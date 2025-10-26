滝沢瑣吉(津田健次郎)と勝川春朗(くっきー!)のケンカに視聴者最注目 『べらぼう』第40話画面注視データを分析
●2人の新キャラに視聴者の視線が集まる
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、19日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第40話「尽きせぬは欲の泉」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第40話より (C)NHK
○後に数々の名作を残すことになる2人の出会い
最も注目されたのは20時11〜14分で、注目度80.5％。滝沢瑣吉(津田健次郎)と勝川春朗(くっきー!)がケンカになるシーンだ。
耕書堂へやってきた北尾重政(橋本淳)が、蔦重(横浜流星)から渡された瑣吉の書いた原稿を読んでいると、勝川春章(前野朋哉)が弟子の春朗を連れて現れる。蔦重が富本本の仕事の礼を述べると、春朗は「たらたらしてやがんな、旦那!」と蔦重を指さして言った。春章によると春朗の言葉遣いは独特で今のは水も滴る男前と言いたかったそうだ。
気を取り直した蔦重は瑣吉の原稿を渡し、挿絵を依頼する。ひったくるように原稿を受け取った春朗は食い入るように読み始めた。その様子に気づいた瑣吉が近づき、けげんそうに尋ねる。「文字が読めるのか? こいつは」するといきなり春朗が屁を放ち、原稿を飲み込んだ。あっけにとられる瑣吉だが、「クソ以下だって言いてえのか?」と蔦重は解釈した。
一気に頭に血が上った瑣吉が春朗につかみかかると「やんなら表でやれ!」と蔦重が制する。春朗と瑣吉が耕書堂の前で身構えるとたちまち人だかりができ、野次馬たちがはやし立てる。「ほんとにこの2人に組ますのかい?」と春章が笑いながら蔦重に尋ねると、「へえ」と、蔦重は自信ありげにうなずいた。「まぁ仲が悪けりゃ競い合うじゃねえですか」後に数々の名作を残すことになる2人はこうして出会った。
『べらぼう』第40話の毎分注視データ推移
○「揃いも揃ってキャラが濃すぎる」
注目された理由は、瑣吉と春朗という2人の新キャラに視聴者の視線が集まったと考えられる。
蔦重と鶴屋喜右衛門(風間俊介)は、今後の仕事の依頼のために山東京伝(古川雄大)を訪ねるが、手鎖を受けた京伝は及び腰だった。しかし京伝の妻・菊から瑣吉を紹介される。瑣吉はかなりの自信家だが、蔦重は手代として耕書堂で面倒を見ることになる。
ある日、みの吉(中川翼)が瑣吉に手を焼いていると、勝川春章が弟子の春朗を連れてきた。相当に奇人である春朗と瑣吉。個性爆発の2人は早速衝突する。SNSでは「今まで人柄柔らかかったりお堅くて面白い武家作家先生ばっかり見てきたから、態度のでかい瑣吉は新鮮だな」「馬琴も北斎も揃いも揃ってキャラが濃すぎるな」「喧嘩するほど仲が良いって言うしいいコンビかもね」とインパクト強めの2人にコメントが集まった。
滝沢瑣吉は後の曲亭馬琴で、戯作者・読本作者。代表作は『椿説弓張月』と『南総里見八犬伝』で、後者は28年かけて完成した全98巻の大長編だ。馬琴は校正に厳しく資料収集にも熱心で、文学的完成度を追求した姿勢は後世の作家にも影響を与えた。さらに、ペット好きでもありカナリアや十姉妹、猫、虫などを飼っていたほか、庭に池を掘って金魚や鯉を放し、季節の行事を家族と楽しんでいた。偏屈者といわれていたが、家庭内では温厚で世話好きな一面もあったようだ。
一字の誤りも許さないという信条を持ち、執筆よりも校正に時間をかけていた。日記を毎日つけ、執筆前には必ず前日の記録を確認するという徹底ぶり。馬琴は晩年視力を失うが、義娘である路に代筆をさせ、口述で作品を完成させたという逸話がある。
瑣吉を演じる津田健次郎はアンドステアに所属する大阪府出身の54歳。大河ドラマは『べらぼう』が初出演だ。主に声優として活躍していたが、2020年度前期のNHK連続テレビ小説『エール』での出演をきっかけに俳優としての活躍が増加した。ブレイクのきっかけとなったアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』では主人公・武藤遊戯の最大のライバル・海馬瀬人を演じた。遊戯を演じたのは鶴屋喜右衛門を演じる風間俊介。かつてライバルを演じた2人の競演にSNSではファンが沸き立った。勝川春朗は葛飾北斎が若年期に使用していた雅号だ。
春朗は勝川春章の門下として浮世絵を学び、春章の流派である勝川派の様式に則った作品を描いていた。春朗時代の作品は、役者絵や美人画が中心で勝川派の伝統を踏襲している。春朗という雅号は春勝の「春」と春章の別の雅号である旭朗井の「朗」を合わせたもので、師から大きな期待を寄せられていた。葛飾北斎という雅号が有名だが、生涯で30回以上名を変えている。中には鉄棒ぬらぬらという、なかなかいかがわしいものもあります。晩年には画狂老人卍というインパクト抜群な名で活動していた。さらに生涯で93回も引っ越しをしていた。
春朗を演じるくっきー!は、吉本興業に所属する滋賀県出身の49歳。大河ドラマは『べらぼう』が初出演となる。お笑いタレントとして以外にも肉糞太郎の名義で画家としても活動しており、海外でも高く評価されている。北斎を演じるにはピッタリだ。
●蔦重、滝沢瑣吉の案内で町の美人を訪ね歩く
2番目に注目されたのは20時20分で、注目度78.4％。蔦重が滝沢瑣吉の案内で、町の美人を訪ね歩くシーンだ。
喜多川歌麿(染谷将太)に女性の大首絵を描いてもらうことを思いついた蔦重は、瑣吉の案内で市中の美人詣でに出かけた。最初に案内された水茶屋・難波屋では、おきた(椿)が笑顔で客をもてなしている。「目当てはあの子か?」蔦重が尋ねると「うむ。おきたといってな、見守りたい男どもがこうして集まっておる。まぁモテないおとこたちだがな。はははははは! おう、おきた! 来てやったぞ」と、瑣吉は威勢よく声をあげ店に入る。「…いらっしゃい」瑣吉の姿を認めたおきたの反応は微妙だ。「うん? 愛いやつめ! まぁ俺への気持ちがバレたらまずいからのう!」瑣吉には女心というものが分からないようだ。
次に案内されたのは煎餅屋・高島屋のおひさ(汐見まとい)。こちらの店にも多くの客が並んでいる。瑣吉は先ほどのおきた同様、おひさに気安く声をかけるが、おひさの態度は冷たい。「おひさは心やすい男にはきつく当たるタチでな。な!」瑣吉は本気で言っている。「バカ言ってんじゃないよ、まったく!」おひさは一蹴した。耕書堂へ戻ってきた蔦重と瑣吉をみの吉が出迎える。不景気で吉原へ行けない男たちが市中の美女に群がっている実情を知った蔦重。歌麿を呼び戻すには単に美人を描けというだけでは無理だと考え、さらなる案思を模索していた。
○空気の読めない瑣吉に集まる注目
このシーンは、究極の勘違い野郎・瑣吉に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
新しい浮世絵として女性の大首絵を売り出そうと考えた蔦重は、瑣吉に市中の美人を紹介してもらう。どうやら瑣吉はかなりの女好きのようだ。不景気の影響で、市中の美人に多くの男が群がっていることを知った蔦重は、自分の考えに自信を持ち歌麿を呼び戻すための一押しを思案する。
SNSでは「現代でいう会いに行けるアイドルって感じかな」「現実でもいる受付のお姉さんに延々話しかける迷惑な客じゃないか」「美人すぎる◯◯シリーズは江戸時代にもあったのか」と、現在にも通じる江戸の看板娘ブームと、空気の読めない瑣吉に注目が集まった。
難波屋の主人として芸人のコウメ太夫が登場したが、白塗りのメイクもなく、登場も一瞬だったため、見逃した視聴者が続出したようだ。難波屋おきたと高島屋おひさ、さらに富本豊雛を加えた3人が描かれた浮世絵が『寛政三美人』と呼ばれる喜多川歌麿の代表作の一つ。この作品は当時大きく流行し、女性の表情や仕草を繊細に描き分ける点が高く評価されている。
おきたを演じた椿さんはディネアンドインディーに所属する東京都出身の16歳。大河ドラマは『べらぼう』が初出演で、モデル、女優としてファッションショーやCMで活躍している。
おひさを演じた汐見まといは、4人組アイドルグループ・yosugalaのメンバーとして活躍する24歳。こちらも大河ドラマは『べらぼう』が初出演。アイドル活動だけでなく演技やグラビアなど多方面で活躍している。
●女性の大首絵に懐疑的なてい
3番目に注目されたシーンは20時17分で、注目度76.5％。のちにブームとなる、女性の大首絵の企画段階のシーンだ。
夜の耕書堂では、蔦重が市中で流行している相撲絵・武者絵と、歌麿の絵をじっくりと見比べている。「それ、歌さんの絵ですか?」てい(橋本愛)が尋ねた。「ああ。今、女絵を出せば間違いなく目を引く。それにこの大きさ。女の大首絵なんて見たことがねえだろ」と蔦重が答える。しかし、ていは役者絵ではなく女絵で成り立つのか懐疑的に感じていた。蔦重は今までは皆、女の顔は同じように描き表情もないので、大きくしても面白くないから誰もやらなかったと分析する。
しかし、「今の歌麿なら、表情も出せる女の描き分けができる。つまり女の大首絵が描ける。喜多川歌麿は当代一の絵師になる」と言って目を輝かせた。「歌さん、やってくださるでしょうか」ていは率直な不安を口にする。蔦重は目を伏せ考えを巡らせた。「まぁ案思だな。こういう時は案思しかねえんだよ。あれやこれを吹き飛ばしちまうぐれえやりてえって思うような」蔦重の頭の中では、すでに全てが解決しているような口ぶりであった。
○蔦重の発想力とていの賢妻ぶりが話題に
ここは、現在でも圧倒的な人気を誇る大首絵誕生秘話に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
身上半減を受けた蔦重は耕書堂を再建するために、過去に出版した人気の本を再印本として売り出した。また、それまで存在していなかった女性の大首絵を世に出すことを思いつく。しかしその絵を描けるのは仲たがいをした喜多川歌麿だけだった。女性の大首絵を描くというだけでは説得の材料としては弱く、蔦重は歌麿に響く案思を考えることになる。
SNSでは「追いつめられているときに、革新的なアイデアを出してくる蔦重はやっぱり逆境に強い男だな」「おていさんはおきよさんを失ったばかりの歌麿が美人絵を描いてくれるか心配してるのかな。本当に心配りができる人だね」「悩んでいる蔦重の相談にのってくれるおていさん、本当にいい奥さんだね」と、空前のブームを前に、蔦重の発想力とていの賢妻ぶりが話題となった。
大首絵とは江戸時代に流行した浮世絵の様式で、人物の顔や胸元を大きくクローズアップして描いた版画。役者絵や美人画に多く用いられて、観る者が表情や個性を間近に感じられる構図が特徴だ。もともと勝川春章などが役者大首絵を描いていたが、後に喜多川歌麿が美人画に取り入れ大きく話題となった。
歌麿の大首絵には狂歌絵本『画本虫撰』でも使われた雲母摺が多用され、人物をより際立たせた。歌麿のほかでは鳥文斎栄之や栄松斎長喜が有名。ちなみに栄松斎長喜は鳥山石燕(片岡鶴太郎)の弟子なので、歌麿とは同門となる。浮世絵がヨーロッパへ輸出されるようになると、大首絵もそのインパクトの強さが注目され大きな話題となった。
●プライベートも仲良しの風間俊介＆津田健次郎が共演
第40話「尽きせぬは欲の泉」では前回に引き続き、1791(寛政3)年の様子が描かれた。
松平定信(井上祐貴)は己に従順な部下で周りを固め、改革を推し進める。一方、蔦重は女の大首絵を出そうと栃木に滞在する喜多川歌麿を尋ねるかたわら、作家から引退しようとしていた山東京伝を、鶴屋喜右衛門とともにうまく乗せ、煙草入屋と作家の二足のわらじを履かせることに成功した。
注目度トップ3以外の見どころとしては、部下の進言を聞き入れない松平定信の姿が挙げられる。本多忠籌(矢島健一)と松平信明(福山翔大)は定信のためを思って諫言したが、定信には届かず政から遠ざけられることに。典型的な独裁者ムーブだ。結果、忠籌と信明は一橋治済(生田斗真)に近づき、定信の足元が大きく揺らぐことになりそうだ。
次に、鶴屋喜右衛門が滝沢瑣吉を蔦重に押し付けたシーンが挙げられる。喜右衛門は初対面で瑣吉とは合わないと察したのだろう。そそくさとその場を去った。ちなみに風間俊介と津田健次郎は、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』終了後も、プライベートで会うほど非常に仲が良いそうだ。
そして、険悪な雰囲気の中で向かい合った蔦重と喜多川歌麿のシーンもある。謝罪から入った蔦重だが歌麿はなかなか硬い態度を崩そうとしなかった。「お前は鬼の子なんだ!」という言葉は深く歌麿を傷つけたのだろう。蔦重の説得も相変わらず下手くそで、ずけずけと心中に踏み込み、案の定歌麿を激怒させる。
しかし、贔屓筋は歌麿が描けなくなることは決して望まないという言葉はその場に居合わせたつよ(高岡早紀)や釜屋伊兵衛(U字工事・益子卓郎)も納得するものだった。再びコンビを組んだ2人だが、歌麿にはまだわだかまりがありそうだ。
また、真人間になると宣言するも、書画会でちやほやされるとあっさり手のひらを返した山東京伝のシーンも挙げられる。戯作者に未練があるのは菊や喜右衛門だけでなく、視聴者にも見え見えだった。自作の唱「すがほ」をろうろうと歌い上げる姿は、『テニスの王子様』など数々のミュージカルを経験した古川雄大さんならではの見事なシーンだった。
きょう26日に放送される第41話「歌麿筆美人大首絵」では、幕府から処分を受けた須原屋市兵衛(里見浩太朗)を蔦重が訪ねる。また、蔦重は喜多川歌麿の新作『婦人相学十躰』をどう売り出すかを考える。また、蔦重の母・つよの身に異変が…。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
