次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

努力が必ずしも報われない理由

「努力すれば必ず報われる」という言葉は、多くの人を奮い立たせてきました。

しかし、現実は必ずしもそうではありません。

努力が結果に直結しないことは珍しくなく、そのギャップに苦しむ人も少なくありません。

本記事では、努力が報われない理由を整理し、現代に適した努力の捉え方を考えます。

環境や運の影響

成果は努力だけでなく、環境や運に大きく左右されます。

市場のタイミング、出会う人、組織の方針……。

これらは自分ではコントロールできません。

同じ努力をしても、環境によって結果が全く異なるのです。

努力が報われない背景には、こうした外部要因の存在があります。

努力の方向性がずれている

努力そのものよりも、その方向性が成果を決定づけます。

間違った方法や不要な課題に時間を注いでも、結果は出ません。

努力が報われないと感じる人の多くは、正しい努力ではなく「がむしゃらな努力」をしている場合があります。

努力は量だけでなく、質が重要なのです。

成果と評価のギャップ

努力が報われないと感じるもう一つの理由は「成果と評価のズレ」です。

自分では成果を出したつもりでも、組織や社会が評価する基準と一致していなければ報われません。

努力が評価されるかどうかは、自分では完全にコントロールできない部分でもあります。

努力が必ずしも報われないのは、環境や運、努力の方向性、評価の基準といった要素が複雑に絡むからです。

しかし、それでも小さな努力を積み重ねることには意味があります。

報われるかどうかに固執せず、自分のルールで淡々と続ける姿勢。

これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、結果に過度に縛られず、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。