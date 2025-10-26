全国の菓子店を巡り、鳥の形をしたサブレーをはじめとしたお菓子を全国から集め、それを「鳥型サブレー大図鑑」というWebサイトで発信している人がいる。鎌倉在住の高橋和也さん。10年前からコツコツと集め始め、現時点でその種類はなんと3468種類（2025年10月20日時点）。高橋さんはなぜ鳥型のお菓子に魅了されたのか。話を聞くと、時代の変化と密接な関係があった。"新作"を追い求め、全国に車を走らせる──まさに「鳥型サブレーと共にある日々」について、高橋さんに取材した。【前後編の前編】

【写真】賞味期限は今から8年以上前。高橋さんの手元に残っている中でもっとも古いサブレーほか

横浜の洋菓子屋さんの閉店がきっかけ

高橋さんが鳥型のお菓子を集めるきっかけになったのは、10年前に自主開催した「読書に合うお菓子」を探すというイベントだ。

「私はもともと本に関するウェブサイトを運営していて、『読書にちょうどいいお菓子はなにか』というところから参加者がお菓子を持ち寄るイベントを運営していたんです。

ある時、地元の銘菓・鳩サブレーに目をつけ、調べていると、全国には鳩サブレーに似た鳥型のお菓子がたくさんあることがわかって。読書とは関係なく、それらを集めて食べくらべをしてみると楽しいんじゃないか、と思って新しく鳥型サブレーだけのイベントを始めました」（高橋さん、以下同）

こうして2016年に地元の鎌倉にある会員制図書室で始めた『鳩サブレー選抜総選挙』は、年々エントリーするお菓子の種類を増やしながら3年間続いた。

「イベントの主催は私ひとり。会費を集めてはいたものの、次第にお菓子の仕入れ代がバカにならなくなってしまって（笑）。採算が取れなくなったので、3年で辞めることにしました。でもせっかく集めた全国の鳥型クッキーの記録はとっておきたい。そう思って2020年に『鳥型サブレー大図鑑』というウェブサイトを作りました」

記録用として開設した「鳥型サブレー大図鑑」だったが、高橋さんの心を突き動かしたのには、もうひとつ理由があった。

「当時、横浜市栄区に『ポンドール洋菓子店』というお店があり、そこに『かるがもサブレ』（商品名）が売られていたんです。ですが、私がそのお店を知った時には、すでに閉店することが決まっていました」

閉店の理由は、店主の高齢化と後継者不在、クッキーを焼いていた機械の老朽化など。日本の製造業が抱える問題とまさに一致する。

「さらに『かるがもサブレ』が生まれた経緯が、もともと地元の幼稚園の依頼で作って、それを商品化したものだということも知りました。地元に根ざして長年愛されていたお店だったんですよね。そんな園児たちの思いや、そういったどこにでもある日本の風景が少しずつ失われていく寂しさも感じました」

サブレーひとつにここまでストーリーがあることに感動して、記録として残しておきたいと思いたった高橋さんは、いつしか全国からたくさんの鳥型のお菓子を集めるようになり、開設したサイトに掲載されるその種類はどんどん増えていった。

ちなみに、その時に購入した「かるがもサブレ」の賞味期限は2017年6月29日。いまだにパッケージに入ったまま、高橋さんのもとで保管しているというからすごい。

鳥型クッキーの探し方

現在「鳥型サブレー大図鑑」に掲載されている約3500種類の鳥型のお菓子。情報収集は主に「SNS、知り合いからの情報提供、お店からの売り込み」の3つ。

「知り合いからの『あそこに売ってたよ』という情報は、ほとんどが『もう知ってるよ』というものばかりですけどね（笑）

あとは鳥に関する大型イベントに出向くことも多いですね。物販として鳥型のお菓子が販売されることが多いので。他には、ハロウィンやクリスマスなどに期間限定で発売されることも多く、そこも狙い目です」

長年コレクターをしている高橋さんともなると、「この街には鳥型のお菓子がありそう」という嗅覚も働いてくる。

「県鳥や市鳥にちなんだお菓子を、地元のお菓子屋さんが作っている場合は多くありますが、特に、地名に鳥の名前が入っているところ。埼玉県の鳩ヶ谷や、千葉県の鴨川などがそうです。そういった街に行くと、地名にちなんだ鳥型のお菓子が売られていることがあります。鳥のゆるキャラを持っている市町村にも、そのゆるキャラにちなんだお菓子が作られていることが多いです」

発送不可のお店は取りに行く

高橋さんが鳥型のお菓子を購入する際、基本は撮影用と保管用の2枚買い。遠方なら配送してもらうことが多いが、なかには断られることもある。

「初めて遠出したのは岩手県の北上市。『白鳥クッキー』というのがあって、『送ってほしい』とお願いしたところ、『白鳥の首が折れる可能性があるのでできない』と断られてしまったんです。送ってもらえないのなら、こちらから買いに行くしかありませんよね。持ち前のコレクター魂が発動し、500km以上の距離をはるばる車で買いに行きました」

ちなみにこの時のクッキーの賞味期限は、平成30年（2018年）7月19日。首は折れてしまったが、今でも高橋さんの手元で大切に保管されている。

一番遠くは北海道・苫小牧までクッキーを買いに行ったことがあるという高橋さん。「往復500km圏内なら迷わず車で行く」と話す。目的地に向かう道中も、サービスエリアや道の駅にすべて立ち寄って鳥型クッキーを探すので、付き合ってくれる友人はいない。

一番多いクッキーの種類は「インコ」

「鳥型サブレー大図鑑」には、実在する鳥はもちろん、神話の鳥や鳥のキャラクターをモチーフにしたものまで、多種多様なクッキーが写真とともに掲載されている。

「多いのは、インコや文鳥などのペットとして飼われているもの、アヒルや鳩、スズメなど日常生活でよく見られるもの、ペンギンなど動物園でよく見られるものですね。

リスト化してわかったことですが、意外と少ないのが、クジャクとダチョウ、ウグイス。知名度は高いのに、なぜかお菓子としてはあまり作られていません。

最近は鳥だけでなく、ひなや鳥の卵を製造するお菓子屋さんもあるので、私のサイトでもどこまで拾い上げていくのか悩みどころではあります」

鳥好きは増えている印象

多種多様な鳥型クッキーが販売されているが、「鳥好き人口の多さとその種類は比例している」と高橋さんは分析する。確実な統計があるわけではないが、高橋さんの実感としては、「鳥好きは増えていっている」。実際、鳥をモチーフとしたクラフトグッズや雑貨を扱うブースが出展する「鳥フェス」などといった大型イベントも日本各地で頻繁に開催されている。

また昨今の推し活や偏愛ブームで、鳥好きのタイプも細分化しているそう。「鳥の顔とか、鳴き声を愛でるというだけでなく、鳥の首の後ろやお尻の匂いを嗅ぐことが好きな人も多いらしく（その行為は鳥吸いと呼ばれている）、最近は、彼らに向けた『鳥をお尻から見た角度のクッキー』も売られてますよ」

次々と趣向を凝らした鳥型のお菓子が発売されている一方で、やはり苦境に立たされている菓子店も多い。後編では、高橋さんの10年に及ぶ鳥型クッキーの収集から見えてきた、「クッキー業界が直面している問題」について聞いていく。

（後編につづく）

取材・文／皆川知子