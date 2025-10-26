◆サッカー◇全国高校選手権 ▽決勝トーナメント１回戦 浜松開誠館６−０加藤暁秀（２５日・浜松開誠館総合Ｇ）

決勝トーナメントがスタートし、１回戦４試合が行われた。夏の県総体王者・浜松開誠館は加藤暁秀を６―０で下し、２冠へ好発進。ＤＦ水谷健斗（３年）が得意のプレースキックなどで３ゴール１アシストと活躍した。２６日は１回戦の残り４試合が行われる。

３年ぶりの優勝を目指す開誠館が、１６校の中で唯一ノーシードから勝ち上がってきた加藤暁秀を下した。

攻撃を引っ張ったのは右サイドバックの水谷だ。１―０の前半６分に左サイドから放ったＦＫは、ゴール前の混戦の中、そのまま転がり込む幸運なゴール。だが、その後は実力を見せつけた。同１１分に「ファーを狙った」とグラウンダーのミドルを蹴り込むと、圧巻は６分後。正面からのＦＫをゴール左上隅へ決めた。

開始１７分で自身初のハットを達成し、後半２１分には正確なＣＫでＦＷ田窪悠己（３年）のゴールをアシスト。「公式戦でＦＫを決めたのは初めて。今まで外し続けてチームに迷惑をかけてきたので、練習しました」と胸をなで下ろした。

自分のゴールよりも勝利を、そして試合内容を喜んだ。今夏は全国総体に初出場して１勝を挙げたものの、３回戦で山梨学院に完敗した。帰静後は「ハードワークすること」を再確認。県選手権初戦となったこの日は、全員でボールを追って走り回り、「チームでやってきたことを出せた」とうなずいた。

全国総体後にテーマにしていた「得点力」も十分に発揮。次の富士市立にも、開誠館らしいサッカーで勝つ。（里見 祐司）