【野田 洋人】クマ大量出没でゴーストタウン化まっしぐら…秋田県鹿角の惨状「バス停でクマに襲われそうに」

全国で熊の人的被害が止まらない。目撃情報は日々更新され、熊による被害事例が例年にないペースで増加の一途を辿っている。10月15日時点での熊による今年の死亡者は全国で7名、怪我人を含めると被害者は100名を超えている。

単なるニュースとして消化する都会の住民に比べ、日常生活において熊の存在を嫌でも意識せざるを得ない地域に住む住民にとっては、熊の目撃情報は無機質な情報ではなく、日々の生活に影響するダイレクトな恐怖などの感情を伴うものでもある。

常に熊の脅威にさらされてきた地域

国内でも有数の熊の生息地を抱える秋田県。今月中旬にはJR秋田駅にほど近い秋田大学近くでも人的被害が報告され、県知事公舎付近でも建設中の住宅で熊の居座りが確認されている。

熊の本来の生息域から離れた市街地でも目撃情報や被害情報が続々と報告されていることを受け、県知事は10月14日の記者会見で「県民の日常生活に支障をきたしており危機的かつ緊急事態だ」と、文字通り尋常では無い危機意識を見せた。

しかし、肝心の対策は狩猟者増加の後押しや箱罠の設置を増やすことに終始しており、従来の対策の域を出てはいないようだ。

「緊急銃猟」制度は開始されたが、発砲までのハードルが依然として高く、その効果は実感されていない。県や市の担当課は懸命に被害が出ないよう各所に働きかけてはいるが、その努力は日々報告される熊出没の現実には追い付いてはいない。

きりたんぽ発祥の地として知られ、世界文化遺産にも登録された大湯環状列石を擁する秋田県東北部の鹿角市。この地は県内でも常に熊の脅威にさらされてきた地域でもある。

近年は山域の開発とともに登山やキャンプ、釣り人など多くのレジャー客を集める地域としても名を知られている。一方で熊による人的被害にも事欠かない。

人に危害を加えるクマは今も山に

'24年5月にタケノコ採りの最中に熊に襲われた男性の遺体を搬送する際に警察官2名が襲撃されたことはまだ記憶に新しい。'12年には冬季閉鎖中の八幡平熊牧場からヒグマ6頭が逃げ出し従業員2名が襲われ死亡する痛ましい事件が発生している。

'16年には「スーパーK」と呼ばれた熊により4人の犠牲者が出た。1頭は駆除されたものの同地区では複数の人的被害が続いた。人に危害を加えるスーパーKは1頭だけでない。今も山中に生存し繁殖を繰り返しているのだ。

続出する熊出没情報を受けて県知事が口にした「日常生活に支障を来たす危機的な状況」とはどんなものなのか、熊の出没の多い鹿角市大湯地区の現状をレポートする。

本取材は学者や専門家ではなく地域に居住する人を対象とした。机上の研究ではなく肌感覚で熊の存在をどのように捉えているのかを中心に聞き取りを行った。

十和田湖への観光の玄関口に位置する大湯温泉は開湯800年の歴史を持つ県内有数の温泉地である。周囲は山々に囲まれ、大湯川と並行するように国道103号線が通っている。ここは歴史ある温泉地として華美ではなく落ち着いた風情を求める多くの観光客を集めてきた。過去、何度か立ち寄ったことはあるが今回訪ねると人の気配があまりしないことに気がついた。

「バス停でクマに襲われそうになって…」

国道には車は走っているものの集落内には人の姿が見えない。本来であれば散歩する住民や食料の買い出しに出る住民の姿があるはずだ。ところが下校時間帯になっても子供の姿も確認できない。

緑豊かな公園に向かうも誰一人として姿は見えなかった。まるでゴーストタウンのような光景だが、大袈裟ではなく熊の出没に怯える地域では現実に起きている状況でもあるのだ。

コンビニエンスストアの駐車場で地元の主婦に声をかけた。高校生の子供を持つ主婦はこう話してくれた。

「ほとんど毎日のように熊を見たという話を耳にします。親同士のSNSの情報の方が早いですし、秋田県のクマダスよりも正確です。

登下校の時間帯は熊のよく出る時間帯と重なっています。これまでは子供に自転車を使わせていましたが、今は無理をしてでも車で送り迎えをしています。週3回は学習塾の送り迎えもしなければならず夫と交代でなんとかやりくりしています。

先月バス停で待っていた同級生が熊に襲われそうになりました。今の熊は昼間でも出てくるのですよ。栗がそろそろ終わるので少しは熊の出没が減ると思うのですが、冬眠前の時期です決して油断はできないのです」

不安げな表情で答えてくれた。ちなみにその店舗近くでも熊は何度も目撃されているという。

