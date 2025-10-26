正義にこだわった『虎に翼』『あんぱん』とは真逆？「あいまいな美」を描く異色の朝ドラ『ばけばけ』が示した新境地

光と闇が同居する「異色の朝ドラ」

NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』。その初回の冒頭は印象的なものだった。ヒロインのトキが夫のヘブンに怪談の『耳なし芳一のはなし』を語ったあと、ふたりが色っぽい雰囲気になる。そこで狂言回し的な役の蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）が、

「あら？ あっ、あら、あらら」「やだ、ちょっと、朝よ。夜だけど。夜だけど、朝なのよー」

と、あたふたするという流れだ。

そんな幕開けから四週間が過ぎ、これは見事な前フリだったのだなと感じ入っている。この作品は、朝ドラなのに夜っぽい、言い換えるなら、光と闇の混在がじつに魅力的だからだ。

明治という文明開化の時代、山陰の松江の没落士族という家庭、ヒロインがじつは養女だという秘密、画面もどこか薄暗いなかで、笑えるエピソードも随所に盛り込まれ、いわゆる武家の商法の大失敗や実父の病死などがあっても、不思議な明るさが保たれている。

それはあからさまな悪役がいないからでもあるだろう。ヒロインの最初の夫は婿としての重責に堪えかね、出奔してしまうが、その原因となったヒロインの養父や養祖父も基本的には好人物。士族の誇りを捨てられず、世の変化に適応できない不器用さゆえの屈折と鬱積が、婿を追いつめることになる。つまり、光と闇の混在であって「対立」ではないわけだ。

そこをしっかりと体現しているのが「ハンバート ハンバート」による主題歌『笑ったり転んだり』である。「毎日難儀なことばかり」「日に日に世界が悪くなる」といった不穏な歌い出しだが、最後は「君とふたり歩くだけ」「今夜も散歩しましょうか」と、穏やかに締めくくられる。

隻眼が開く、もう一つの世界

また、この先、大きな意味を持ってくるのが、ヒロインの再婚相手・ヘブンの隻眼だ。モデルとなった小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が実際にそうだったわけで、そこがまさに光と闇の混在にもつながる。

片目は闇だが、そのぶん、もうひとつの目で光をとらえようとする姿勢、すなわち「見える」と「見えない」の混在が、光と闇の区別をせず、超常現象を愛して理解する才能に結びついたのではないか。それが異国で発見した怪談を文学にして世界に広めるという、独特の成果を生んだのだろう。

そこで思い出されるのが、1984年のドラマ『日本の面影』（NHK総合）だ。脚本家の山田太一が小泉八雲を主人公として描き、各80分計4回で放送された。

そのなかに、来日途中の船で八雲が富士山を見る場面がある。最初は気づかず、視線を上げるように言われて、そうすると富士山が視界に入り、感動する八雲。視線を少し変えるだけで、風景、ひいては世界観が変わることを示す絶妙な場面だと感じたものだ。

これは金子みすゞの「昼のお星はめにみえぬ 見えぬけれどもあるんだよ」とか、サン＝テグジュペリの「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ」といったフレーズも想い起こさせる。

八雲が愛した、日本の“あいまい”な美

文学つながりでいえば、ノーベル賞作家の大江健三郎は『あいまいな日本の私』と題した記念講演を行った。これはノーベル賞作家の先輩でもある川端康成の記念講演『美しい日本の私』を意識したものだ。当時は対照的な内容と見なされたりしたが、よく考えてみれば、日本の魅力とはあいまいな美しさなのではないか。

その象徴が、八百万の神々という多様で漠然とした宗教観だ。ギリシャ人の血を引きながら、英国人として生きてきた八雲は、多神教的な感覚と一神教的な感覚のなかで揺れ動き、日本に来て安息を得た。怪談の持つ、現実と幻想がせめぎあう、あいまいな美しさにも心地よさを感じたのだろう。

筆者もまたしかりで、この『ばけばけ』のあいまいな美しさに心地よさを覚え、癒やされている。

というのも、前作『あんぱん』は逆転しない正義を見つけようとする物語だった。アンパンマン的な楽天性のおかげでまずまず楽しめたものの、正義へのこだわりがちょっと息苦しくもあった。

また、その一年前の『虎に翼』も正義にこだわる物語。善悪の二元的構図を際立たせ、制作側の信じる正義を主張するあまり、ときに殺伐さが漂い、辟易させられた。

