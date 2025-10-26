¡ÖÈéÆù¤Ë¤âÅ´Æ»¤è¤êÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×ÃÏÊý¤òÁö¤ë¡ÔÂåÂØ¸òÄÌµ¡´Ø¡Õ¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ¡×
¹ë±«ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¤ä»ö¸Î¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶è´Ö¤ËÂåÂØ¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ëÂå¹Ô¥Ð¥¹¡£ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤ÏÁá´üÉüµì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÇÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢»³´ÖÉô¤Ê¤É¤òÁö¤ëÃÏÊýÏ©Àþ¤ÏÈïºÒ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Âå¹Ô¥Ð¥¹¤¬±¿¹ÔÃæ¤ÎÏ©Àþ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¡£
10·î20Æü¸½ºß¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡JRÄÅ·ÚÀþ¡¦³ªÅÄ¡½»°±¹¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¢JRÎ¦±©À¾Àþ¡¦¿·¾±¡½Í¾ÌÜ¡Ê»³·Á¸©¡Ë¡¢£JRÎ¦±©ÅìÀþ¡¦ÌÄ»Ò²¹Àô¡½¿·¾±¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦»³·Á¸©¡Ë¡¢¤JRÊÆºäÀþ¡¦ºäÄ®¡½º£Àô¡Ê¿·³ã¸©¡¦»³·Á¸©¡Ë¡¢¥¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡¦Âç¸¶¡½¾åÁíÃæÌî¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¦JRÈþÌïÀþ¡¦¸ü¶¹¡½Ä¹Ìç»Ô¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¡¢§JRÈî»§Àþ¡¦È¬Âå¡½¿ÍµÈ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¨¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¡¦¿ÍµÈ²¹Àô¡½Èî¸åÀ¾Â¼¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤Î8¶è´Ö¡£
Á°ÊÔ¡ØÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¶è´Ö¡×¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡ª¸½ºß8¶è´Ö¤Ç±¿¹ÔÃæ¡Ä¤â¤Ï¤äÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÃÏÊý¤ÎÂåÂØ¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤ÎÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö
¸½ºß¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂå¹Ô¥Ð¥¹¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¼èºà¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃÏÊý¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âJRÄÅ·ÚÀþ¤ÎÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î¾è¼Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤Ï©Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï22Ç¯8·î3Æü¡¢9Æü¤ÎÆóÅÙ¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤êÀþÏ©¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¹ÅÚ¤ÎÎ®½Ð¡¢ÅÚº½Î®Æþ¤Ê¤É¤¬10¥õ½ê°Ê¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢³ªÅÄ¡½»°±¹´Ö¤¬ÉÔÄÌ¤Ë¡£Æ±·î22Æü¤«¤éÂå¹Ô¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤Ï±èÀþ¼«¼£ÂÎ¡Ê³°¥öÉÍÄ®¡¢º£ÊÌÄ®¡Ë¤ÈÀÄ¿¹¸©¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î3¼Ô¤¬ÇÑ»ß¤Ë¹ç°Õ¡£ÇÑ»ß»þ´ü¤Ï27Ç¯½Õ¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÀÄ¿¹±Ø6»þ16Ê¬È¯¤Î»ÏÈ¯Îó¼Ö¤ÇÍÉ¤é¤ì¤ë¤³¤È40Ê¬¼å¡£½ªÅÀ¤Î³ªÅÄ±Ø¤Î±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¤Î¿ô¤ÏÁ°Êý¡¦Ãæ±û2¥õ½ê¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Êý1¥ö½ê¤Î¤ß¡£Âç·¿¤è¤ê¤ä¤ä¼ÖÂÎ¤¬Ã»¤¤Ãæ·¿¥Ð¥¹¤À¡£
ÅöÆü¡¢³ªÅÄ±Ø¤«¤é¾è¼Ö¤·¤¿7Ì¾Ãæ4Ì¾¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤à¡¢»Ä¤ê3Ì¾¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¡£ÄÌ¶ÐµÒ¤Ï³§Ìµ¤À¡£ÃÏÊý¤æ¤¨¤Ë¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¼«Æ°¼ÖÄÌ¶Ð¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤È¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Î¤¦¤¨¡¢»þ´Ö¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤»¤¤¤«¾èµÒ¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡ÖÅ´Æ»¤è¤ê¤âÍøÊØÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÄê¹ïÄÌ¤ê¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢ÉÔÄÌ¶è´Ö¤Î³Æ±Ø¤ËÄä¼Ö¡£¤À¤¬¡¢±ØÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±üÄÅ·Ú¤¤¤Þ¤Ù¤Ä±Ø¤È¤Î¾è´¹±Ø¤ÎÄÅ·ÚÆó¸Ô±Ø¡¢ÄÅ·ÚÀþ¤Î½ªÅÀ¤Î»°±¹±Ø¤À¤±¡£¤Û¤«¤Î³Æ±Ø¤Ï±Ø¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Æ»Ï©±è¤¤¤ËÄäÎ±½ê¤¬¤¢¤ê¡¢±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¤À¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ø¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÄäÎ±½ê¤âÂ¿¿ôÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÎó¼Ö¤È°ã¤Ã¤Æ»°±¹±Ø¤¬½ªÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°±¹ÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»°±¹ÂÎ°é´Û¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¡¢±Ø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤«Ää¤Þ¤é¤º¡¢Èë¶±Ø¤Ê¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤¤±Ø¤ÏÄÌ²á¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¹¤é¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÅ·ÚÀþ¤ÎÉÔÄÌ¶è´Ö¤Ç¤ÏÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤ó¥¿¥¯Äê»þÊØ¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤â±¿¹Ô¡£ÆüÃæ¤òÃæ¿´¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÂåÂØ¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤è¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±¹±Ø¤«¤éÌó14kmÎ¥¤ì¤¿Î¶Èôºê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç´Ñ¸÷¤Ë¤âÊØÍø¡£¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ï¤ó¥¿¥¯Äê»þÊØ¤ÏÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤À¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÅ´Æ»¤è¤ê¤âÍøÊØÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤È¡¢°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢24Ç¯½Õ¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿JRº¬¼¼ËÜÀþ¤ÎÉÙÎÉÌî¡½¿·ÆÀ´Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Âå¹Ô¥Ð¥¹¡£16Ç¯¤ÎÂæÉ÷10¹æ¤ÇÅì¼¯±Û¡½¿·ÆÀ´Ö¤¬ÈïºÒ¤·¡¢ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç7Ç¯È¾¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿¹Ô¡£°ìÉô¤Î¥Ð¥¹¤ÏÅì¼¯±Û¤«¤é¤µ¤é¤Ë40kmËÌ¤Ë¤¢¤ëÉÙÎÉÌî¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¡£¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÊý¤¬ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×
¤«¤Ä¤ÆÆñ½ê¤Èëð¤ï¤ì¤¿¼í¾¡Æ½¡ÊÉ¸¹â644m¡Ë¤òÅ´Æ»¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶è´Ö¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ´¤±¤ë¤¬¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÆ½¤ò±Û¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·ÆÀÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÍºÂç¤Ê½½¾¡Ê¿Ìî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Å´Æ»¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Àä·Ê¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÁë±Û¤·¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡×¡¢¡ÖÅ´Æ»¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Ï©Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ë£±¥É¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÂÀÊ¤Ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÊý¤¬ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤¯¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂå¹Ô¥Ð¥¹¤è¤êÅ´Æ»¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤â¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
