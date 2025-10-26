つわりで寝込む妻に「手抜きをするな」優しかった夫が豹変したとき｜モラハラ夫から昼逃げした話【ママリ】

授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユにつらく当たるように。ユウイチによるモラハラに対し「母親になるんだから」と健気に耐えるミユですが…？『モラハラ夫から昼逃げした話』第1話をごらんください。

優しい夫との出会い

私とユウイチが出会ったのは、職場の同僚に誘われた飲み会の席。少し控えめだけれど、時折見せる笑顔が魅力的なユウイチに、私はすぐに惹かれました。当時40歳を目前にしていた私にとって、恋愛は夢物語に近いものでしたが、彼の優しさはかわいた心に染み渡るようでした。



「ミユさんと話していると、すごく落ち着きます。自分が自分でいられるようで」



そう言ってくれたユウイチと、トントン拍子で交際が始まりました。付き合って間もない半年間は、二人の間には甘い空気が満ちており、些細なことで笑い合える幸せな日々が続いていました。ユウイチは私の体調を気遣い、仕事終わりには必ず「大丈夫？」とメッセージをくれましたし、少しでも私が落ち込んでいると見れば、すぐに駆けつけてくれました。私は「この人と一生を共にしたいと」心の底から願っていました。



しかし、その穏やかな時間は、予期せぬ妊娠によって急展開を迎えることになります。

妊娠がわかってから変化した彼

私が妊娠を告げたとき、ユウイチは一瞬、言葉を失いました。そして、次の瞬間、無理に作ったような笑顔で、「そうか、おめでとう」と言ってくれました。このときの違和感を、もっと直視すべきだったと思います。でもそのときは、彼が喜んでくれていると思い込みたくて、違和感に蓋をしてしまいました。



授かり婚という形でしたが、お互いの両親は温かく祝福してくれました。特に私の両親は、安堵の表情を見せてくれました。



籍を入れて、すぐのころはまだ穏やかな時間が続いていました。しかし、私のつわりが本格的になり、徐々に体調が優れなくなってくると、ユウイチの態度が少しずつ変化し始めたのです。



ユウイチは働き盛りの40代。結婚とは、帰れば温かい食事と、綺麗に整えられた空間があることだったのかもしれません。しかし、つわりに苦しむ私には、完璧な家事をこなすだけの体力がありませんでした。



ある晩、私がどうにか絞り出すように作れたのは、レトルトのおかずを温め、味噌汁とご飯を添えただけ夕食。ユウイチは食卓につくやいなや、冷たい視線を私に向けました。



「これだけ？」



その一言に、私は愛想笑いしかできませんでした。



「ごめんなさい、今日はつわりがひどくて……。でも、ユウイチが好きな鮭も焼いたんだよ」



私は精一杯の笑顔でそう言いましたが、ユウイチの表情は変わりませんでした。



「手抜きするなよ。俺は毎日働いてるのに、家に帰ってこんな飯を出されたら労働意欲が削がれるよ…」



その言葉は、私の耳に突き刺さりました。つわりで吐き気を堪えながらキッチンに立ったのに、その努力は水の泡のように思えたのです。

こっちは妊婦なのに…！加速していくモラハラ

それからユウイチの心無い言葉は増えていきました。妊娠後期に入って疲れやすくなった私が眠っている姿を見ると、彼は舌打ちをしました。



「ねえ、ふざけてんの？俺は働いてるのにだらけてばっかりだな」



私は慌てて体を起こそうとしましたが、ユウイチは私を見下ろしながら、さらに言葉を浴びせました。



「妊婦様だよな、たかが子どもが腹の中にいるくらいでさ」



ユウイチは、自分の自由が結婚と出産によって奪われると感じているようでした。そんな彼の言葉を聞くたびに、私の心は深く傷つき、精神は追い込まれます。泣きながら実家の母に電話をしたら母が駆け付けると言ってくれましたが、私は断りました。



「大丈夫。私はこれから母親になるんだから、こんなことで弱音を吐いちゃだめだと思ってる」



私はそう自分に言い聞かせることで、なんとか精神の均衡を保とうとしました。彼の言葉に耐えることが、「強い母親」になるための試練だと思い込むようにしていたのです―――。

あとがき：妊娠した妻への心無い言動

最初は優しかったのにモラハラ男に変貌…というのはしばしば聞く話ですが、実態はとてもひどいもののようです。わが子を妊娠している大事な妻に対してこんな横暴、許されるものではありませんよね。



ミユさんは耐え続けているようですが、夫の言動への違和感はどんどん大きくなっていることがわかるエピソードでした。



