洗練されたアメリカンラグジュアリー

ゼネラルモーターズ・ジャパンが認定する正規ディーラー『ブローデンモータース』は、大阪府箕面市のショールーム&サービス拠点『キャデラック北大阪』、『シボレー北大阪』を全面改装。10月23日にリニューアルオープンした。

【画像】新CI関西エリア初導入！キャデラック北大阪/シボレー北大阪リニューアルオープン 全8枚

『キャデラック北大阪』は、グローバル・キャデラックが全世界で展開する最新CIを関西エリアで初めて導入。2フロアにまたがる展示フロアは、1階をキャデラックとシボレーの新車フロアとし、4台の車両展示が可能。2階は認定中古車フロアとし、最大6台が展示できる。さらに納車式などを行うデリバリーエリアも新設した。



『キャデラック北大阪』、『シボレー北大阪』が10月23日にリニューアルオープン。 AUTOCAR JAPAN

新CIによる店舗空間は、『ブランドの先進的なテクノロジーやデザイン性の高さ』を連想させるべく、白とシルバーを基調とした外観と木目基調のインテリアを組み合わせ、キャデラックの『革新的で洗練されたアメリカンラグジュアリー』を表現しているという。

また、ショールーム内は車両展示スペースのほかにカスタマーラウンジを設け、ブランドの世界観を体感できるようになっている。

新店舗は国道171号に面し、阪急電鉄箕面線櫻井駅にも近い、交通利便性に優れた立地。1月に新設したサービス工場には4ベイ＋検査ラインを完備している。

なお10月現在、GMジャパンの国内正規ディーラー法人数および拠点数は、5社12店舗となっている。『キャデラック北大阪』、『シボレー北大阪』ではリニューアルオープンを記念して、グランドオープニングフェアを11月3日まで開催するとのことだ。

創業者にとっても思い入れのあるブランド

10月23日に開催されたオープニングセレモニーでは、ブローデンモータースが所属するジーライオングループの代表取締役社長、菊地秀武氏が冒頭であいさつ。

今年で2005年のオープンから20周年となるが、それがグループとしては初めての輸入車正規ディーラー事業だったそう。創業者の田畑利彦氏にとっても思い入れのあるブランドであることを、当時の思い出と共に語った。



キャデラック北大阪は、全世界で展開する最新CIを関西エリア初導入。 ゼネラルモーターズ・ジャパン

また、ブローデンモータースの内山高寿氏は関係各位への感謝を述べたうえで、キャデラックおよびシボレーの世界観や魅力を伝える責務があるとあいさつ。

続いて祝辞を述べたゼネラルモーターズ・ジャパン代表取締役社長の若松格氏は、関西・大阪万博、阪神タイガースのセ・リーグ優勝、奈良県出身の高市早苗首相誕生と関西が明るい話題を提供していると述べたうえで、ゼネラルモーターズと大阪の深い関係について語っている。

過去に日本一を何度も獲得

というのも、1927年（昭和2年）にゼネラルモーターズが生産工場を日本で初めて作ったのがまさに大阪であり、戦争を挟んで、ゼネラルモーターズはずっと日本で商売を続けているのだ。

また若松氏は、毎年開催される優秀ディーラーの表彰式で、ブローデンモータースのスタッフは「席に着く暇がないほど」と例えながら、優秀なディーラーのうちのひとつであると賛辞を送った。



1階をキャデラックとシボレーの新車フロアとし、4台の車両展示が可能となる。 ゼネラルモーターズ・ジャパン

キャデラック北大阪/シボレー北大阪は、過去に日本一を何度も獲得しているそうで、今年もポイントでセールス、サービス共にトップを走っているという。スタッフ紹介の中でも「総合１位をとって日本一になりたい」という力強いコメントがあった。

ジーライオングループといえば、従業員5146名、拠点数435店舗（いずれも2025年4月時点、公式ホームページより）となる一大企業。その歴史の中で、輸入車ディーラー事業はひとつの転機になったと菊地氏は述べており、その20周年でのリニューアルオープンというのは、関係者も感慨深いものがあるに違いない。