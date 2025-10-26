GHQ¤ÎÌÜ¤ò¤Ì¤¹¤ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¡¢ÆÃ¹¶ÂâÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎîË¡Í×¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤¬60Ç¯¤Ç·Þ¤¨¤¿¡ÖËë°ú¤¡×
Àï¸å80Ç¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×·àÃæ¡Ê¢ô7¡Ë¤ÎÂæ»ì¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤â¤¦80Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤«¤òËº¤ìµî¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¤¤¤Þ¤âÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ä°ÖÎîº×¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸µ·³¿Í¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀïÍ§²ñ¤ä¤½¤ì¤Ë¤è¤ë°ÖÎîº×¡¢°ÖÎîË¡Í×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÌÇ¤Î»ö¾ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï»ä¤¬30Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¼èºà³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½ªßá¤òÅö»ö¼Ô¤Î´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿2¤Ä¤Î°ÖÎîË¡Í×¡¢°ÖÎîº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
GHQ¤ÎÌÜ¤ò¤Ì¤¹¤ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¸µÆÃ¹¶Ââ°÷
¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯8·î¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿ÊÃó¤·¤Æ¤¤¿Ï¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±Áí»ÊÎáÉô¡ÊGHQ¡Ë¤Ï¾¼ÏÂ21¡Ê1946¡ËÇ¯1·î¡¢¡Ö¸ø¿¦ÄÉÊüÎá¡×¤ò½Ð¤·¡¢µìÎ¦³¤·³¤ÎÀµµ¬¾¹»¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î¸ø¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸µ·³¿Í¤¬½¸²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢ÀïÈÈ¤ÎÁ§µÄ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸Ç¯¤Î10·î25Æü¡£¹Á¶è¼Ç¸ø±àÆâ¤Î°ÂÏ¡¼Ò¤È¤¤¤¦»û¤Ë¤Ï¡¢µìÂè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ¡Ê°ì¹Ò´Ï¡¦¤¤¤Á¤³¤¦¤«¤ó¡Ë¡¢ÂèÆó¹Ò¶õ´ÏÂâ¡ÊÆó¹Ò´Ï¡Ë»ÊÎáÉô¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á10¿ôÌ¾¤¬¡¢GHQ¤ÎÌÜ¤ò¤Ì¤¹¤ó¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯Á°¡¢¿ÀÉ÷ÆÃ¹¶Ââ¤¬½é¤á¤ÆÅ¨´Ï¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì¹Ò´Ï¡¢Æó¹Ò´Ï¡¢¹ç·×2525Ì¾¤ÎÀïË×ÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤Î°ÖÎîË¡Í×¤ò¤ä¤í¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâÀèÇ¤»²ËÅ¡¦Ãö¸ýÎÏÊ¿Âçº´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÏ¡¼Ò¤Ï¡¢Áý¾å»û¤ÎÎòÂåÂçÁÎÀµ¤ÎÊè¤ò¼é¤ë¾ôÅÚ½¡¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë»û¤Ç¡¢½»¿¦¤¬Ãö¸ý¤ÈµìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»û¤Ï¶õ½±¤Ç¾Æ¤±¡¢¥Ð¥é¥Ã¥¯¤Î°ìÈÌ²È²°¤Î¤è¤¦¤Ê²¾ËÜÆ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½»¿¦¤ÏÃö¸ý¤ÎÍê¤ß¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¡¢ÆÃ¹¶ÂâÀïË×¼Ô¤Î¶¡ÍÜ¤òËö±Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÖÎîË¡Í×¤Ï¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡Ê¤·¤ó¤×¤¦¤¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÍýÍ³¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë°ä¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ÀÉ÷´÷»²²ñ¼ÔÌ¾Êí¡×¡ÊÁ´6ºý¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦ÂçÀ¾Âí¼£ÏºÃæ¾É×¿Í¤ÎÂçÀ¾½ÊØª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÚÀî¸Å»ÖÏºÂç¾¡¢¸ÍÄÍÆ»ÂÀÏºÃæ¾¡¢Ê¡Î±ÈËÃæ¾¡¢»û²¬¶àÊ¿Ãæ¾¡¢»³ËÜ±ÉÂçº´¡¢Ãö¸ýÎÏÊ¿Âçº´¡¢ÃæÅçÀµÃæº´¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÃ¹¶¤òÌ¿¤¸¤¿Â¦¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÀïÁèÅö»ö¼Ô¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë
Ê¿À®¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄÏÂÃËÃæ°Ó¤äÎëÂ¼Á±°ì°ìÈôÁâ¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤â»²Îó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´´»öÌò¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤áÃö¸ýÎÏÊ¿¡Ê¾¼ÏÂ33Ç¯¡¢ÏÍ´Ö¤È²þÀ«¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¾¼ÏÂ58Ç¯¡¢ÏÍ´Ö¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸µÂèÆó½½¶å¹Ò¶õÀïÂâ»²ËÅ¡¦ÉÚ»Î¿®É×¾¯º´¤¬Ì³¤á¤¿¡£ÉÚ»Î¤ÏÀï¸å¡¢ÅìµþºÛÈ½¤ÎÁ´¤Æ¤ÎË¡Äî¤òËµÄ°¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Âè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ¤ÇÂçÀ¾Ãæ¾¤ÎÉû´±¤À¤Ã¤¿Ìç»Ê¿ÆÆÁ¼ç·×¾¯º´¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È´´»ö¤ÎÊäº´Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ26Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤¬ÆÈÎ©¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿27Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤´¤È¡¢½Ð¿È¥³¡¼¥¹¤´¤È¡¢ÉôÂâ¤´¤È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀïÍ§²ñ¤¬È¯Â¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¡¢°ÖÎîË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀïË×¼Ô¤Ø¤Î¿´¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢°ÖÎî¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤äÀ¸Ì¿¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½¸¤¤¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ50Ç¯¡¢60Ç¯¡¢70Ç¯¡Ä¡Ä¡£¡Ö»þ´Ö¡×¤ÏÀïÁè¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¡£ÀïÍ§²ñ¤ä°ÖÎîº×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÅö»ö¼Ô¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤¦ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢Ë¡¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÀïÍ§²ñ¤äÍ»Ö¤Î°ÖÎîÃÄÂÎ¤¬¡¢°äÂ²¤òÃæ¿´¤ËºÙ¡¹¤È°ÖÎîº×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Àï¸å60Ç¯¤ÇËë°ú¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×°ÖÎîË¡Í×
¾¼ÏÂ21Ç¯¡¢GHQ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¡Ö°ÂÏ¡¼Ò¡×¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ËèÇ¯10·î25Æü¤Î¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×°ÖÎîË¡Í×¤â¡¢Àï¸å60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÏ¡¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ26Ç¯¤Ë»ÍÂÎÂ¤Î©¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ´Ñ²»¡×¤Î¤¦¤Á°ìÂÎ¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¡ÊÆóÂÎ¤ÏÀ¤ÅÄÃ«»³´Ñ²»»û¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÂÎ¤ÏÃÎÍ÷¤ÎµìÎ¦·³ÆÃ¹¶´ðÃÏÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ´Ñ²»Æ²¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿¡Ë¡¢´Ñ²»Áü¤ÎÂÛÆâ¤Ë¤Ï»û²¬¶àÊ¿Ãæ¾¤ÎÉ®¤Ë¤è¤ë¡¢Âè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ¡¢ÂèÆó¹Ò¶õ´ÏÂâ¤ÎÆÃ¹¶ÀïË×¼Ô2525Ãì¤Î»áÌ¾¤Î½ñ¤«¤ì¤¿´¬Êª¤òÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï¸å¡¢¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¾ÆÀ×¤Î¥Ð¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿»û¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î°ì³¬¤¬»û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯10·î25Æü¡¢»ä¤Ï¡¢µö¤·¤òÆÀ¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤³¤ÎË¡Í×¤Ë»²Îó¤·¤¿¡£
»²Îó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâÉû´±Ìç»Ê¿ÆÆÁ¤Î¤Û¤«¡¢Âè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ¤Î»ÊÎáÉôÍ×°÷¿ôÌ¾¤È¡¢ÂçÀ¾Âí¼£ÏºÃæ¾¤Î±ù¤ÎÃ®Ã«Çî¸÷¡¢¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×¡Ê¸½¡¦NPOË¡¿ÍÎíÀï¤Î²ñ¡Ë²ñÄ¹¤Ç¡¢Î²²«Åç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢²Æì¡¢ËÜÅÚ¾å¶õ¤ÇÀïÆ®µ¡Ââ¤òÎ¨¤¤¤ÆÀï¤Ã¤¿´ä²¼Ë®ÍºÂç°Ó¡¢¿Í´ÖÇúÃÆºù²Ö¤ò¼çÀïÊ¼ÎÏ¤È¤¹¤ë¿ÀÍëÉôÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡ÂâÈô¹ÔÂâÄ¹¡¦ÃæÅçÂçÈ¬Âç°Ó¤Ê¤É¡£ÉÚ»Î¿®É×¾¯º´¤¬´´»öÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯1·î24Æü¤ËÉÚ»Î¤¬87ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äËë°ú¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
50Ëü±ß¤òÊñ¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎË¡Í×¤ò°ÍÍê
Ê¿À®17Ç¯9·î¡¢Ìç»Ê¤Ï´ä²¼Ë®Íº¤È»ä¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×T»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÂç°ë¤Î»äÅ¡¤Ë¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤òº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿°ì±þ¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢
¡Ö»²²ñ¼Ô¤Ø¤Î°ÆÆâ¤ÎÍÕ½ñ¤Ë¡¢°ÆÆâ¤Ïº£Ç¯¸Â¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¼«Í³»²²Ã¤È¤¹¤ë»Ý¤òÌÀµ¤¹¤ë¡£¤â¤È¤è¤ê¡¢Ëö±Ê¤¯ÆÃ¹¶Ââ¤Î¤ß¤¿¤Þ¤ò¶¡ÍÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ÂÏ¡¼Ò¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë»²²ñ¼ÔÌ¾Êí¤â¤ª»û¤ËÇ¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£°ÂÏ¡¼Ò¤Ë¤Ï¡¢°ÖÎîË¡Í×°ì½µ´ÖÁ°¤Î10·î18Æü¡¢Ìç»Ê¡¢´ä²¼¡¢¿ÀÎ©¡Ê»ä¡Ë¡¢T¤¬¤½¤Î»Ý¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯»²²ñ¼Ô¤«¤é»²²ÃÈñ¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ3Ëü±ß¤ò»û¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¼«Í³»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤È²ñÈñ¤ò¤È¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ìç»Ê¤È´ä²¼¤ÏÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢10·î18Æü¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎË¡Í×¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ªÉÛ»Ü¤È¤·¤Æ50Ëü±ß¤òÊñ¤ß¡¢½»¿¦¤Ë¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö50Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î±ÊÂå¿À³ÚÊôÇ¼¤¬50Ëü±ß¡¢³¤·³¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤Åì¶¿¿À¼Ò¤Î¤½¤ì¤¬30Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ç¤¢¤ë»²²ñ¼Ô¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë½Ð¤»¤ë¶â³Û¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é·è¤á¤¿¶â³Û¤Ç¡¢ÉÔÂÊ¬¤ÏÌç»Ê¤¬ÉéÃ´¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìç»Ê¤È´ä²¼¤«¤é¤ÎÍê¤ß¤Ë¡¢»ûÂ¦¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãö¸ý»²ËÅ¤ËÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¶¡ÍÜ¤òÌóÂ«¤·¤¿½»¿¦¤Ï¡¢¤È¤¦¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÂå¶¡ÍÜ¤Ë¤Ï¶â³Û¤Î·å¤¬°ì¤ÄÂ¤ê¤Ê¤¤
½»¿¦¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¡¢
¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤Î·å¤¬°ì¤Ä°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾Êí¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤ªÇ¼¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊÝ´É¤¹¤ë¶ÍÈ¢¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢50Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸À¤Ã¤¿¡£Ìç»Ê¤È´ä²¼¤Ï¡¢»×¤ï¤º´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¤³¤Î50Ëü±ß¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¸æÎé¤È¤·¤Æ¡¢Ç¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø¿ÀÉ÷´÷¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
Ìç»Ê¤Ï½»¿¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯10·î25Æü¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¶Ð¤á¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½»¿¦¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¼Ç¸ø±à¤ÎºäÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ²¼¤ê¤ëÆ»¤¹¤¬¤é¡¢Ìç»Ê¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¿ÀÍÍ¤ÈÊ©ÍÍ¤Ç¤Ï·å¤¬°ã¤¦¤«¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤òÄË´¶¤¹¤ë¤è¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢60Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤È¡¢»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÚ»Î¿®É×¤Î°äÂ²¤«¤éÌç»Ê¤Î¤â¤È¤ØÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ÀÉ÷´÷»²²ñ¼ÔÌ¾Êí¡ÊÁ´Ï»ºý¡Ë¡×¤Û¤«¤Î»ñÎÁ¤ò¡¢
¡Ö¤³¤ì¡¢¤ª»û¤ËÇ¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×
¤È¡¢»ä¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤Î°ÖÎîË¡Í×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É60²ó¤ÇËë¤ò¤È¤¸¤¿¡£Ìç»Ê¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿Ì¾Êí¤ä»ñÎÁ¤Ï¡¢50Ëü±ß¤Î¶ÍÈ¢¤Ê¤é¤Ì1000±ß¤Û¤É¤Î½ñÎàÈ¢¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£
»û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê¾ðÊó¤â
ÎáÏÂ7Ç¯10·î¸½ºß¡¢°ÂÏ¡¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢
¡Ò¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìË¡Í×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÉ÷ÆÃÊÌ¹¶·âÂâ½ôÎî¤ÎÄÉÁ±ÊýË¡¡Ê¥Þ¥Þµ¤¤¬¡¢ËèÇ¯10·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÍ·âÂâ¡Ê¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤·¤Æ¼ã¤¤À¸Ì¿¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿±ÑÎî2525Îî¤Î²ó¸þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü¼ç¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ»Ö¤«¤éÀ®¤ë¿ÀÉ÷²ñ¿ô½½¿Í¤Î¿Í¡¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ÎË¡Í×¤ò¿ÀÉ÷´÷Ë¡Í×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2525Îî¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¤¿ÎîÌ¾Êí¡¢°ÌÇ×¡¢Ê¿ÏÂ´Ñ²»Áü¤Ê¤É¤¬ËÜÆ²ÏÆÃÊ¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·»ûÂ¦¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÄÉÁ±Ë¡Í×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ïµì°ì¹Ò´Ï¡¦Æó¹Ò´ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ60Ç¯´ÖÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸µ¤Î¡Ö¿ÀÉ÷´÷¡×¤Ï¡¢½»¿¦¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¡¢ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿Ìç»Ê¿ÆÆÁ¤¬½ª·ë¤ò¹ð¤²¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
»Ü¼ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅö»þ¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ»Ö¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÖÅö»þ¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¿ÀÉ÷²ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Î»ûÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢»û¤¬¡ÖÅö»þ¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¤ò¿ô½½¿Í¤âÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡Ö¿ÀÉ÷²ñ¡×¤Ê¤ë²ñ¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
