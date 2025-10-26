「コスプレは大歓迎」日本でのファンミ開催、知英が語るハロウィン＆クリスマス事情

韓国と日本を行き来しながら活動している知英さん。11月の初めには、今年に入って2度目となるファンミーティングも予定されている。秋の装いで登場してもらった今回は、予定されているファンミーティングについて、そしてハロウィンやクリスマスなど、秋から冬にかけてのイベント時の過ごし方について聞いていく。

ハロウィンの時期に日本でファンミを開催

2025年11月1日(土)・2日(日）に、日本でファンミーティング「2025 KANG JI YOUNG FANMEETING IN JAPAN Bicycle Chapter 3 : Tokyo Mission & Final Night」を開催する知英さん。今年3月以来の開催となるファンミで、ファンの皆さんに会えるのを楽しみにしているそう。1日の会場は室町三井ホール、2日はパークタワーホール。両日とも昼の部と夜の部の2部制になっている。

「ファンミーティングの前日がちょうどハロウィンなので何か特別なことをやりたいなと、ポスターでは今までやったことがない、ちょっと作り込んだ感じのキャラクターに扮してみました。現在Netflixで配信されている世界的に人気のコンテンツ、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』をオマージュした、剣を持つクールな雰囲気の私がいます。

この取材を受けている時点（9月後半）で、まだどんなことをやるか詳しい内容は決まっていません。歌を歌ったり、トークをしたり、でもせっかくハロウィンの時季に開催するので、いらっしゃる皆さんにもドレスコードを設けさせていただきました。1日は＜ブラック＞、2日は＜ホワイト＞です。

何かコンセプトを持ったファンミがいいなと思い、私としては＜知英がデーモンを探しに行く＞みたいなものをイメージしています。当日は参加される皆さんもコスプレして来てくださってもいいですし、思い思いのコーディネートで盛り上げていただけたら嬉しいです」

ファンの方たちのコスプレは大歓迎

コスプレといえば、KARAのファンの中にはコンサートやイベントなどにメンバーのコスプレをして来る人が多いのだという。「そうやってあれこれ手間をかけてカスタムしてきてくれるのはとても嬉しい」と知英さんは笑顔を見せる。

「私たちがステージで来ていた衣装はもちろん、バラエティー番組で着ていた服に似せたものを手作りしてくれたり、同じ服を探して着てくれたり。ハイタッチ会などにそういう服を着て参加してくれる方もいます。皆さんすごく可愛いですし、いろいろ手間をかけて準備して来てくださるのは本当に嬉しいです。いつもありがとうございます！」

最近の韓国のハロウィン事情は？

日本でハロウィンが季節のイベントとして認知されるようになったのは、ごく最近のこと。テーマパークなどで仮装を楽しむ人も増え、その様子が毎年SNSに多数アップされている。韓国でもNetflixドラマ『イカゲーム』の配信がスタートした2021年のハロウィンの時期には、劇中に登場する赤いジャンプスーツやグリーンのジャージを着た人が街にあふれたという報道があった。昨今の韓国のハロウィン事情はどうなっているのだろう。

「韓国も日本と同じで、ハロウィンを楽しむようになったのは最近です。街やショッピングエリアがデコレーションされて、週末に集まって盛り上がる人もいます。ただ、すべてのお店が飾り付けをしているわけではなく、やっている店はやっているという感じですね」

韓国では2022年10月29日に、ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）で群衆雪崩が起き、150名を超える人（うち2名は日本人）が命を落とすという大事故があった。日本でもここ数年、仮装をした人が都市部に多く集まることから、渋谷区では混雑回避のための来街抑制の呼びかけや路上飲酒の禁止、警備体制の強化などが実施されている。

「韓国ではハロウィンに悲しい事故があったので、それ以降、ハロウィンだからといって大勢で路上に集まったり、街なかでコスプレをして楽しんだりする人をほとんど見かけなくなりました。公的に『集まらないでください』と呼び掛けているのもあると思います。今は、一時ほどの賑わいはなくなっています」

クリスマスの12月25日は休日に!?

韓国ではキリスト教徒が国民の3割近くを占めるとも言われ、実際にソウルを訪れると街のあちこちで教会を目にすることができる。日本ではハロウィンが終わると街の装飾はクリスマスムード一色になるが、韓国の人はクリスマスをどのように過ごすのだろう？

「韓国では、毎年12月25日のクリスマス当日がお休みなんです。それはきっと国民にクリスチャンが多いからだと思います。その日は学校も会社も休みになるため、子どもの頃は友だちとどこかに遊びに行ったり、家族とご飯を食べたりしていました。韓国でハロウィンをイベントとして意識するようになったのは最近ですが、クリスマスは昔からお祝いしていましたね。

街の雰囲気は日本と変わらないと思います。ショッピングモールやデパートに大きなツリーが飾られ、ショップがデコレーションされてという感じ。東京は表参道のイルミネーションが有名ですが、韓国でもソウルの江南区にある清潭洞（チョンダムドン）の通りがライトアップされて、とてもキレイです」

清潭洞には、ハイブランドのショップが居並ぶブランドストリートがある。そのエリアがイルミネーションで華やかに彩られるのだそう。

「たくさんの方がライトアップを見に行くので、毎年とても混んでいます。私も車で通ったときに『わぁ、キレイだな、みんな楽しそうだなぁ〜』と思いますが、正直あまり興味がないので、実際に歩いてみたりはしないです（笑）」

他にもクリスマスシーズンのソウルは、明洞（ミョンドン）にある明洞大聖堂が美しくライトアップされるほか、新世界百貨店本店やロッテ百貨店本店のイルミネーションや、清渓（チョンゲ）広場と清渓川（チョンゲチョン）周辺を光のオブジェで彩るソウルランタンフェスティバルなどが有名だそう。この時期にソウルを訪れる予定がある人は、ぜひ足を運んでみては？

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

ジャケット￥482900、ニット（参考商品）、スカート￥235400、ベルト￥88000、チェーンベルト￥170500、ブーツ（参考商品）／エトロ（エトロ ジャパン TEL03-3406-2655）

撮影／山本倫子 ヘアメイク／美樹（ThreePEACE） スタイリスト／権藤千絵 取材・文／上田恵子

