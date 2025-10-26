じつは、ふつうに空気中に漂っている「発酵食品にかかせない微生物」たち…なら、浮遊している菌で、納豆ができてしまうのか、試してみた

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

今回は、前回に引き続き納豆菌をはじめとした発酵菌の生態についての解説をお送りします。

発酵菌の恩恵

大気中を漂う微生物というと健康被害のイメージがついてまわりますが、健康に恩恵をもたらす微生物も漂っています。発酵菌です。

発酵食品は、健康や美容に効果があるだけでなく、冷蔵庫のない時代には食料の保存に利用されていました。発酵菌が食材を醸（かも）し、他の微生物の増殖を抑え、腐敗で食材が食べられなくなるのを防ぎます。

チーズ、ヨーグルト、納豆、くさやなど、 いずれも発酵菌が優占し、腐敗菌が入り込む隙を与えません。また、乳酸菌は食材のpHを下げ、 酸性にするので、通常の微生物では増殖できなくなります。

腐敗と発酵

なお、食材で微生物が増殖した際に、人が食べることができると「発酵」であり、食べられな いと「腐敗」であると定義されています。発酵と腐敗は、いずれも微生物によって食品の成分が 変質するという意味では同じであり、人にとって良いか悪いかで決まります。

納豆を嫌いな人は、納豆は腐っているといいますが、あながち間違っていません。発酵食品の効果は、毒（＝発酵）をもって毒（＝腐敗）を制すといった感じです。

微生物は空気から食材に混入しやすく、発酵食品が生まれるきっかけになったのではないかと筆者は考えています。今でも、ネパールで食べられる納豆は、煮た大豆を入れ物に入れ、空気にさらして発酵させます。大気微生物を利用して発酵させてきた名 残（なごり）です。

多くの発酵食品は、発酵の段階で空気を送り込む必要があり、その際に空気中から発酵菌が供給された可能性もあります。実際、環境大気からは発酵に関わる微生物種も優占して検出されます。

環境大気に存在する発酵菌たち

納豆菌であるバチルス・サブチリスは、枯草菌（こそうきん）ともいわれますが、乾燥に強いため枯れ草だけでなく、土壌にも多く生息しており、土壌や山野からの大気粒子に多く含まれます。

また、アミノ酸を生成するスタフィロコッカス属の種なども大気粒子から分離培養されており、空気にさらして醸造する魚醤（ぎょしょう）や、いしりのうまみ成分であるアミノ酸の付与に関係してい る可能性があります。真菌も大気中に優占しやすく特にアスペルギルス属がよくみられます。

麹菌（こうじきん）であるアスペルギルス・オリゼーも、遺伝子断片では大気中から頻繁に検出されます。

また、桜の花びらから麴菌を分離し、酒造した事例もあります。花びらはもともと無菌であるため、風で運ばれ花びらに付着し、増殖した麴菌が利用されたと推察できます。花と風、風流です。

日本酒をつくる大気微生物

発酵酒である日本酒は、酒蔵（さかぐら）ごとにお酒の味が違います。この味の違いは、蔵付きの微生物が醸し出しているとよくいわれます。

米のデンプンを糖にするのに麴が使われますが、もともと、空気中のアスペルギルス・オリゼーが米に付着し、発酵したものが使用され、その中から現在の麴が継代されてきた可能性があります。現代では、継代された麴を守るため、空気中の微生物はすべて汚染源として忌避されています。

さらに、日本酒は、糖をアルコールへと、酵母を使って の中で発酵させます。この工程では酵母を増殖させるのに酸素を要し、樽の中身を空気にさらして発酵をすすめます。今では、清潔な室内で発酵させますが、昔は、埃や砂が入る環境だったはずです。大気微生物には発酵菌の近縁種が多いことを考えると、空気を介して様々な菌が混入し、発酵菌が洗練されてきたのかもしれません。

時には邪魔者にもなる、空気中の微生物

一方で、お酒造りには酸敗（さんぱい）という品質の低下が問題になります。お酒がすっぱくなり商品価値を失う現象です。

原因は、ラクトバチルス属の乳酸菌です。この菌は空気中にも漂っているので、発酵段階で空気を介して汚染されると考えられます。さらに、お酒が完成すると60℃くらいで低温処理をして、お酒の中の微生物を殺菌します。こうすることで、お酒の品質を完成した状態に保つわけです。

実際に、酒蔵の壁に生息する微生物を調べると、壁には多種多様な種が生息していました。酵母や麴菌も見つかりましたが、多くは酸敗に関係しそうなラクトバチルス属でした。この中から、有用な微生物だけを選りすぐり、日本酒文化を確立してきた職人さんたちには脱帽です。

微生物たちが生み出した風味と味

現在では、その先達たちが確立した麴や酵母が受け継がれ、酒蔵ごとに一定の味のお酒が提供されているのがほとんどです。そのため、酒蔵付きの微生物で風味を向上させるというより、酒蔵を浮遊する微生物の多くは雑菌とみなし、酸敗を防ぐのが良策なのかもしれません。

ただ、酒蔵付きの微生物が、各酒蔵のお酒の風味を高め、味の独自性を生み出していると考える方が楽しく、ロマンがあります。

黄砂の納豆菌の仲間で、納豆はできるか

大気粒子に含まれる微生物を培養すると、発酵微生物の近縁種が多数確認できます。

中国東北部からやってくる黄砂は、さまざまな微生物の乗り物となって、この日本にやってくるということは、これまでの記事でも何回かご説明しました。実際に、黄砂粒子から培養される細菌の半分くらいは、バチルス属の細菌が占め、納豆菌と同種のバチルス・サブチリスも多くいます。ただし、納豆菌と同種であれば、すべて納豆をつくる能力をもつわけではありません。

そこで、筆者は、 そこで、黄砂粒子から単離したバチルス・サブチリスを培養し、煮込んだ大豆と混ぜて40℃で保温し、納豆ができるか、できるとしたらどんな納豆ができるのか、試してみました。

結果から言うと、ちゃんと「納豆」ができたのです。じつは、こうした微生物の伝播から、文化の広がりについて考えさせるものがあったのです。

