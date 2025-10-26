老けて見えるのは「性ホルモン」が減っているから…筋肉、骨、脳の衰えにもかかわる「若さの源」を維持する方法

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう……そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

性ホルモンは「老いと若さの要」

年をとるにつれ、精巣で作られる男性ホルモン（アンドロゲン）や、卵巣で作られる女性ホルモン（エストロゲン）が減ることはよく知られている。最近は女性だけでなく、男性にも「更年期」があり、性ホルモンの減少で性機能が衰える、疲れやすくなる、気持ちが沈むといった症状が出ることも認知されてきた。

加えて最新の研究では、これらの「性ホルモン」は性機能にとどまらず、身体じゅうの老いを左右する「要」であることがわかりつつある。東京都健康長寿医療センター専門副部長の高山賢一氏が言う。

「近年、老化研究の世界では『エピゲノム』という言葉が注目されています。これはいわば、細胞の核にある遺伝子を活性化するためのスイッチのようなもの。このスイッチを制御し、遺伝情報（ゲノム）を正しく読み取るうえで、性ホルモンが重要な役割を果たしていることが明らかになってきたのです」

細胞が働くときには、その細胞から必要な遺伝情報だけが正しく読み取られなければ、うまく機能を発揮できない。このプロセスに、アンドロゲンとエストロゲンがかかわっている。

「たとえば、アンドロゲンは筋細胞の、エストロゲンは骨を溶かす細胞や作る細胞のエピゲノムに関係しています。ですから、性ホルモンが減ると男性は筋力が低下し、女性は骨密度が下がって骨粗鬆症になりやすくなるわけです。

女性の場合、骨密度が低下すると、平衡感覚を司る耳石が耳の中で剥がれやすくなり、めまいの原因にもなります。それが転倒や骨折につながり、一気に老化が進んでしまうこともあるのです」

「ホルモン注射」は受けてもいいのか？

驚くべきことに、性ホルモンが司っているのは、筋肉や骨の老化だけではない。

「男性の場合、アンドロゲンが減ることでうつ症状が出たり、動脈硬化・高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった血管系の病気や、肥満、糖尿病、肝臓病も起こりやすくなる。女性はエストロゲンが減ることで物忘れが増え、認知症になりやすくなることがわかっています」

とりわけ、性ホルモンは認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」の分解システムに深くかかわっている。マウスでの実験では、性ホルモンを投与したマウスの認知機能が改善したとの結果もある。

男女問わず、更年期症状の治療としては、性ホルモンそのものを注射したり、クスリで性ホルモンを投与したりする「ホルモン療法」がある。ただし、保険適用となるのはごく一部だ。

「保険がきくのは、女性なら婦人科、男性なら泌尿器科でホルモン量を測り、実際に低下していると認められた人だけです。自由診療でホルモン療法を行っているクリニックもありますが、血栓ができる、乳がんや前立腺がんになりやすくなるといった副作用のリスクがあるので、病気や筋力低下、認知症などを防ぐために治療を受けるのは、お勧めできません。

確実にわかっているのは、性ホルモンを高めるには『運動』『睡眠』『バランスのよい食事とカロリー制限』が有効だということ。特に男性は、肥満予防が大切です。太るとアンドロゲンが減り、アンドロゲンが減るとさらに太る……という悪循環に陥りますから、体重コントロールには気をつけましょう」

性ホルモンは、生きる力と若々しさの源といえそうだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

こちらの記事も読む：【高血圧の人は老けて見える「意外な理由」…じつは血管年齢の老化が体に影響を与えていた】

高血圧の人は老けて見える「意外な理由」…じつは血管年齢の老化が体に影響を与えていた