「進行性の病気」が見つかったら旅行に行け！…ドイツ人に学ぶ「”今の”人生を楽しむ」生き方とは

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第72回

『「親を介護施設に入れるなんて信じられない」は本当か…認知症の母が介護施設で過ごした「楽しい最期」』より続く。

多発性硬化症を発症した元夫の様子がおかしい

アンナさんは「40代が人生で一番大変だった」と言います。なぜなら母親の介護は、元夫のハインツさんが病気になった時期と重なっていたのです。

ハインツさんの様子がおかしくなったのは30年ほど前、彼が35歳の時でした。片方の足を引きずって歩くようになり、穏やかな性格だったのが、些細なことで不機嫌になったり、怒ったりするようになったそうです。

IT関連の仕事をしていましたが、パスワードを忘れたり、同僚へのアグレッシブな言動が増えました。

神経科で診察を受けたところ、多発性硬化症だということがわかりました。足や腕が徐々に思うように動かなくなる病気で、コーヒーを飲もうとするとカップを落としてしまったり、こぼしてしまったり、と日々の生活に支障をきたすようになります。

病気が発覚してすぐ、ハインツさんとアンナさんは子どもを連れて、20日間のアメリカ旅行に出かけました。

「病気が進行するといろんなことができなくなるとわかっていたから、今のうちに！ と思って旅行を即決したわ。その頃から私の信念は『やりたいことは、今やる』なの」

「人生を楽しむ」ドイツ人の国民性

このインタビューも、アンナさんの日本旅行の最中に行いました。一緒に旅をしていたのは「認知症になったから旅行に来た」というトビアスさん夫婦。

この二人も「今だから旅行する」という意見でした。ドイツでは「人生を楽しむ」（“Das Leben genießen”）を大事に考えている人がたくさんいます。人生はいつ、どうなるかわからないからこそ、人生を今楽しむというわけです。

アンナさんはハインツさんの身体の不調も心配でしたが、それに伴う彼のアグレッシブな言動を「危険」だと感じるようになりました。担当医師からは、「多発性硬化症のせいで人格が変わり、今後癪持ちが更に悪化する可能性がある」と言われていましたが、まさにその通りになってしまいました。

「この人に物事を判断させてはいけない」と考えたアンナさん。診断書を持って役所に行き、夫に代わって判断が下せる後見人になりました。

ドイツでは、精神病や認知症などにより判断能力がなくなった場合、弁護士を後見人にすることが一般的です。ただし半年間の期間限定で、配偶者が無給で後見人になることができます。アンナさんはこう言います。

「実際のところ、儲かっていない弁護士がこの手の後見人になることが多いのよ。何もしなくても該当者が生きてさえいればお金が入ってくるからね。

で、『仕事は少ないほうがいい』と、その手の弁護士が一番好むのは『介護施設に長らく入ったままの高齢者』なの。だから私はハインツの問題が出てきた時、まず自分で後見人になろうと決めたのよ」

『「俺は運転ができるんだ」精神障害を罹った“足が不自由な”夫…無責任な主治医が言った“ありえない一言”』へ続く。

【つづきを読む】「俺は運転ができるんだ」精神障害を罹った”足が不自由な”夫…無責任な主治医が言った”ありえない一言”