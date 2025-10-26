自動車メーカーが覇を競い合うBEVの航続性能だが…（写真はイメージ、Guitar photographer／Shutterstock.com）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

BEVの航続性能はユーザーが重視する三大要素のひとつ

バッテリー式電気自動車（BEV）の“航続距離戦争”が過熱の様相を呈している。

10月8日に日産自動車が第3世代「リーフ」を発表。2種類のバッテリーのうち総容量75kWhのものを積む「B7」の公称航続距離は702kmと、国産メーカー勢の市販BEVとしては初めて700kmのラインを突破した。

日産の第3世代「リーフB7」。75kWhバッテリーを搭載し、公称航続距離702kmを達成

だが、その天下が続いたのはわずか1日。翌日トヨタ自動車が「bZ4X」の改良版を航続距離746kmという謳い文句でリリースしたのだ。

リーフ発表翌日にトヨタが発売した改良型「bZ4X」。74.7kWhバッテリー・2WDの公称航続距離はリーフの702kmを上回る746km

航続性能を巡って自動車メーカー各社がデッドヒートを繰り広げる理由は至ってシンプルなものだ。

航続性能は価格、長期品質とともにユーザーがBEVにアレルギーを抱く三大要素。航続距離の数値を上げることはそのアレルギーを緩和し、メーカーの優秀性を印象づけるのに有用であると作り手が踏んでいるからである。

その数値を巡って優劣を競い合うこと自体は別に悪いことではない。しかし、昨今のBEVの状況を見るに、日本に限らず世界的に航続性能の数値が一人歩きしている感がある。各社が実際には到底出せないような数値をいかにして審査値として出すかということに拘泥し、公称航続距離の信頼性がどんどん低下しているのだ。

まず日本で販売されているBEVの一部の公称航続距離を参考に列記してみよう。

「公称航続距離」ほどアテにならないものはない

【航続距離700km超の例】

「A6 スポーツバック e-tron」（アウディ）846km

「EQS450+」（メルセデスベンツ）759km

「bZ4X Z FWD」（トヨタ）746km

「ioniq5 RWD」（ヒョンデ）703km

「リーフ B7」（日産）702km

【航続距離500km超の例】

「アリア B9 FWD」（日産）640km

「シール RWD」（BYD）640km

「コナ Voyage」（ヒョンデ）625km

「ID.4 Pro」（フォルクスワーゲン）618km

「EX30 RWD」（ボルボ）560km

フォルクスワーゲン「ID.4 Pro」。公称航続距離は618km。夏季の実績値は500kmだった（筆者撮影）

【短距離BEVの例】

「ドルフィン 標準型」（BYD）400km

「プジョー e-208」（ステランティス）395km

「フィアット 500e」（ステランティス）335km

「N-ONE e:」（ホンダ）295km

「サクラ」（日産）80km

ホンダの軽BEV「N-ONE e:」。総容量29.5kWhという軽としては大型の電池を積み、公称航続距離295kmをうたう（筆者撮影）

ステランティス「フィアット500e」。公称航続距離335kmに対して実績値は330km。オープン走行によりエアコン未使用という追い風はあったが、BEVとしては異例の達成率の高さだった（筆者撮影）

ここに挙げた車種はごく一部だが、このように並べてみるとBEV不毛の市場とされる日本でも多様なBEVを購入可能であることが分かる。だが、問題は多様性ではなく航続性能だ。筆者は過去、さまざまなBEVの長距離試乗を行ってみたが、その経験を踏まえて言えるのは、BEVの公称航続距離ほどアテにならないものはないということだ。

日産「アリアB6」。公称航続距離は470km。早春の実航続距離は410kmだった（筆者撮影）

エンジン車でも燃費がカタログスペックを下回ることはよくある。交通環境や走り方、天候によって燃料消費量は大きく変わってくるのだから当然である。しかし、BEVの航続距離と実際の走行距離の乖離はそれどころの騒ぎではない。

過去の長距離ロードテストを行ったBEVはすべて公称値に届くどころか、かすりもしなかった。その未達の度合いはメーカーによって異なり、このくらい走れれば上出来というものから、公称値は一体どうやって出したんだと思うものまで、メーカーやモデルによってまちまちだった。

BEVのリチウムイオン電池は低温時に活性が大きく落ちるため、基本的に冬に弱い。夏は夏で空調がフル稼働すればそれに電力が食われて航続距離が短くなる。だが、BEVの公称航続距離がアテにならないことやその度合いがメーカー、モデルによって異なるのは、実はそういった環境要因以前の問題である。

BYD「シールAWD」。公称航続距離は575km。猛暑下の実航続距離は520kmだった（筆者撮影）

メーカーによって基準が違う「バッテリー容量」の落とし穴

BEVの走行距離はバッテリーの消費電力量（kWh）×平均電費（km／kWh）で算出される。例えば電費が7km／kWh、消費電力量が50kWhであれば、7×50＝350kmだ。

このイメージがつかめていれば、充電率100→0％の航続距離も簡単に類推できる……はずなのだが、そうは問屋が卸さないのがBEVの厄介なところである。

BEVのカタログを見ると、バッテリー容量が記載されている。トヨタbZ4X Zは74.7kWh、日産サクラは20kWh、BYDドルフィンは44.7kWhといった具合である。

「なるほど！ それと電費をかけ合わせれば航続距離が算出できるのか」とBEVに詳しくないユーザーは思うことだろう。筆者も最初の頃はそうだった。だが、このバッテリー容量というものには、いくつもの落とし穴が秘められている。

先に挙げた3モデルの数値はいずれも総容量として国土交通省に届けられた数値なのだが、実は同じ基準のものではない。bZ4Xとサクラはバッテリーの化学的な総容量であるのに対し、ドルフィンはそのうち実際にユーザーが使える「ユーザブル容量」を総容量として届けているのだ。

リチウムイオン電池は充電しすぎ（過充電）と放電し尽くし（過放電）の両方に弱く、どちらもバッテリーの寿命を大きく縮める。それを回避するため、BEVはどのクルマも満充電と完全放電の両側にマージンを設けている。つまり使用できるのは化学的な総容量よりも少ないということになる。

ユーザーにとって大事なのはもちろん化学的な総容量ではなく使える容量だ。なぜそんな重要な項目についてメーカーごとに異なる基準の数値を届けているのかというと、国土交通省がどちらを届出値として使ってもいいという曖昧なガイドラインを出しているからだ。

問題は総容量の基準が統一されていないことにとどまらない。メーカーによって計器上に表示される100→0％の幅はユーザブル容量から0％側にさらにマージンを持たせたものだが、その度合いがこれまたメーカーによってまちまち。これがBEVの難しさに拍車をかけている。

日産の第2世代リーフe+。夏季の実航続距離は400km弱だった（筆者撮影）

クルマの内部情報が乏しいBEVの実態とは

エンジン車の場合、取扱説明書を読むと燃料残量警告灯が点灯したときにタンクにあと何リットル燃料が残っているかが書かれている。その数値はクルマによって異なるが、「あと4リットル残っているということは平均燃費リッター25kmで走れば50km先の行きつけのサービスステーションまで余裕でたどり着けるな」といった具合に、自分でリスクをコントロールできる。

BEVの場合、そういったクルマの内部情報が非常に乏しく、マージン幅の記載もない。想定通りにドライブが進まなかったときに0％になったら即停止という状況に陥るのを回避する設定自体はユーザーへの素晴らしい配慮だが、マージンがあまりに大きいのも考えモノだ。

ユーザーにとって本当に意味があるものは計器上の100→0％であって、その先にまだ使える領域がたっぷりあったとしても、ないのと同じだからである。

過去にテストを行ったBEVの中から計器上の100→0％容量の計算例を挙げてみよう。数値はいずれも直流急速充電の投入電力量と充電率の回復幅をもとに、充電ロスを8％と見立てて計算したものである。

「サクラ」（日産）諸元値20kWh→16kWh

「ソルテラ（改良前）」（スバル）諸元値71.4kWh→58kWh

「ドルフィン」（BYD）諸元値44.7kWh→45kWh

「コナ」（ヒョンデ）諸元値64.8kWh→62kWh

「アリア B6」（日産）諸元値66kWh→57kWh

「EX30」（ボルボ）諸元値64kWh→60kWh

改良前のスバル「ソルテラAWD」。トヨタbZ4Xと同型。公称487kmに対し、実績値は350km。ただしスタート地点からの標高差が900mほどあり、位置エネルギーを加味すれば390km程度になる（筆者撮影）

ヒョンデ「コナ Lounge」の公称航続距離は540kmだが、冷涼環境での実績値は420kmだった（筆者撮影）

このような車両内部の制御はスペックシートなどできちんと公表し、あとはユーザーの自己責任とするのが本来あるべき姿だろう。

筆者は最初からテストとして乗っているから充電のたびにいちいち詳細にデータを取り、平均値を割り出してコンピュータがどのような制御を行っているかを推算しているのであって、個人ユーザーがそんな面倒なことをやらなければ自分のクルマの本当のところを知ることができないというのは改善の余地があろう。

なぜボルボ「EX30」は寒冷環境でも優れた航続力を発揮したのか

実際の航続性能だが、BEVの航続距離に関する国交省の審査は、気温23度の環境でシャシーダイナモ（台にクルマを載せ、タイヤでローラーを回すことで走行状態を再現する装置）上でWLTCモード（車の燃費や排出ガス量を測定するための国際的な試験方法）に従ってクルマの加減速をコントロールし、バッテリー切れになるかWLTCモードに追従できなくなるまでの距離を測るという手法で行われているという。

これはユーザブル容量を使い果たすまでの限界距離であって、クルマによっては計器上の100→0％で走行できる距離と大きく乖離する。しかも計測時はBEVの電力量消費に大きく影響するエアコンなどの電装品はオフの状態。これが「航続距離○○kmと思って買ったのに全然走らない」というギャップが生まれる主因と考えられる。

BEVの航続力を変動させる要素は他にもいろいろある。一例は前出したBEVにとって最大の難敵、冬だ。どのBEVも冬には確実に航続が落ちるものだが、その度合いはモデルによって大きく異なる。まず思い浮かぶのはエアコンの消費電力量の大小であろうが、それに劣らず重要なのが車体の断熱性能である。

日産の軽BEV「サクラ」。冬季で110〜120km、夏季で140km前後の航続はシティコミューターとしては十分だったが、公称航続距離180kmを強調した結果、顧客の評価を下げた（筆者撮影）

筆者が過去に長距離ロードテストを行ったモデルにボルボの小型BEV「EX30」がある。このモデルについてはたまたま温暖期と厳寒期に2回長距離テストを行ったため差分が明確になったのだが、夏季の電費が大して良くなかったのに対し、冬季でもそこからの落ち幅が非常に少なく、寒冷環境においては競合モデルに対して傑出した航続力を発揮した。

印象的だったのは氷点下でもエアコンの風の吹き出しが弱いにもかかわらず車内が寒くないこと。最初は大風量に頼らなくてもいい空調システムなのかと思っていたが、マイナス4度で充電している時に実は車体の断熱性能が優れていることに気づいた。

筆者は充電時にデータが狂わないよう、車体の電源をすべて落とす。寒冷時はクルマによっては5分もすると車内がしんしんと冷え、30分後には耳が痛くなるくらいになったりする。ところがEX30は車内が冷え切るに至らないまま30分を乗り切ったのだ。この断熱性能が暖房の稼働率を下げさせ、航続への影響を最小限にとどめたものと推察された。

ボルボ「EX30」。夏季の経済性は良くもなく悪くもなくという水準だったが、冬季の航続の落ち込みの小ささは群を抜いていた。車体の断熱構造が優れているのが主因と推察された（筆者撮影）

オンロードにおけるBEVの航続性能は、このようなカタログスペックに表れないクルマの作り込み、省エネに関するノウハウも大きく影響する。だが、それはいろいろなクルマをいろいろな環境で乗り較べてみなければ分からないことで、個人でそれを判断するのは限界がある。筆者もいまだに分からないことだらけだ。

これらのことから言えるのは、カタログスペックがもっと現実的なものになるよう、審査方法を根本から見直すべきということだ。

自動車メーカーは現実の航続性能を示すべき

いの一番にやるべきは、公称航続距離の計測法をバッテリーのユーザブル容量をフルに使う今のやり方から、計器上の100→0％ベースに変更することだろう。

それをやるだけで航続距離を現実ベースに少し近づけることができる。将来的にはテストを寒冷、温暖、高温の3つに分け、電装品を一定条件で稼働させた状態で行うようにするのが望ましい。

一定距離を走行した後のバッテリーの劣化もユーザーの不安材料のひとつ。特に日本はBEVでロケットスタートを切った国だけに、初期型のBEVでバッテリー劣化が続出し、BEVアレルギーが広がる一因になった。

現在のBEVはバッテリーの耐久性が大幅に上がってはいるが、いったん染み付いたイメージは簡単には覆らない。バッテリーの容量表示を新品ではなく、できれば10万マイル（16万km）走行後、少なくとも5万マイル（8万km）走行後の保証値に変更すべきだ。

ユーザーにとって本当に分かりにくいBEVの航続性能。自動車メーカーは空想的なカタログスペックで覇を競い合うのではなく、どういう使い方ならこのくらい走れるという現実をしっかり示すべきタームではなかろうか。

今のままでは何も知らずに700km、800kmという謳い文句を信じて買ったユーザーを「やっぱりBEVはダメだ」とがっかりさせるだけである。

