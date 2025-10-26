脱出した被害者に現地大使館が「営業時間に来てほしい」…カンボジア犯罪集団の韓国大学生拷問死事件で浮き彫りになった韓国政府のあまりの無能に国民激怒

ある韓国大学生を襲った悲劇

最近、韓国の大学生がカンボジアで拷問死した事件をきっかけに、韓国では自国民の安全に責任を負うことができない政府に対する世論の批判が高まっている。数千人の韓国の若者たちが就職詐欺などで騙されてカンボジアに渡った後、パスポートと携帯電話を奪われ、マネーロンダリング、フィッシングなどのサイバー犯罪に利用されたり、臓器摘出のために別の国へ売られているという状況が明らかになったが、韓国政府は手をこまねいているという非難が激しく起こっているのだ。

今年7月17日、夏休みを迎え韓国・慶北に居住する大学生A氏は「カンボジアで開かれる就業博覧会（就職説明会）に行ってくる」として家を出た。ところが一週間後、A氏のスマートフォンを使って朝鮮族（在中韓国人）と思われる男性から「A氏が事故を起こしたので5000万ウォンを払え」という連絡があり、家族は事件を韓国外交部に申告した。しかし、8月8日、A氏はカンボジア・カンポト州のボコ山付近に止めておいた車の中で遺体で発見された。現地警察によると、A氏の死因は「拷問と激しい痛みによる心臓麻痺」だという。

その後、A氏が「大金を稼がせる」という就職詐欺にだまされてカンボジアを訪問し、空港で待機していたギャング団によって連行され、ひどい拷問を受けたという事実が明らかになった。

A氏と一緒に拘禁され、後に救助されたB氏によると、「A氏は他の組織で強制的に麻薬運搬に動員されたが、自分が監禁された組織に売られてきた。初めて会った時はすでに激しい暴行でまともに話せない状態だった」という。 A氏は、売られてきた組織でもベッドに手錠で固定された状態で、毎日暴行や拷問に苦しみ、結局、息がまともにできなくなり、病院に搬送される車の中で死亡した。

一方、B氏はA氏の死亡翌日に現場を急襲したカンボジア警察によって救助されたという。

「犯罪団地」の実態とカンボジア当局の非協力

A氏とB氏が監禁されていたところは、カンボジアの首都プノンペン近くのウェンチ（中国語で「園区」という意味）と呼ばれる「犯罪団地」だ。国際人権団体である「アムネスティ」によると、カンボジアには50ヵ所以上のウェンチが存在する。ここでは国際的なギャング団が組織を作り、世界を相手にボイスフィッシング、ロマンス詐欺、マネーロンダリングなどのサイバー犯罪を行っているが、韓国人を相手にしたボイスフィッシングの5割程度がここで起きるという。

犯罪団地のギャング団は、韓国人を拉致、あるいは就職詐欺などのやり方で誘引してきた後、中国系の総責任者の指揮の下、韓国人を対象とするサイバー詐欺犯罪に加担させる。素直に言うことを聞かなければ拷問と暴行はもちろん、数千万ウォンを受け取って海外に売り渡すという証言も出てきた。

カンボジア内の韓国人拉致申告件数は年間10〜20件水準から昨年220件、今年8月までに330件に急増した。韓国政府は1000人以上の韓国人がカンボジアの犯罪団地内に拘禁され、詐欺犯罪に加担していると把握している。

大学生A氏の死をきっかけに、カンボジア犯罪団地での韓国人に対する深刻な人権蹂躙に対する報道が続くと、「拘禁された韓国人を救出せよ」という国民世論が沸き立っている。だが、カンボジア当局の非協力に韓国政府は困惑している。韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権は10月、駐韓カンボジア大使を招き、強く抗議した後、外交部次官などで構成された合同対応チームをカンボジアに急派したが、これといった成果は得られなかった。

カンボジア当局は、韓国側が要求する「コリアンデスク」（韓国人関連事件の協力捜査のため、カンボジア警察内に韓国警察を派遣するシステム）の設置を拒否し、その代わり「タスク・フォース」チームを作って今後情報を共有するというレベルの合意にとどまった。

また、カンボジア当局は拘禁中の60人余りの韓国人従事者を韓国に送り返すことには合意した。彼らはカンボジア警察が犯罪団地を急襲して逮捕した韓国人だ。しかし、彼ら以外の韓国人被害者に対しては特別に議論ができず、カンボジア警察が随時犯罪団地を取り締まり、韓国人が発見され次第送り返すというカンボジア副首相の発言を得ただけだ。

この合意により18日、64人の韓国人がチャーター機で韓国に送還され、空港で逮捕された。韓国警察は彼らの犯罪への加担程度を捜査し、58人に対して拘束令状を申請した。韓国外交部が1000人に達すると推定した韓国人拉致被害者のうち、運良く韓国に送還された64人の大部分は犯罪の加害者だったわけだ。

「今はオープン前だ。業務時間に来てほしい」

カンボジア犯罪団地の実状は、昨年末から韓国メディアが指摘を続けてきた問題だった。だが、趙顯（チョ・ヒョン）外交部長官は国会に出席した際、「最近になって事件を知った」と発言して世論の非難を浴びた。また、在カンボジア韓国大使館の非常識な対応も非難されている。今年4月に犯罪団地から自力で脱出したC氏は、プノンペンにある韓国大使館に辿り着いたが、大使館職員が「今はオープン前だ。業務時間に来てほしい」として救助要請を断ったという。C氏は仕方なく大使館近くのゴミ箱の中に隠れて、大使館がドアを開ける時間を待ってから大使館に入ることができた。

C氏は犯罪団地から脱出する前にも韓国大使館に救助を要請する携帯メールを送ったが、「正確な位置と写真がなければ受付できない」という回答を受けたという事実も明らかになった。こうした事実が報道されると、カンボジア大使館の2人の職員が解任された。

犯罪専門家は、カンボジアなど国際社会で韓国人を対象にした犯罪が特に猛威を振るう理由について、「韓国政府を馬鹿にしているため」という痛烈な指摘をする。韓国政府が自国民の事故に対して積極的な対応をしてこなかったためだということだ。

同じような例で、北朝鮮を必死に脱出して国境を越えたが、現地の韓国大使館から入場を断られ、現地警察によって再び北朝鮮に引き渡される事件が頻繁に起こり、問題になっている。

自国民の安全と生命を守ることができない大使館に、存在の意味はあるのだろうか。大使館の主要業務は韓国から来る政治家や政府高官のための儀典だけではないという事実を、全世界に出ている韓国外交官たちが悟る日が来ることを期待する。

