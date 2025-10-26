老化対策は「何時間寝るか」よりも「毎日同じ時間に寝るか」が重要だった！　最新研究が語る【睡眠リズムの掟】

睡眠不足は健康に悪い。しかし最新研究では、それよりも、生活リズムならぬ睡眠リズムが重要なことが分かった。どういうことか。前編に続き、老化と寿命に関して気を付けるべきポイントを紹介する。

大切なのは睡眠時間よりも「睡眠規則性」

日本人は、海外の人に比べて寝不足だ。一日7時間眠らないと健康に悪い―そんな話を最近よく耳にする。

しかし、オーストラリア・フリンダーズ大学の研究員ダニエル・ウィンドレッド氏が発表した最新の研究で、十分な睡眠時間よりも、毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きる「睡眠規則性」のほうが重要なことがわかった。ウィンドレッド氏が解説する。

「睡眠規則性がバラバラだと、つられて日中の活動時間や食事のタイミングなども不規則になりがちです。すると、体内時計が乱れてしまい、代謝や免疫、ホルモン分泌といったあらゆる生理機能に悪影響を及ぼします。結果として老化が早まり、死亡リスクが高まってしまうのです」

氏の研究によれば、毎日決まった時間に寝起きする人は、そうでない人と比べて死亡リスクがなんと最大48％、がんで死ぬリスクが最大39％、心血管や代謝の悪化で死ぬリスクになると、最大57％も減るという。

何時に寝て、何時に起きるべきか

睡眠時間が短い人のなかには、体調、あるいは仕事や家庭の事情で、どうしても長時間眠れない人もいるだろう。しかし、なるべく毎日決まった時間に就寝と起床をするのであれば、比較的取り組みやすそうだ。

さらにウィンドレッド氏は、具体的に何時に寝て起きるのがよいかも教えてくれた。

「朝型と夜型の人がいるので一概には言えませんが、私が推奨しているのは、午後10時〜午後11時30分に就寝し、午前6時〜午前7時30分に起床することです。朝型の人や高齢者はこれより1〜2時間早く、夜型の人は1〜2時間遅くに寝起きするのをお勧めします」

長く眠ろうとするよりも、まずは「〇時になったら床につく」と決めて過ごしてみることが、心身の若さを保つ近道なのだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

