◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。大谷翔平投手（３１）が２８日（同２９日）に本拠地で行われる第４戦に先発することを明言した。第３戦はグラスノーを投入する。

この日、ブ軍のシュナイダー監督は第３戦が通算２２１勝のシャーザー、第４戦はビーバーが先発すると発表。大谷は２０年サイ・ヤング賞右腕とマッチアップすることが決まった。

当時ＦＡだった２３年１２月の「トロント入り」誤情報が尾を引き、２４日（同２５日）の第１戦では試合前から名前をコールされただけで大ブーイングを受けた大谷。７点を追う９回２死の第５打席目では敗戦まであと１人の状況でブルージェイズファンが「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱。大谷は四球で出塁したが、球場は異様な雰囲気に包まれた。

この日、ロバーツ監督は「彼はあのチャントの意味を理解していなかったと思うよ。ブーイングに関してはなぜブーイングされているのかは理解していると思う。ただ、それを気にしているわけではない。それが彼のモチベーションになるということも特にないと思う。彼のことを表す言葉として、私は『コンパートメンタライザー（区切るのがうまい人）』という言葉をよく使うんだけど、物事を整理して切り分けるのがとてもうまい。だから、それ（ブーイング）は彼にあまり影響しないと思う。彼はただ自分の仕事をするためにそこにいるんだ」と気持ちを代弁した。

「意味を理解していなかった」の補足として「どちらかと言えば、彼は打席に立っていて音がこもっていた感じだったと思う。私はベンチで聞いていたので分かったが、彼は打っている最中だった。つまり、彼が英語を理解していることはもちろん分かっているが、その瞬間、彼の集中はチャントではなく打席の方に向いていた、ということだ」と話した。