赤ちゃんの沐浴の不便を解消→シャワーの位置変えたら“劇的ラク”！アイデアに4千いいね「優勝した」【ママリ】

赤ちゃんの体洗いが簡単に！グッズ1つで劇的にラクになるアイデアに4千いいね

ばーみきゅ☺︎👶の母(@vermiculiteland)さんの投稿です。赤ちゃんや小さい子のお世話をしていると「ここがもう少し低かったら」「ここに取手があったら」ということがありますよね。





ばーみきゅ☺︎👶の母さんは、赤ちゃんをお風呂に入れる際に、役立つアイデアを投稿しました。少しの工夫で赤ちゃんの体洗いが楽になるアイデアとは…？

©vermiculiteland

👶のシャワー浴を快適にするために、シャワーヘッドを低い位置に取り付けて優勝した🏆

赤ちゃんをお風呂に入れる時、抱っこしながらシャワーを浴びさせるのは大変ですよね。そこで、シャワーヘッドを低い位置に取り付けてみると、見事に解決！ベビーチェアに座らせて体を洗いたいときにも、シャワーを置いておけるので便利ですよね。



この投稿には「素敵なアイデア」「私も全く同じことしてます！」「スネぶつけないようにお気をつけください(何回もやった)」といったリプライがついていました。今まさに赤ちゃんのお世話をしている方にとっては、非常に役立つ情報です。



育児の知恵を共有できるのは、SNSのすばらしい一面ですね。良いアイデアが集まって、育児がますます快適になりますように。有益情報に拍手を送りたくなるすてきな投稿でした。

父の日用にママが撮影、寝相写真がかわいすぎて7.2万いいね

さくらい(@jpmcoms)さんの投稿です。父の日に向けて、プレゼントを何にしようか悩んでいるママもいるかもしれませんね。日ごろの感謝の気持ちを伝えるだけでも十分ですが、さくらいさんはある写真を用意したそう。それはセンスにあふれ、思わず二度見をしてしまうような力作でした。

©︎jpmcoms

父の日用に撮ったけど可愛すぎて今すぐにでも送りつけたい🤦‍♀️

赤ちゃんが「パパだいすき」と書いたように見える1枚。実際に書いたのはママのさくらいさんですが、赤ちゃんが一生懸命書いて、疲れて力尽きたような写真の構図がとてもかわいらしいですよね。しっかりペンを握り締める小さな手も、踏ん張っているように見える足も、全てが愛おしくなるような写真です。



さくらいさんによると、ママの利き手ではない方の手で文字を書くことで、子どもが書いた感が出るそうですよ。この投稿には「最高すぎ」「センスが滲み出てますね」というリプライがついていました。この作品にパパがどんなうれしそうな顔をするのか、想像しただけで幸せな気持ちになる写真です。



父の日の贈り物に悩んでいるママは、ぜひさくらいさんの投稿を参考に、アートな1枚で感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。きっとパパにとって宝物にしたい1枚になるはずです。

「プリンセスはね…」気高い姫になりきる4歳に35万いいね

ゆうたONE｜ロゴとフォント無料配布(@yuta_ptv)さんの投稿です。4歳ぐらいになると、かわいいものやプリンセスに憧れる女の子もいると思います。ドレスを着て登園だったという娘さんが、プリンセスに関する名言を話してくれたそうです。その大人びた発言に、Xでは35万のいいねがつきました。



いったいどんなことを話してくれたのでしょうか。

ドレス登園中の4歳娘「プリンセスはね、下向かないの、ティアラが落ちるから、絶対に前を向くの」



もう人生の金言だろ。

ドレスを着て、すっかりプリンセス気分の娘さん。その口から出てきたのは、プリンセスの心得とも言えるような名言でした。どこでそんな素晴らしい言葉を覚えたのでしょう。4歳の口からこんな名言が出てくるとは、想像もしませんよね。プリンセスとしての品位を守る気高さがあります。



この投稿に「人生何回目なのでしょうか」や「最強のプリンセス」とのリプライが殺到。4歳にして人生の格言を生み出したともいえる娘さんが、どんな女の子に成長していくのか楽しみです。



子どもの言葉や視点、行動は大人の想像をはるかに超えることも。子どもならではの視点でつむがれる言葉を大切に、わが子の成長を見守りたいと感じるエピソードでした。

