箸墓に眠る「最高氏族長」は本当に「卑弥呼」なのか？…箸墓古墳の築造年代と卑弥呼の没年から明かされた「真相」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈世界で墳墓が作られた中で、「日本列島の古墳にだけ」存在する「特異な構造」〉に引き続き、箸墓古墳に葬られている人物について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

箸墓に葬られたのはどんな人物か？

箸墓は、それ以前の古墳に葬られてきた各地の氏族長たちの、さらに上位に立つ人格のための「埋葬舞台」として生み出されたモニュメントであった。その背景には、中国王朝の分裂に乗じて台頭してきた日本列島の「倭人」も含む、各地民族集団の競争の高まりがあった。

当時、東アジア全体を覆いはじめた遠距離交易網や政治的かけ引きの激化の中で、国際的に通用する強大な権威をもった代表権者を、列島各地の氏族長たちは、かつぎ上げねばならなくなったのであろう。

ただ、さまざまな飛躍的要素をみせながらも、箸墓の基本形は、それ以前の氏族長たちがまつられてきた前方後円墳や前方後方墳のスタイルを踏襲している。このことは、箸墓に葬られた代表権者の地位も、各地に林立した諸氏族間の関係を基盤としたうえに架構されたもの、すなわち、諸氏族の系譜や出自を（あくまでも観念やなぞらえのうえで）一つにまとめたその元締めに位置する、列島の「最高氏族長」（人類学の用語では「パラマウント・チーフ」）のような地位として認識された可能性が高い。

その具体的な正体をさぐるために、箸墓の築造年代をめぐる議論を整理しておこう。結論からいうと、3世紀中葉の250年前後か、やや下る260年代と考える研究者が多く、それが妥当な線であろう。それというのも、この3世紀中葉説は、数値年代決定の方法が、それぞれに独立しながらともに導いた結論だからである。

第一は、三角縁神獣鏡（ふちの断面を三角形に尖らせ、内側に神や聖獣などの姿を鋳出した鏡）の研究による考古学的手法である、三角縁神獣鏡は、文様の構成や崩れ具合、全体の断面形などにより、古手のものから新手のものまで7〜8段階の新古に分けることができる。この作業は何人かの研究者が試みているが、大同小異で大きくは動かない。そのうち最古の段階の一群には紀年銘（鋳造した年号を鋳出したもの）があり、それらは「景初3年」（西暦では239年）が一例、「正始元年」（240年）が三例ある。

つまり、最古の一群は240年代までに鋳造されたと考えてよく、二番目に古い一群もまた250年代から260年代の前半までには作られていたと推測できる（福永2001）。出土状況をみると、箸墓と同じ布留〇式の土器やそれと併行する段階の埴輪や副葬品をもつ古墳には、最初の二段階の鏡はしばしば一緒に副葬されるが、260年代後半以降に下るとみられる三段階目以降の鏡は含まれない。ということは、布留〇式期すなわち箸墓やそれと同時期の古墳は260年代以前に築造が終わっていた公算が強いのである。

第二の放射性炭素年代法は、21世紀に入るころから精度が増した新しい手法（AMS法）によって、2010年代の後半に国立歴史民俗博物館が、箸墓が築造された布留〇式期の年代として発表した「240〜260年」という見解である。まだ議論はあるが、箸墓が築造された年代を絞る試みとしては、有力な仮説の一つであろう。

第三は、出土した木製品や樹木片の年輪の幅の年次変化パターンをもとに年代を明らかにする年輪年代法である。布留〇式の一つ前の土器型式である庄内式の古い段階が180年を前後する2世紀後葉に、新しい段階が三世紀前葉に当たる可能性を示す測定結果が、纏向だけで複数ある（光谷2001）。これによると、やはり直後の3世紀中ごろには布留〇式が現れ始めた可能性が高い。また近年、年輪の幅ではなく、そこに含まれる元素の同位体比の年次変化をもとにする、まったく新しい手法の年輪年代法が実用化された。それによっても上記の年代を支持する成果が続いている。

以上のように、箸墓については、たがいに結果に影響し合わない三つの独立した方法によって、3世紀の中ごろ（240〜260年）、あるいは中ごろに近い後半という年代が導かれた。今後の技術の進展や知見の更新による微調整を考えに入れても、最大限3世紀後半のうちに収まる可能性が高い。一部の人が主張するように4世紀以降に下げるためには、相当に独特の認識・解釈・論理を、危なっかしくつなぎあわせていくほかはない。

それは卑弥呼なのか？

箸墓が、中国の史書『三国志』の「魏書」烏丸鮮卑東夷伝倭人条（通称「魏志倭人伝」）や、『後漢書』の烏丸鮮卑東夷伝（通称「後漢書東夷伝」）に出てくる「卑弥呼」の墓ではないかという説は、すでに大正年間に唱えられていた。「魏志倭人伝」には、247（正始8）年の記事の直後に「卑弥呼死すを以て大冢（だいちょう）を作る」とある。これは、箸墓の築造年代にかかわる有力な説として先に述べた240〜260年、もしくは3世紀の中ごろに近い後半という見解と合致する。前者の年代をとれば卑弥呼死去後すぐに築かれたことになり、死後一定の築造工事期間を想定すれば後者の年代に近づく。

しかし、この「箸墓-卑弥呼墓」説は、卑弥呼が都にしたと記される邪馬台国がどこにあったのかという、所在地論争が前提となる。周知のごとく、有力な候補地は九州と畿内（ヤマト）の二つであり、江戸時代よりこのかた盛んな議論を重ねながらも、「魏志倭人伝」の文章そのものからは結論が得られない。

邪馬台国の所在地論争は、もとより文献史学の対象であり、文字記録ではなく物質的痕跡を扱う考古学に参画の余地はない。とはいえ、邪馬台国が実在したとすれば、それは大地に何らかの物質的痕跡をのこすであろうから、それが邪馬台国かどうかの可能性を認定するのは考古学の仕事となる。

この立場から検討すると、大陸や朝鮮半島からの窓口として、以東の地域への遠距離交易の起点として栄えた北部九州の博多湾沿岸と、東西の遠距離交易網が重なる要地に建設された巨大マチ纏向を擁する近畿中央部の奈良盆地とは、2世紀の終わりから3世紀前半にかけての日本列島の双璧であった。考古学的見地からは、両者のどちらもが、邪馬台国の物質的痕跡とみるにふさわしく、両者に匹敵する場所は他に見いだしがたい。

ただ、両者のうち北部九州の博多湾沿岸は、「魏志倭人伝」に記された「伊都国（いとのくに）」と「奴国（なのくに）」に当たる可能性がきわめて強く、そこから南方にあったとされる邪馬台国そのものには比定しにくい。日本の国土はきわめて綿密かつ高密度に発掘調査が行われているにもかかわらず、博多湾沿岸を離れた九州の内部には、邪馬台国の物質的痕跡として博多湾沿岸に匹敵する場所は見つかっていない。たとえば、しばしば取りざたされる佐賀県の吉野ヶ里遺跡などは、規模や、他地域産土器が示す物流の量や拡がりの点では大きく劣り、その候補とみることはむずかしい。

いっぽう奈良盆地については、こうした不都合はない。「魏志倭人伝」の文章からする九州・大和の両候補地の比定の確度が五分五分であるとすれば、考古学的な状況からは、奈良盆地が邪馬台国であったとするほうが、今のところはすっきりする。その場合、卑弥呼没年のころかその少し後に築かれたと判断できる箸墓は、やはりその墓として有力な候補となる。しかしながら、箸墓が卑弥呼の墓の可能性が高いという判断をもって、それが存在する奈良盆地を邪馬台国と結論するのは循環論法にすぎない。

もっとも重要なことは、邪馬台国があったとされる3世紀前半、北部九州の博多湾沿岸（ツクシ）と、近畿中央部の奈良盆地（ヤマト）、ならびにそのウォーターフロントの大阪平野（カハチ）とが、人口・墳墓・物資流通といったさまざまな点において、たがいに役割を分担しながら密接につながり合う双璧をなしていた点である。その一方が邪馬台国であったとしても、卑弥呼は別の一方にも深くかかわり、ことによっては両地を行き来し、墓の場所もいずれかのうちから選択していたかもしれない。

結局、現在の考古学からは、邪馬台国が九州か近畿かは確言できないが、少なくとも、当時の両地域を対立的に、あるいは没交渉的にとらえる必要はまったくなく、かりにどちらかが「邪馬台」とよばれていたとしても、経済・社会・政治のさまざまな面において、両地は「邪馬台国」体制のもと、ほぼ一体の枠組みの中にあったとみるほかはない。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

・福永伸哉 2001『邪馬台国から大和政権へ』 大阪大学出版会

・光谷拓実 2001「勝山古墳出土木材の年輪年代」『桜井市勝山古墳第４次発掘調査概報』奈良県立橿原考古学研究所

【つづきを読む】日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線