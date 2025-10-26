現在、日本は世界4位のコーヒー消費国だ。幕末の1858年にコーヒー豆の輸入を始めて以来、どのようにして日本でコーヒーは広まっていったのか。第15代ワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典さんによる『教養としてのコーヒー』（SB新書）より、一部を紹介する――。

■初めてコーヒーを飲んだ日本人の正直すぎる感想

日本のコーヒー史を見ていきましょう。

実は、日本はかなり「コーヒー好き」の国です。近年の世界の消費量を見ると、1位EU、2位アメリカ、3位ブラジルに次いで4位が日本です。意外なことに、最大の産地ブラジルや、コーヒーを歴史的に楽しんできた欧米に続いて、日本はコーヒーの一大消費国なのです。

日本に初めてコーヒーが入ってきたのは江戸時代初期といわれています。鎖国中の1640年代に、長崎の出島にオランダ商人によってもたらされたという説が有力です。オランダ商人が飲んでいるコーヒーを、商館に出入りしていた通訳や役人といった限られた人たちが飲んだのです。

彼らの反応がどうだったのかはわかりません。ただ、1804年には、文人であり食通としても知られる蜀山人(しょくさんじん)（大田南畝(おおたなんぽ)）がオランダ人の船でコーヒーを飲んだ際の感想を「焦げくさくして味ふるに堪ず」と随筆『瓊浦又綴(けいほゆうてつ)』に記しています。お茶が浸透している日本では、どうやらコーヒーは受け入れられなかったようです。出島に持ち込まれた舶来品から火がつくこともなく、鎖国中の日本にはコーヒーは広まりませんでした。

■日本で最初にカフェができた場所

一転してコーヒーが広まるようになったのは開国後。文明開化とともに西洋のコーヒーが取り入れられ、もてはやされるようになっていきました。幕末の1858年には正式にコーヒー豆を輸入するようになり、徐々に広がりを見せます。

日本で最初にオープンしたコーヒーハウス（カフェ）は、1888年に東京の上野にできた「可否茶館(かひさかん)」とよくいわれます。

ただし、これより前の1876年に浅草奥山では下岡蓮杖(しもおかれんじょう)により開設された「油絵茶屋」という現代でいうところのギャラリーにて、入場料の代わりにコーヒーを売っていたと当時の新聞記事で報じられています。

油絵茶屋では歴史上の偉人の肖像画などが展示されており、一通り観覧を終えるとコーヒーを提供されるという仕組みで物珍しさから好評だったようですが、現代の感覚におけるコーヒーハウス・カフェとは少し異なるかもしれません。

■4月13日が「喫茶店の日」のワケ

さて、可否茶館の創始者は鄭永慶(ていえいけい)です。

アメリカのイェール大学に学んだエリートながら、病気のせいで途中で帰国せざるをえなかったという人です。彼は可否茶館をフランスのコーヒーハウスのように、文化人が集うサロンのようにしたいと意気込んで開店しました。

コーヒー一杯が1銭5厘、牛乳入りコーヒーが2銭。当時のそばが8厘（1銭＝10厘）くらいなので、やや高級でしょうか。現代でも立ち食いそば屋のかけそばのほうが、おしゃれなカフェのコーヒーより安いことも普通ですので、まあ妥当な価格でしょうか。先述の油絵茶屋でもコーヒーは1銭5厘で供されていました。

実は可否茶館では本場のコーヒーハウスさながらに入場料（1銭5厘）もとっていたので、コーヒーと合わせると計3銭、当時の感覚ではやはりかなり高かったというのが真実でしょう。

もちろん、コーヒーを提供するだけではなく社交の場となるよう工夫していました。トランプや文房具、国内外の書籍、ビリヤードまでそなえた最先端の喫茶店です。しかし、残念ながら経営がうまくいかず、4年後の1892年に廃業することとなってしまいました。早すぎた、時代を先取りしすぎたということなのでしょう。

日本最初の喫茶店「可否茶館」跡地の碑（画像＝Avenafatua／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

なお、可否茶館の開業日の4月13日は「喫茶店の日」とされており、上野の可否茶館跡地には記念碑があります。4月13日には、ぜひ喫茶店でコーヒーを召しあがってください。当日は、近くにお住まいの方は、せっかくなので上野の喫茶店はいかがでしょうか。

■芸術家と文人が集った銀座の社交場

可否茶館はうまくいきませんでしたが、その後、木村屋や不二家といった菓子店併設の喫茶室や、政府が牛乳の摂取を奨励したために激増した「ミルクホール」と呼ばれる簡易な飲食店にてコーヒーが提供されるようになっていきました。

そして1911年に銀座にオープンしたのが「カフェー・プランタン」。

パリのカフェのように文人や画家たちによる文学批評・芸術談議ができる場所を作りたいとして、洋画家の松山省三(まつやましょうぞう)、平岡権八郎(ひらおかごんぱちろう)らが開業しました。

コーヒーのほか、洋酒や軽食も提供し、黒田清輝(くろだせいき)や森鷗外(もりおうがい)、永井荷風(ながいかふう)、谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)などの文化人が集う店となりました。

当初は会員制だったこともあって、一般客にはハードルの高い店だったようです。この点、ロンドンのコーヒーハウスがクラブになったのと似ています。

■コーヒーの世界史と日本史がつながった瞬間

一方、大衆を集めたのは、同じ年、同じ銀座の地にオープンした「カフェーパウリスタ」です。

開業したのは「ブラジル移民の父」と呼ばれた実業家、水野龍(みずのりょう)。その頃の日本は食糧難と働き口の不足に困っており、一方ブラジルでは「奴隷解放宣言」によりコーヒー農園で働いていた奴隷たちが解放され、働き手が不足していました。水野氏は、そんな状況にあった両国をつなぎ、日本人のブラジル移住を初めて手掛けた人物なのです。

ブラジル移民の父、水野龍（画像＝Photo courtesy of Ryuzaburo Mizuno／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

パウリスタの開業は、移民政策への貢献の見返りとして、水野氏がブラジルのサンパウロ州政府からコーヒー豆を無償提供してもらったことがきっかけです。

サンパウロ州政府がコーヒー豆を無償提供したのは、日本でのコーヒー普及のためという意味もあったようです。その結果、パウリスタでは非常に安くコーヒーを提供することができたのです。なお「パウリスタ」とは、「サンパウロっ子」という意味です。

ブラジルを結節点として、コーヒーの世界史と日本史がここでつながりました。

■“銀ブラ”が生んだコーヒー文化の拡がり

ところで、「銀ブラ」という言葉がありますが、この語源がパウリスタに関係していることをご存じでしょうか。

井崎英典『教養としてのコーヒー』（SB新書）

『広辞苑』によれば、「銀座通りをぶらぶら散歩すること」を意味しますが、大正初期の慶應義塾大学の学生たちは、三田で授業を終えた後、連れだって銀座まで歩いて、カフェーパウリスタでブラジルコーヒーを飲みながら、人生と文学談議に花を咲かせていました。それを内々で「銀ブラ」と称したのだそうです。

つまり、銀座カフェーパウリスタの「銀」とブラジルコーヒーの「ブラ」をとって「銀ブラ」となります。

高級な洋酒や洋食ではなく安いコーヒーがメニューの中心で、コーヒー一杯の客も歓迎したパウリスタは人気店となり、日本全国に支店を出します。日本初の喫茶店こそ逃しましたが、日本初の喫茶店全国チェーンとなったのです。

そして、パウリスタのスタッフからはのちのキーコーヒーや松屋珈琲店の創業者など、コーヒー業界の先駆者たちが多数輩出しました。

なお、1923年の関東大震災を受けて店はいったん閉店し、経営の主軸をコーヒー豆焙煎卸に移しました。これが現在の日東珈琲です。日東珈琲は1970年、銀座に「カフェーパウリスタ銀座本店」を再建し、現在も営業しています。

井崎 英典（いざき・ひでのり）

第15代ワールド・バリスタ・チャンピオン、株式会社BrewPeace代表取締役社長

1990年、福岡県生まれ。2012年に史上最年少でジャパン・バリスタ・チャンピオンシップにて優勝し、2連覇を成し遂げた後、2014年のワールド・バリスタ・チャンピオンシップにてアジア人初の世界チャンピオンとなり、以後独立。バリスタ、またコーヒーコンサルタントとして、過去30カ国以上で活動。コーヒー関連機器の研究開発、小規模店から大手チェーンまで幅広く商品開発からマーケティングまで一気通貫したコンサルティングを行うとともに、バリスタの育成・啓蒙、コーヒー業界やスペシャルティコーヒー業界の発信にも力を注ぐ。主な仕事に、日本マクドナルド「プレミアムローストコーヒー」の監修、中国最大のコーヒーチェーン「luckin co¬ee」の商品開発や品質管理、コーヒーバー「珈空暈」など。テレビ・雑誌・WEBなどメディア出演多数。著書に『世界一美味しいコーヒーの淹れ方』（ダイヤモンド社）、『コーヒー1年生の本』（宝島社）、監修書に『コーヒーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『最高においしいコーヒーの淹れ方』（SBクリエイティブ）がある。

