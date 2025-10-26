「朝勃ち不全」は老化のせいじゃない…医師が勧める「性機能改善法」

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

勃起のメカニズム

もう何年も朝勃ちをしていない、満足な射精をしていない︱。そうした性機能の低下を「老化のせいだ」と思って、あきらめてはいないだろうか。実は、食い止める方法はある。

「ペニスの大部分は血管の集合体である海綿体です。これはスポンジ状の組織で、使わないと年を経るごとに劣化してしまいます。ですから、いかに海綿体を使っていくかが、性機能を維持する鍵となるのです」（福元メンズヘルスクリニック院長の福元和彦氏）

まず覚えておきたいのは勃起のメカニズムだ。勃起とはペニスに血液が送られて生じる現象だが、その血流をコントロールするのが「骨盤底筋」。骨盤底筋が血流をせき止め、海綿体に血液を留めさせることで勃起が起こる。つまり、この筋肉が衰えると、硬さや持続性も失われるということだ。

福元氏はこう解説する。

「もっとも適したトレーニングはスクワットです。下半身の強化によって筋力が付く上に、骨盤まわりの血行も良くなります。ただ、普段から運動しない人は、いきなりスクワットをすると足腰を痛める恐れがあるので、椅子を補助道具として使いましょう」

椅子を使って簡単トレーニング

椅子スクワットの方法を説明しよう。まず両足を肩幅の広さに開いて、椅子に背を向けて立ち、できるだけ地面と垂直になるように背筋を伸ばす。次に腕をまっすぐ前に上げて椅子に座り、座ったら背筋を伸ばしたまま立ち上がる。

一連の動作が難しいようであれば、机や壁などを使って立ち上がっても構わない。太ももや臀部に張りを感じられたら上手くできた証拠だ。10回ほど続けて行うことで、骨盤底筋を効果的に鍛えられる。

「座ったまま肛門と内股に力を入れるのも有効です。5秒かけて力を入れ、5秒かけて力を緩める。この反復動作を1セット10回、一日に3セットやれば、性機能の老化防止に十分役立ちます」（福元氏）

性機能の老化を防止するために必要なのは、筋肉だけではない。もうひとつ重要なのは、前章でも解説した性ホルモンを増やすことだ。男性ホルモンの分泌量は20〜30代をピークとして、以降は穏やかに減少していく。だが、こちらも食い止めることができる。

みらいメディカルグループ代表医師の松本昌和氏はこう解説する。

「実は、好奇心を持って日々行動するだけでも男性ホルモンの分泌量は高まります。たとえば、見ず知らずの人と会話を交わしたり、新しいコミュニティに入ったりするだけでも分泌が促されます。

もちろん運動も大切です。スイミングや水中ウォーキングなどが、全身の大きな筋肉が鍛えられ、男性ホルモンの産生が促されるので良いでしょう。ただ男性の場合、自転車は長時間乗るとサドルが前立腺を圧迫して、性機能に支障をきたしかねないため注意しましょう」

ここまで紹介した具体策は、女性にも有効だ。骨盤底筋を鍛えることは、頻尿や尿漏れ、膣のゆるみの改善に役立つ。そして男性ホルモンは、女性の体でも分泌され、性欲維持に効果がある。

骨盤底筋を鍛え、性ホルモンを増やす。この2つを実践すれば、自信に繋がり、年を重ねる不安も和らぐはずだ。

