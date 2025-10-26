結婚式での両家の人数差に悩む母子家庭育ちの新婦。大家族に育った新郎がその時出した答え

自分たちらしさを追求する反面……

近年の結婚式では、新郎新婦の価値観や個性を反映したスタイルが人気だ。過去の慣習にとらわれず、「自分たちらしさ」を表現できる自由な演出が求められるようになった。ジェンダーバイアスや従来の慣習に対する不満が、型どおりの結婚式のあり方を見直すきっかけとなっているのだろう。

定番や慣習を重視するより、新郎新婦の主役の気負いもゲストの負担も減らした、誰もが心から楽しめる式を望む声が高まっている。

その一方で、意外に多くの人が頭を悩ますのが「両家のバランス」、招待客の人数比だ。

家族構成の違い、呼びたい友人の数、会場の規模。どれも自由に決められる時代だからこそ、「どちらかに偏って見えないか」「片方の家族を寂しくさせないか」と、ふたりが気を遣い過ぎてしまうことも少なくないという。

無料で結婚式相談を受けたり、式場選びを手伝ってくれる「トキハナ」の、現役プロデューサー渡辺優子さんが教える、後悔のない結婚式にするための連載。

お金も時間も労力も注ぎ込んだのに、「ああしておけばよかった」などと後悔が残らないよう、プロデューサー歴11年の渡辺さんがこれまで見てきたカップルを例に知っておくべきポイントをお伝えする。

「母がひとりぼっちになるのでは」

結婚式のプロデュースの現場で気になっているのが、家族構成や友人の「人数差」のお悩み。最近は、フォーマルな形式にとらわれない、「自分たちらしい」「自由な演出」を望まれる方が多いのですが、意外にも気にされるのが両家の人数比。バランスを考えるあまり、どちらかが無理をしてしまうケースも少なくありません。

4年前に出会ったのも、そんなお悩みを抱える新婦さんでした。

彼女から最初に受けた相談は、「母がひとりぼっちになるのでは」という不安。

東京出身の新婦の結衣さん（31歳・仮名）、明るい色のワンピースに上品なヒールがよく似合う、華やかな外見ですが、注意深く言葉を選んで話す話し方に品を感じます。頭の回転が速く、こちらの意図をくみ取って丁寧に言語化しつつ、内面は感情に素直で、芯の強さも感じます。広く多数と付き合うよりも、少数の友人と深く、誠実に向き合うタイプのようです。

都内の有名大学卒業後は、お母さまと同じ美容関連の企業に勤務。誇りを持って仕事に励んでいるのが伝わってきます。

お母さまとふたりで暮らす結衣さん、祖父母はすでに他界しており、親戚も多くはありません。休日は、女手ひとつで育ててくれたお母さまとレストランに行き、そのあとショッピングや映画を楽しむのが、お決まりの過ごし方。

母子2人の生活に不自由を感じたことは一度もなく、「母の娘でよかった」と心から思っているといいます。

自分の家庭を特別だとは感じていなかったものの、母子ふたりでいることが当たり前になっていた彼女にとって、「結婚して新しい家族をつくる」ことが実感としてわかないようでした。

「私だけが幸せになっていいのか」

新郎の翔太さん（33歳・仮名）は北海道出身。短髪で長身、健康的に日焼けした、見るからにスポーツマン。明るく穏やかな話し方は好印象を与えます。人の話もよく聞いて、場の空気を読み、あいづちを打つのも絶妙とくれば、多くの友人たちに恵まれているに違いありません。

「人との関わりを大事にしたい」と仕事は人材関係だそう。

結衣さんの家庭の事情などもごく自然に受け入れ、結婚の話が出た時も、「結衣の家族も俺の家族も、みんなで家族になるんだよ」と言ったそうです。

ふたりは友人の紹介で出会い、すぐに打ち解け、とんとん拍子に交際がスタート。

これまで大きなケンカはなく、意見の相違があっても、翔太さんが穏やかに聞いてくれることで、冷静に話し合ってこられたといいます。

そんな翔太さんとなら、「家族をつくりたい」と思うようになったことが、結婚を考えるきっかけとなりました。けれども、「母とふたりで生きていく」と心に決めていた結衣さんにとって、その思いは同時に罪悪感も生み出しました。

自分が結婚すれば、母を置いていくことになる。「私だけが幸せになっていいのか」

幸せなはずなのに後ろめたく、彼にも母にも言い出せず、思い悩む日々は数ヵ月続いたといいます。

「彼の大切な人たちすべてと家族になりたい」

結衣さんの暗い表情に、マリッジブルーなのではないかと思った翔太さんは、無理に急かすことなく「結婚は、したくなったらしよう」と待っていてくれたそう。

そんな中、ふたりが翔太さんの家で過ごしていたとき、翔太さんの実家からテレビ電話がかかってきました。家族と仲良しの彼には珍しいことではありませんでしたが、その日は彼のおばあさまが「結衣さんとふたりで話したい」と言ったそうです。

少しだけ緊張しながら画面越しに顔を出す結衣さんに、「あなたが翔ちゃんと一緒にいてくれて、本当に嬉しいの。結衣ちゃんも結衣ちゃんのお母さんも、大切な家族だからね」と結衣さんに語りかけました。

なぜ急にそんなことを言ってくれたのか。結衣さんがそんな疑問を感じるよりも先に、翔太さんが「ふたりで幸せになるんじゃなくて、みんなで幸せになるんだよ」と付け加えてくれました。

「わたしが彼と幸せになることは、母を置き去りにするのではなく、母と彼の家族全員と一緒に幸せになることなんだ」と気づいた結衣さんは、心の奥にあった罪悪感がほどけて、「彼と、彼の大切な人たちすべてと家族になりたい」と思えるようになったそうです。

その後交際1年半を経て入籍。出会った秋に結婚式を挙げようと決め、入籍から2ヵ月後に式場を決定しました。

ところがここで、つまずくことになります。

結衣さんとお母さま2名に対し、大家族の翔太さんは12名、両家の人数が大きく違ったのです。

結衣さんは「テーブル席で母はひとりぽっちに見えないだろうか」「両家が並んだときに違和感が出てしまうのではないか」と心配になりました。

同時に、母だけでなく、翔太さんサイド、翔太さんの家族にも気を遣わせてしまうのではとも思いましたが、なかなか言い出せなかったそうです。

「結婚式で家族の人数なんて数えたことない」

式場を決めてから2週間が過ぎ、私が最初に出したふたりへの宿題は「ゲストリスト」、招待客を決めることでした。結衣さんは、「この不安を伝えなければ、準備を進められない」と感じ、勇気を出して打ち明けました。

翔太さんの答えはこうでした。

「俺、仲のいい友達の結婚式に行っても、家族の人数なんて数えたことないよ。おめでとうとしか思わない。覚えてる人、いる？ 人数合わせで呼ばれる方が嫌じゃない？」

あっけらかんとした翔太さんの物言いに、結衣さんは納得。

打ち合わせで結衣さんからその話しを聞き、私も「人数の見え方は工夫次第で解決できます。大切なのは、ご家族が自然に心地よく過ごせる場をつくることです」と伝えました。

ふたりも同意してくれたので、「人数を合わせて」招待客を調整するのではなく、「差が目立たなくなる」工夫を設計することにしました。

新郎の言葉に納得し、人数合わせのために無理やり誰かをよぶことはやめたという新婦。

だが、通常の式であれば、受付時の列の長さや丸テーブルの数などで、両家の人数差は目についてしまうのではないか。

ウエディングのプロフェショナル渡辺さんが凝らした工夫とは。

後編「母子家庭に育つ新婦が悩む結婚式『人数格差』。2:12の差を『感じさせない』工夫のすべて」で詳しくお伝えする。

