゃなかったっけ。いい気なもんだなあ」

と、海軍の元特攻隊員たちはささやきあったものだ。海軍と陸軍の気質の差だけでなく、門司と瀬島とでは性格も正反対のようであった。

そういう門司は、「海軍ラバウル方面会」の会長も務めている。

この会は、ラバウルにいた海軍部隊、南東方面艦隊や第八艦隊の関係者が主になり昭和38（1963）年に結成され、以後、毎年5月第2日曜日に靖国神社で慰霊祭を行なっていた。

初代会長は、元南東方面艦隊司令長官・草鹿任一中将で、元南東方面艦隊首席参謀・佐薙毅大佐、元第八艦隊首席参謀・池上巌中佐を経て、平成5（1993）年、門司がその後を引き継いだ。

「神風忌」が終わった平成17年現在でも、300名ほどの会員がいて、毎年、慰霊祭には多くの戦友が集う。だが、ここ数年、会員の物故者は年間30人を超え、慰霊祭の参加人数は急激に減ってきている。草鹿中将以来の歴史を顧みれば解散するのはしのびないが、このまま寂れていくのはもっとしのびない。門司は、自分の代でこの会も幕を引くことを決意した。

平成18（2006）年の慰霊祭で、門司は来年、平成19（2007）年の慰霊祭をもって「海軍ラバウル方面会」を解散することを宣言した。

「最後の会長」は慰霊祭の祭文を読めなかった

そして平成19年5月13日――。

朝、集合場所である靖国神社参集所前の受付に、弟・親昭に伴われてきた門司の顔色はすぐれなかった。

「今日は有終の美を飾ろうと思ってね。昭和38年の第一回慰霊祭で草鹿中将が読んだ祭文を私が読んで幕引きにしようと思ったんだが、気持ちが昂ぶって眠れなくて、精神安定剤をついいつもより多めに飲んだら、なんだかぼんやりしちゃって」

と、門司はかすれ気味の細い声で言った。

門司の体調がすぐれないので、靖国神社本殿で読む慰霊祭の祭文は、急遽、別の会員が代理で読むことになった。

〈謹みて大東亜戦争中のラバウル方面に於いて散華されました4万余柱の戦友諸士の御霊に申し上げます。（中略）トラック島外郭の重要戦略拠点ラバウルの攻略が決行されたのは、昭和17年1月22日のことであります。〉

その後、祭文は約2100字にわたって続き、

〈願わくば皆様方の御霊の永久に安からんことを。

昭和38年5月12日

海軍ラバウル方面会会長 草鹿任一〉

と結ばれている。

これを最後の会長である門司が読めなかったのは、本人にとって無念なことに違いなかった。

意識を失いながら祭文を諳んじた

本殿での慰霊祭を終えると、靖国神社の正門前で、参加者全員の記念写真を撮る。写真を撮り終えると、写真館の夫妻はひな壇の台を片づけ始め、参加者たちも三々五々、靖国会館の直会（なおらい）会場に向かった。

ところが、門司はパイプ椅子に座ったまま動かない。

「門司さん、直会に行きましょうか」

私が声をかけても返事がない。おかしいぞ、と思い、しゃがんで門司の顔をのぞき込むと、目が裏返り白目をむいていた。驚いて門司の手を握り、

「門司さん、門司さん」

声をかけ続ける。呼吸はしているし、手を握り返す力はある。呼びかけに対して門司は、はじめのうちは、

「なんですか」

「ここにいますよ」

と、少しは意識があるようだったが、そのうち、私の手を強く握りしめたまま、口の中でぶつぶつとなにか言葉を唱え始めた。

「えっ？ 門司さん、なんですか？」

口元に耳を近寄せると、

「謹んで……昭和17年……ラバウル……」

と、途切れ途切れに聞こえた。草鹿中将の祭文の文句である。

「きれいに幕を引きたい」

と言っていた門司は、この日のために、全文を暗誦できるよう準備していた。門司は、今日の慰霊祭で読むはずだった祭文を、意識を失いながら諳んじていたのだ。

「靖国で死ねば完璧だった」と軽口

靖国神社からほど近い、千代田区富士見の東京逓信病院に搬送された門司は、脳のCT検査を終え、ベッドに寝かされて点滴を受けた。

やがて意識を取り戻した門司は、腕に刺された点滴のチューブをまじまじと見て、

「なんだこりゃ、いったいどうなってるんだ」

と言った。

「記念写真のあと気を失われて、いま病院で点滴を打ってもらってるんです」

状況を説明すると、

「ふうん、89才にして、生まれてはじめての点滴だよ。こうやってやるのか」

門司は、点滴の液体がポトリ、ポトリと落ちるのを顎を引いて見ながら興味深げにつぶやいた。

時間が経つにしたがい、だんだん意識がはっきりしてきて、

「（靖国神社で倒れたことが）最高の演出だったろ？ ……あそこで死ねばドラマとしたら完璧だったんだが、どうやら助かっちゃったようだね」

などと軽口を言うようにもなった。

「冗談じゃない。手を握ったままあの世に行かれてたまるもんですか」

と私は言った。門司は、

「わかった、わかった」

と素直に答えた。やがて夕刻、門司の家族が駆けつけたので、もう大丈夫と病院をあとにした。

戦友会の大統合へのプレッシャーを跳ね返す

大事をとって、門司はそのまま入院することになったが、2週間足らずで退院。大磯の家に帰った門司を、私は2度訪ねている。

2度めには、「零戦の会」会長・岩下邦雄とT事務局長が同行した。数年来、懸案となっている瀬島龍三の「戦友会の大統合」構想は、呼びかけに応じた戦友会だけで進行している。不参加を決めた「零戦の会」の岩下のもとへは、なおも参加を促すプレッシャーがかかっている。岩下の相談に答えて門司は、

「思ったとおり、瀬島さんは、シベリア抑留者6万人とか、徴用船員の戦没者の慰霊にまで手を広げようとしてるでしょう。元軍人のトップに君臨しようって名誉欲じゃないのかな。高齢化が進む戦友会の積み立ててきた会費は一種の埋蔵金で、そこに目をつけたんだと思う。その埋蔵金を掘り返して、慰霊行事に使うのなら、それ自体は悪くない。でも、お金の話がからむと、どうもいやらしいことになる。単独で続けられている戦友会までがそれに飲み込まれて、変な方向に行くことはない。瀬島さんはこの3月から体調をくずしておられるっていうし、白紙のままでいたほうがいいんじゃない？」

と、答えた。

論旨は通っているし、これまで門司が言ってきたことと少しもブレていない。だが体力、気力ともに衰えているのは一目瞭然であった。ソファに座っているのも辛いようだったので、2時間ほど話して、早々に帰ることにした。

「それじゃあ、さようなら」

居間の入口の柱につかまって、門司は言った。足元がおぼつかなく、玄関から出るのは無理なようだった。これが、私が門司と会った最後になった。

平成20年8月16日死去。享年90。門司が亡くなったのは、奇しくも戦争中に副官を務め、敬愛してやまなかった大西瀧治郎中将が割腹して自決を遂げたのと、「昭和」と「平成」の年号は違えど同じ「20年8月16日」だった。

