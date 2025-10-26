なぜ上杉景勝は豊臣政権との戦いを決意したのか？…挙兵の際、景勝が家臣たちに明かした「覚悟」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

上杉景勝は挙兵を決意した

5月18日、上方で上杉家に雇われている船頭が会津に向かって出発し、6月9日に到着すると、重要な情報をもたらした。これに接した上杉家家臣・来次氏秀（きすぎうじひで）は、6月10日、米沢にいた上杉家家臣・春日元忠に、それを知らせた。

来次氏秀から春日元忠への書状

近年景勝様の船頭をしている者が、5月18日に大坂を出発し、きのう（6月9日）、こちらに到着しました。道中は木曽を経由してきたとのことです。その者が上方の状況を教えてくれました。

一、このたび上方で不穏なうわさが広まり、家康様は会津への出陣を命じられました。家康様は秀頼様を総大将とし、そのお供をして会津へ下向なさろうとしたため、秀頼様の馬廻衆全員が、「秀頼様を大坂から出すべきではない」と反対しました。家康様と馬廻衆との交渉は決裂しています。馬廻衆の人数は6万ぐらいであるため、家康様は出陣の準備をすることができなくなっているそうです。

一、家康様は石田三成に佐和山を差し出すよう命じましたが、三成はこれを拒否しました。佐和山ではすべての防御施設を普請して、籠城の準備をしているそうです。

一、家康様は福島正則殿に清須を差し出すように命じましたが、これも福島殿が拒否したとのことです。

一、毛利輝元殿・宇喜多秀家殿は秀吉様が存命のときから、東国への出陣はしなくてもよいことになっていましたので、今回の会津攻めにも出陣しないとのことです。

一、朝鮮からの人数が壱岐・対馬に攻め込んできたとのことです。そのため、家康様が会津攻めに出陣するのは「今日か、今日か」と言われていますが、現実的ではありません。朝鮮から攻め込んできた人数へは十分な対応をしているということですので、安心してください。

この報告によれば「壱岐・対馬に朝鮮からの人数が攻め込んできているので家康は動けない」ということになるので、船頭の希望的観測も多分に含まれているとみられるが、それでも上杉景勝に与えたインパクトは大きかった。

奉行衆を通じて上洛する旨を返答していたにもかかわらず、「家康が会津攻めの準備をしている」ことを知った景勝は、挙兵を決意した。6月10日、景勝はその理由を5人の上杉家家臣にこう説明している。

上杉景勝から5人の上杉家家臣への説明

このたび上洛できなかったのは、第一に家中が無力であったこと、第二に分国の仕置きをしなければならなかったこと、そのため上洛を冬になるまで待ってほしいと、増田長盛・長束正家・前田玄以ら3人の奉行に返答したところ、くりかえし、上杉は反逆を企んでいるとの讒言を根拠に、どうしても上洛せよ、さもなくば会津へ攻め込むとのことだった。これにはわたくしの言い分もあるのだが、もともと豊臣政権に反逆するつもりはなかったので、万事をなげうって上洛する覚悟をし、あわせて讒言をした者を問いただすよう申し入れたところ、増田長盛・長束正家・前田玄以ら3人の奉行は聞き入れようとせず、ただとにかく上洛せよとばかり言ってきて、あまつさえ上洛の期限を決めて催促してきた。このように威圧的な態度に出られては、どうあっても上洛などすることはできない。これまで書いた起請文をすべて反故にし、固い約束も、良好な関係もすべて捨て去り、讒言をした者を問いただそうともしないようでは、もう、しかたがないと思いきわめた。譜代の者、かつて上杉家に仕えた者、牢人、身分の上下によらず、上記の趣旨に賛同する者には、出陣の準備を申し付けるように。もしも趣旨に賛同できず、この挙兵が理不尽な滅亡だと思う者がいれば、誰であろうとも、間違いなく暇をとらすように。しからば、上方勢が攻めてくる予定がわかりしだい、出陣する。

景勝は家康の使者に、7月中に上洛すると返答していた。だが、豊臣政権の要求は「すぐに上洛せよ」というものであり、受け入れられなかった。すると家康は会津攻めを布告し、武力を背景に上洛を強要してきた。こうした威圧的な態度によって面目をつぶされた景勝は、逆に上洛することができなくなってしまい、しかたなく「上方勢」すなわち豊臣政権と戦う決意を固めたのである。

ノート いわゆる「直江状」について

従来、関ヶ原合戦にいたる政治状況は「徳川家康と石田三成の主導権争い」であると解釈されてきた。慶長5年4月ごろ、佐和山に蟄居中であった石田三成は、上杉家の家老・直江兼続と示しあわせ、東西から家康を挟撃しようとする戦争プランを立案し、兼続は上杉領の軍備を増強して家康をおびき出すための挑戦状を送りつけたという。これが、いわゆる「直江状」である。

しかし、「直江状」には原本が現存せず、その信憑性について研究者の間で議論されている（笠谷2008、今福2008、宮本2012）。すでに水野伍貴氏が指摘（水野2021）されたように、「直江状」が家康からの上洛要請を拒否したものであるとすれば、それは浅野幸長の書状の2条目に記された、上杉景勝が伊那令成に回答した内容（7月のうちに上洛し、8月1日に秀頼に挨拶する、また直江兼続の妻子を人質として6月20日までに江戸へ送る）とは、大きく異なっている。したがって「直江状」が実在したとは考えられない。

