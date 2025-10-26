¡Ö¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤¬¼«Á³¤È¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÁÌä¡×¤Î¥³¥Ä
¤À¤ì¤Ç¤âÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ¡×
20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢200ºý¤Î½ñÀÒ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¾±»ÒÏ£»á¡£NewsPicks¡¢note¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÊ¸¾Ï½Ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÈÃø¼Ô¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÔ½¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ
1000¿Í¤Î¼èºà¤«¤é³Ø¤ó¤À¡Ö¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ¡×¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ¡¡Ö±ç¸îË¡¡×¤ò»È¤¦
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ã¤Æí´í°¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
======================
¡¦³Î¿®¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¡ÊÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡Ë
¡¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤
¡¦¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¤±¤ì¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È¤
¡¦ÈãÈ½Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È¤
======================
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö±ç¸îË¡¡×¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£±ç¸îË¡¤È¤Ï¡¢³°Éô¤Î¾ðÊó¸»¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¶Á¤¤ò¼å¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡ü------------------------------------------
¡¦¢þ¢þ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬
¡¦¤¿¤·¤«¢þ¢þ¤ÎËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬
¡¦¤³¤Ê¤¤¤ÀSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬
¡¦¶È³¦¤Ç¤Ï¢þ¢þ¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬
¡¦»ä¤Î´ª°ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¢þ¢þ¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä
------------------------------------------¡ü
¡Ö±ç¸îË¡¡×¤ò»È¤¦¤È¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾µå¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤â¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²óÅú¤¬¿Éíå¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö±ç¸îË¡¤Ç»È¤Ã¤¿¾ðÊó¡×¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÁÌä¼Ô¼«¿È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤Î¤Ç¡¢Åú¤¨¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡Ö±ç¸îË¡¡×¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢ËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¼¡¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ¢ ¤ÉÄ¾µå¤ò¤É¿¿¤óÃæ¤Ë
¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±ç¸îË¡¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£°ìÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü------------------------------------------
¡¦º£¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¤¢¤Î¤È¤¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¦°ìÈÖÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
------------------------------------------¡ü
¤ÉÄ¾µå¤ò¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö½ã¿è¤µ¡×¤È¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢²óÅú¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Ï20ÂåÃæÈ×¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤ËºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éçÓ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼èºà¤ÎºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤Î·Ð±Ä¼Ô¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¤Î¾ðÊó¤ä¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡¢¤³¤¤¤Ä¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¤è¤êÁá¤¯ÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¡ÖÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥é¥ë¤Ë·ç¤±¤ë¼ÁÌä¤Ï´ðËÜNG¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤éÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È¤Ü¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤Îµ»½Ñ£ ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë
¼ÁÌä¾å¼ê¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¹¤µ¡×¤È¡Ö¿¼¤µ¡×¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼ÁÌä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö³È»¶¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¡Ö°ìÅÀÆÍÇË¥â¡¼¥É¡×¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Áê¼ê¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌÅª¤Ê²ñÏÃ¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ü------------------------------------------
¡¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¦
Îã¡§¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¢ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë
Îã¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
£´¶¾ð¤òÃµ¤ë
Îã¡§¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¤Èæ³Ó¤òµá¤á¤ë
Îã¡§¡Ö°ÊÁ°¤Î¾õ¶·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë
Îã¡§¡Ö¤â¤·¢þ¢þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¦¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¯
Îã¡§¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡û¡û¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
------------------------------------------¡ü
¤¿¤À¤·¿¼·¡¤ê¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅ¬ÅÙ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÁÌä¤Î¤È¤¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò½ã¿è¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦»ÑÀª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1988Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡£·Ð±Ä¼ÔÀìÌç¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¡¼¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤Ï200ºý°Ê¾å¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê22ËüÉô¡Ë¤Ê¤É10ËüÉô°Ê¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥ã¥ë»ïÊÔ½¸¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò2¼Ò¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£NewsPicks¤Ènote¤ÇÊ¸¾Ï½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢NewsPicks¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹µ»ö¡×Âè1°Ì¡¢note¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÊÔ½¸¸¦½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¥®¥¿¡¼¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ê40¥«¹ñ¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡£
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¾±»ÒÏ£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£